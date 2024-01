Godzilla e Kong – Il nuovo impero: nuovo trailer cinese e immagini del settimo film del Monsterverse

Disponibile un nuovo trailer cinese accompagnato da un paio di nuove immagini ufficiali di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, la cui data di uscita nei cinema americani è stata recentemente modificata e spostata al 29 marzo 2024.

In Godzilla x Kong: The New Empire, “L’epica battaglia continua! Il film Monsterverse di Legendary Pictures segue lo scontro esplosivo di Godzilla vs. Kong con una nuovissima avventura che contrappone l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che mette a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. Godzilla x Kong: The New Empire approfondisce ulteriormente le storie di questi Titani e le loro origini, così come i misteri di Skull Island e oltre, scoprendo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e a legarli per sempre all’umanità.

Il film è interpretato da Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong), Brian Tyree Henry (Godzilla vs. Kong), Dan Stevens (Legion), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong), Alex Ferns (The Batman) e Fala Chen (Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli).

In una recente intervista con Total Film il regista Adam Wingard ha anticipato cosa possiamo aspettarci dalle due creature nel nuovo film e ha spiegato come questa sia stata l’occasione di creare il suo personale Godzilla definitivo.

In particolare nell’ultimo film, volevo che Godzilla avesse una continuità, che assomigliasse a King of the Monsters e Godzilla del 2014, ma poi non ho avuto la possibilità di realizzare la mia versione di Godzilla. Quindi ora volevo fare cose diverse con le placche e provare colori diversi. Non volevo che fosse solo casuale; fa parte della storia. E allo stesso modo con Kong, volevo dargli una sorta di nuovo look. Gli abbiamo fatto crescere la barba e gli abbiamo dato un po’ più di capelli grigi e cose del genere.

Wingard ha anche accennato al braccio bionico che Kong sfoggia nel film:

È difficile dire molto di più senza spoilerare nulla, perché ha una delle mie introduzioni preferite di qualsiasi personaggio che abbia mai girato nei miei film. Quello che dirò è che vorrei giocare con quella [action figure] se fossi un bambino! E sebbene Apex non sia presente in questa storia in modo letterale, suggeriamo che Monarch abbia assorbito gran parte della tecnologia Apex dopo l’ultimo film. Si insinua che il guanto che indossa Kong sia tecnologia Apex.

Il regista ha anche offerto una spiegazione sul motivo per cui Godzilla ha una colorazione rosa, colorazione tra l’altro approvata da TOHO.

Ogni volta che parlavo con i visual artist, quello che dicevo loro era: ‘Voglio che la tavolozza dei colori di questo film assomigli all’esperienza di com’era camminare lungo un corridoio di giocattoli negli anni ’80 quando c’erano ThunderCats, G.I. Joe e Transformers. C’era proprio questa sensazione orgasmica. Così tanti colori e texture. Questo è ciò che volevo portare in questo film. Questa nuova realtà intensificata. Volevo scoprire: puoi vivere quell’esperienza esagerata nel corridoio dei giocattoli, ma poi trovare un modo per radicarlo nella realtà?

“Godzilla e Kong – Un nuovo impero” è diretto da Adam Wingard da una sceneggiatura è di Terry Rossio (Godzilla vs. Kong, la serie Pirati dei Caraibi) e Simon Barrett (You’re Next) e Jeremy Slater (Moon Knight), da una storia di Rossio e Wingard e Barrett, basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd..​