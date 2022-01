Godzilla vs Kong è il film più “piratato” del 2021

Godzilla vs. Kong secondo quanto riferisce il sito The Wrap ha registrato un primato non propriamente invidiabile, il crossover di Legendary Pictures occupa il primo posto nella classifica dei film più piratati del 2021.

“Godzilla vs Kong” diretto da Adam Wingard. Sequel di Kong: Skull Island (2017) e Godzilla: King of the Monsters (2019), è il quarto film del cosiddetto universo condiviso “Legendary’s MonsterVerse”. È anche il 36° film del franchise di Godzilla, il 12° film del franchise di King Kong e il quarto film di Godzilla completamente prodotto da uno studio di Hollywood. Nel film Kong si scontra con Godzilla mentre gli umani attirano la scimmia nella Terra Cava per recuperare una fonte di energia per un’arma segreta, con cui fermare un Godzilla diventato ostile e che attacca inspiegabilmente avamposti umani in tutto il mondo.

Dopo essere stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19, “Godzilla vs. Kong” è stato distribuito nelle sale internazionali il 24 marzo 2021 e negli Stati Uniti il ​​31 marzo, dove è stato distribuito contemporaneamente anche in streaming su HBO Max. Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica, con elogi per gli effetti visivi e le sequenze d’azione, ma critiche nei confronti della caratterizzazione dei personaggi umani. Ha battuto diversi record al botteghino della pandemia e ha incassato oltre 467 milioni in tutto il mondo, ottavo film con il maggior incasso del 2021, contro un budget di produzione di 200 milioni. Il film è stato anche un successo in streaming, diventando l’elemento di lancio di maggior successo nella storia di HBO Max fino a quando non è stato superato dal reboot Mortal Kombat.

Godzilla vs Kong ha “battuto” la Justice League di Zack Snyder che si piazza al secondo posto, mentre il podio dei film più piratati del 2021 lo chiude lo spin-off di Black Widow. I dati sono stati raccolti dalla società tecnologica Akamai tra gennaio e settembre, quindi titoli come Matrix Resurrections, Spider-Man: No Way Home ed Eternals sono rimasti fuori dalla lista.

Prima dell’uscita di Godzilla vs Kong il futuro del Monsterverse era incerto a causa del deludente Godzilla II – King of the Monsters, ma l’interesse è tornato in auge dopo l’annuncio che AppleTV+ sta producendo una serie tv di Godzilla che esplorerà il periodo di tempo tra il reboot Godzilla del 2014 e il sequel “Godzilla II – King of the Monsters” del 2019.

Per quanto le perdite economiche dovute alla pirateria, Disney afferma che “Black Widow” ha perso 600 milioni di dollari dalla sua uscita su Disney+, ma sono state le serie tv la maggiore fonte di pirateria e quindi di perdite per il canale streaming, con Loki e WandaVision rispettivamente ai primi due posti della top 10 dei più piratati e The Falcon and the Winter Soldier al numero quattro.

Top 10 film più piratati

1. “Godzilla vs. Kong”

2. “Zack Snyder’s Justice League”

3. “Black Widow”

4. “Fast & Furious 9”

5. “Mortal Kombat” (2021)

6. “The Suicide Squad”

7. “Crudelia”

8. “Wonder Woman 1984”

9. “Raya e l’ultimo drago”

10. “Jungle Cruise”

Top 10 serie tv più piratate

1. “Loki” Stagione 1

2. “WandaVision” Stagione 1

3. “Rick and Morty” Stagione 5

4. “The Falcon and The Winter Soldier” Stagione 1

5. “The Walking Dead” Stagione 10

6. “Il trono di spade” Stagione 8

7. “The Flash” Stagione 7

8. “Vikings” Stagione 6

9. “True Beauty” Stagione 1

10. “Superman & Lois” Stagione 1