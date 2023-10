Good Vibes: trailer del fanta-thriller di Janet De Nardis con Caterina Murino (Al cinema dal 5 ottobre)

Dal 5 ottobre nei cinema con Toed Film il fanta-thriller Good Vibes, esordio al lungometraggio della regista, sceneggiatrice, attrice e conduttrice Janet De Nardis.

Good Vibes – Trama e cast

La trama ufficiale: “Good Vibes” è il racconto di cinque storie che si intrecciano attorno ad un misterioso smartphone che permette di avere la copia del telefono di chiunque. Basta inserire il numero ed immediatamente si ha accesso a conti correnti, foto, video, email, messaggi, anche i più intimi, e se si attiva la fotocamera in modalità spia si può osservare in diretta la vita degli altri. Una morbosità che pervade chiunque entri in contatto con questo telefono, nella spasmodica ricerca del potere di condizionare la vita degli altri. Inizia così una escalation di eventi concatenati in cui, senza un attimo di respiro, seguiremo il destino del telefono e di chi ne verrà in possesso. I protagonisti dei cinque episodi devono confrontarsi con i loro desideri più reconditi e la (in)capacità di gestire il potere della conoscenza. Attraverso una struttura episodica e circolare, la regista mescola i registri del thriller e del fantasy per affrontare tematiche sociali come la violenza sulle donne, il bullismo ma, soprattutto, i rischi che comporta l’abuso della tecnologia e il delicato tema della privacy.

Il cast include Caterina Murino, Vincent Riotta, Nicola Pecci, Ludovico Fremont, Andrea De Rosa, Leonardo Santini, Giulia Petrungaro, Riccardo Antonaci, Stefano Casini e con la partecipazione di Mimmo Calopresti.

Good Vibes – Trailer e video

Curiosità sul film

Janet De Nardis dirige “Good Vibes” da una sua sceneggiatura scritta con Mirko Virgili & Ersilia Cacace.

Il film è stato girato quasi interamente in Calabria nella città di Reggio Calabria e dintorni, grazie al sostegno della Fondazione Calabria Film Commission presieduta da Anton Giulio Grande, che nel suo operato unisce temi d’attualità alla bellezza dei luoghi della Calabria.

Le riprese nella loro totalità sono durate quattro settimane.

Il cast tecnico: Fotografia di Federico Torres / Scenografia d Andrea Rullo / Musiche di Giuseppe Morgante.

Fotografia di Federico Torres / Scenografia d Andrea Rullo / Musiche di Giuseppe Morgante. Il film, prodotto e distribuito da Toed Film e realizzato con il contributo del MIC e della Fondazione Calabria Film Commission.

Caterina Murino – Note biografiche

Nata a Cagliari, Caterina Murino ha studiato recitazione nel laboratorio teatrale della Scuola di Cinema e Teatro di Francesca De Sapio. Diventa volto e testimonial di molte campagne pubblicitarie. Dino Risi la vuole nella fiction tv Le ragazze di Miss Italia (2002).

Il suo debutto sul grande schermo avviene grazie al primo film dello scrittore cileno Luis Sepulveda Nowhere (2002), che in Francia riscuote successo di critica. Qualche anno dopo inizia la sua carriera francese con il film Il bandito corso (2004) con Christian Clavier e Jean Reno. In seguito al successo della pellicola, le arrivano molte proposte tra Italia e Francia.

Ma è nel 2006 che diventa famosa in tutto il mondo come nuova Bond Girl al fianco di Daniel Craig, nel ruolo di Solange in Casinò Royale. In seguito gira la commedia inglese Le ragazze del St.Trinian’s – La scuola può essere uno sballo (2007), per poi tornare in Italia per il film Non pensarci (2007) di Gianni Zanasi.

La incontriamo poi nei panni della protagonista ne Il seme della discordia (2008) di Pappi Corsicato presentato alla 65. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Impegnata su numerosi set tra il Canada e la Francia, è nel cast, tra gli altri, di XIII – Il Complotto (2008) e Antigang – Nell’ombra del crimine (2015), in quest’ultimo al fianco di Jean Reno. Gira per la BBC accanto a Rufus Sewell Le inchieste dell’ispettore Zen (2011) una miniserie TV che racconta le indagini di Aurelio Zen, brillante ispettore di polizia che lavora a Roma. Successivamente, tesserà la tela in attesa del suo amato disperso, nella serie di Stéphane Giusti Il ritorno di Ulisse. Torna in Italia e partecipa all’ultimo lavoro del regista d’inchieste Renzo Martinelli, Ustica (2016) e all’opera prima del regista sardo Cesare Furesi Chi salverà le rose? (2017). Attrice versatile, nel 2017, la vediamo nel cast di due film, La voce della pietra di Eric D. Howell, e Agadah di Alberto Rondalli. Nel 2018 interpreta Benedetta nel film Se son rose di Leonardo Pieraccioni. L’anno successivo è nella serie campioni di ascolti in Francia Le Temps est assassin, uscita anche su Canale 5 con il titolo L’ora della verità.

