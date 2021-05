Gunda: trailer italiano del documentario prodotto da Joaquin Phoenix (al cinema dal 13 maggio)

Il 13 maggio I Wonder Pictures porterà nei cinema italiani Gunda, il documentario sperimentale norvegese diretto dal regista Viktor Kosakovskiy prodotto dall’attore Joaquin Phoenix (Joker) ed elogiato a più riprese dal regista Paul Thomas Anderson (Il petroliere). Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino nel 2020 e ha fatto tappa in numerosi altri festival.

“Gunda” è un adorabile film in bianco e nero senza dialoghi che si concentra principalmente su una mamma scrofa di nome Gunda. Girato a livello del suolo per mettere lo spettatore ad altezza animali, il film segue la vita quotidiana di un maiale e dei suoi compagni animali da fattoria: due mucche e un pollo con una zampa sola.

La trama ufficiale:

Nonostante condividiamo ogni giorno il pianeta con miliardi di animali, siamo culturalmente condizionati a ignorarne la sensibilità e a considerarli come una mera risorsa utilitaristica. Victor Kossakovsky realizza un film intenso i cui protagonisti sono gli animali, prima tra tutti una scrofa di nome Gunda è un film intenso i cui protagonisti sono gli animali, prima tra tutti una scrofa di nome Gunda. Attraverso il punto di vista di un maiale o il muggito di una mucca, il film racconta come non siamo l’unica specie in grado di provare emozioni, avere coscienza o volontà. Un’opera straordinaria con una potenza visiva unica, per ricordarci il valore della vita di tutti gli animali, compresa la nostra.

“Gunda” è diretto dall’acclamato documentarista russo Viktor Kosakovskiy i cui crediti includono Viva gli antipodi!, Belovy, I Loved You e Aquarela. Viktor Kosakovskiy dirige “Gunda” da una sua sceneggiatura scritta con Ainara Vera (See you tomorrow God willing). Il film debutterà nei cinema italiani con I Wonder Pictures il 13 maggio.

