Gunpowder Milkshake: anteprima trailer del thriller d’azione con Karen Gillan

La bellissima Karen Gillan, tra le più amate partner del Dottore nella serie tv di culto Doctor Who, è pronta ad interpretare il suo primo film da protagonista nei panni di un’assassina in missione nel thriller d’azione Gunpowder Milkshake. Gillan abbandonata la serie “Doctor Who” è approdata a Hollywood conquistando il il ruolo di Nebula nei film dell’Universo Cinematografico Marvel e dell’avatar Ruby Roundhouse al fianco di the Rock nei sequel Jumanji – Benvenuti nella giungla e in Jumanji: The Next Level.

Gillan ha recentemente utilizzato il suo account di Twitter per annunciare l’arrivo di un primo trailer “Gunpowder Milkshake” con un teaser d’assaggio e una data di uscita del trailer fissata a domani martedì 25 maggio.

Pronto a vedere alcune donne portare il caos assoluto? Il trailer di Gunpowder Milkshake uscirà martedì!!!🥤# GunpowderMilkshake

Ready to see some women wreak absolute havoc? Gunpowder Milkshake trailer drops Tuesday!!!🥤#GunpowderMilkshake pic.twitter.com/uHictzpNSk — Karen Gillan (@karengillan) May 21, 2021

La trama ufficiale: Sam (Karen Gillan) aveva solo 12 anni quando sua madre Scarlet (Lena Headey), un assassina professionista, fu costretta ad abbandonarla. Sam è stata allevata dall’Impresa, lo spietato sindacato criminale per cui lavorava sua madre. Ora, 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme di sua madre ed è diventata una feroce killer. Usa i suoi “talenti” per ripulire i pasticci più pericolosi dell’Impresa. È efficiente quanto leale, ma quando un lavoro ad alto rischio va storto, Sam deve scegliere tra servire l’Impresa e proteggere la vita di una bambina innocente di 8 anni – Emily (Chloe Coleman). Con un bersaglio sulla schiena, Sam ha una sola possibilità di sopravvivere: riunirsi a sua madre e ai suoi letali collaboratori: i Bibliotecari (Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino). Queste tre generazioni di donne devono ora imparare a fidarsi l’una dell’altra, resistere all’Impresa e al loro esercito di scagnozzi, e scatenare l’inferno contro coloro che potrebbero prendere tutto da loro.

Il cast è completato da Paul Giamatti, Ralph Ineson (The Witch), Adam Nagaitis (The Terror) e Freya Allan (The Witcher). “Gunpowder Milkshake” è diretto da Aharon Keshales e Navot Papushado (Big Bad Wolves) e scritto da Navot Papushado e Ehud Lavski e prodotto da Andrew Rona e Alex Heineman. “Gunpowder Milkshake” arriverà in Italia il 14 luglio 2021.

Per quanto riguarda il futuro di Gillan oltre a riprendere il ruolo di Nebula in Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia Vol. 3, l’attrice reciterà in altri due film attualmente in post-produzione: il thriller fantascientico Dual di Riley Stearns la cui trama è al momento top-secret, e sarà anche nella commedia corale The Bubble di Judd Apatow che segue un gruppo di attori e attrici bloccati in un hotel durante la pandemia che tentano comunque di completare un film.