Nel 2020 Davide Livermore la sceglie per interpretare Triboulet di Le Roi s’amuse di Victor Hugo per la prima del Teatro alla Scala di Milano A Riveder le Stelle…

Per Netflix è nel film di Roberto Capucci prodotto da Lotus Film dal titolo Mio Fratello Mia Sorella (2021). Nel 2022 esce con il nuovo film di Alex de la Iglesia Veneciafrenia.

Nel maggio 2023 partirà con le riprese del film The Opera! per la regia di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco con Vincent Cassel e Rossy De Palma.

Janest De Nardis – Note biografiche

Janet De Nardis, artista poliedrica, giornalista, autrice e presentatrice televisiva di successo, e regista. E’ la fondatrice e direttrice del Digital Media Fest (fino al 2018 direttrice del Roma Web Fest), il festival internazionale di prodotti audiovisivi webnativi. Da anni, ha messo al servizio del mondo del web e delle nuove frontiere che esso ha aperto, la sua alta competenza culturale e imprenditoriale.

Laureata in architettura, ha lavorato per Rai, Sky, Class News e Class CNBC, firmando vari programmi televisivi. Dopo una fruttuosa esperienza nel mondo della moda inizia la carriera nello spettacolo come cantante, nel gruppo femminile delle Finger Prints, con cui nel 2000 incide il singolo When I Fall in Love e canta per i mondiali del 2002 in Giappone, a Sendai. Nello stesso anno debutta in televisione su Sky e il 21 settembre 2003 diviene il volto di Rai2 come nuova “Signorina buonasera”, ricoprendo il ruolo per sette anni. Da allora presenta innumerevoli programmi, e di alcuni ne sarà autrice.

Dopo alcuni anni di studi con Beatrice Bracco, Michael Margotta e Francesca De Sapio inizia a lavorare in teatro e poi in tv in serie di successo come “I Cesaroni” e “Don Matteo”. Nel 2011 conduce Il Tg del Parlamento Europeo per Class News e Class CNBC e collabora con molte testate giornalistiche tra cui Mondo Bancario Magazine e tvzap di Repubblica.it.

É stata la prima in Italia a creare una rassegna dedicata ai prodotti digitali, intuendo che fosse arrivato, finalmente, il momento di riconoscergli la stessa dignità dei prodotti cinematografici e televisivi. Docente universitaria del primo corso di “Webserie e prodotti multimediali” e del Master in Fashion Studies presso l’Università La Sapienza di Roma (dove insegna “fashion film”), ha collaborato con il Master in “Media entertainment” presso la Link University.

E’ stata responsabile per tre anni dello scouting di webcreator e della comunicazione social di Palomar, e per quattro anni della sezione dedicata ai “Filmmakers” presso il CNA. Nel 2020 è stata autrice, regista e responsabile della comunicazione della campagna di Educazione finanziaria “Obiettivo Economia” per Banca d’Italia con protagoniste alcune delle star più amate del web. Sempre nello stesso anno la ritroviamo regista e creative director della campagna contro la discriminazione razziale realizzata per Stella Jean, sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, ha firmato “Punto di rottura”, cortometraggio vincitore del Premio del pubblico a Cortinametraggio, Miglior Regia al Siena Film Festival, miglior corto internazionale al Seul Web Feste di molti altri premi.

Gli ultimi impegni televisivi l’hanno vista alla conduzione, su Sky Arte, dello Speciale sull’Art Decò, su Sky Uno giurata del programma Look Maker Academy e conduttrice su Alice Tv del talent culinario “Il Boss d P”.

Attualmente è caporedattrice di Radio Rid 96.8 Fm dove tutti i martedì intrattiene il pubblico radiofonico con il suo programma Incidentalis Arte. E’ docente presso l’accademia del lusso del corso in fashion luxury e in social media management.

A gennaio 2021 il film “Good Vibes” di cui Janet è autrice insieme a Mirko Virgili e Ersilia Cacace, è tra i vincitori dei selettivi MIBACT, e a partire da giugno 2022 Janet sarà sul set per dirigire il suo primo lungometraggio in co-produzione Italia/Austria.

Good Vibes – Foto e poster