Il Cavaliere Oscuro, The Blues Brothers e Shrek tra le new entry del National Film Registry 2020

Come ogni anno il National Film Registry (NFR) seleziona una lista di film scelti dal National Film Preservation Board (NFPB) degli Stati Uniti per la conservazione nella Biblioteca del Congresso. I film selezionati “mostrano la gamma e la diversità del patrimonio cinematografico americano per aumentare la consapevolezza per la sua conservazione”. Ogni anno vengono aggiunti al registro 25 film “culturalmente, storicamente o esteticamente significativi”.

Ora grazie al sito Variety abbiamo l’elenco completo di quest’anno che include classici immarcescibili come Grease e The Blues Brothers, spassosi outsider come il film d’animazione Shrek e cult di oggi come Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e di ieri come l’Arancia Meccanica di Stanley Kubrick.



Christopher Nolan: Questo non è solo un grande onore per tutti noi che abbiamo lavorato a ‘Il cavaliere oscuro’, ma è anche un tributo a tutti i fantastici artisti e scrittori che hanno lavorato alla grande mitologia di Batman nel corso dei decenni.

“Il National Film Registry è un importante registro della storia, della cultura e della creatività americane, immortalato attraverso una delle più grandi forme d’arte americane, la nostra esperienza cinematografica”, ha affermato Carla Hayden, Bibliotecaria del Congresso. “Con l’inclusione di registi all’insegna della diversità, non stiamo cercando di stabilire record, ma piuttosto di mettere le cose in chiaro mettendo in luce i contributi sorprendenti che le donne e le persone di colore hanno dato al cinema americano, nonostante gli ostacoli spesso travolgenti”.

1. Suspense (1913)

2. Charlot ingombrante / Kid Auto Races at Venice (1914)

3. Pane (1918)

4. La battaglia del secolo (1927)

5. With Cara and Camera Around the World (1929)

6. Due cuori in cielo (1943)

7. La preda della belva / Outrage (1950)

8. L’uomo dal braccio d’oro (1955)

9. I gigli del campo (1963)

10. Arancia meccanica (1971)

11.Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971)

12. Wattstax (1973)

13. Grease (1978)

14. The Blues Brothers (1980)

15. Losing Ground (1982)

16. Illusions (1982)

17. Il circolo della fortuna e della felicità / The Joy Luck Club (1993)

18. The Devil Never Sleeps (1994)

19. Buena Vista Social Club (1999)

20. The Ground (1993-2001)

21. Shrek (2001)

22. Mauna Kea: Temple Under Siege (2006)

23. The Hurt Locker (2008)

24. Il cavaliere oscuro (2008)

25. Freedom Riders (2010)