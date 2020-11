GunPowder Milkshake: prime immagini del film d’azione con Karen Gillan

Disponibili (via Empire) le prime immagini ufficiali di Karen Gillan in GunPowder Milkshake, un nuovo film d’azione al femminile ispirato ai film di Tarantino diretto da Aharon Keshales e Navot Papushado (Big Bad Wolves) che sembra un mix tra Smokin’ Aces e l’action Proud Mary con Taraji P. Henson.

La trama ufficiale:

Sam (Karen Gillan) aveva solo 12 anni quando sua madre Scarlet (Lena Headey), un assassina professionista, fu costretta ad abbandonarla. Sam è stata allevata dall’Impresa, lo spietato sindacato criminale per cui lavorava sua madre. Ora, 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme di sua madre ed è diventata una feroce killer. Usa i suoi “talenti” per ripulire i pasticci più pericolosi dell’Impresa. È efficiente quanto leale, ma quando un lavoro ad alto rischio va storto, Sam deve scegliere tra servire l’Impresa e proteggere la vita di una bambina innocente di 8 anni – Emily (Chloe Coleman). Con un bersaglio sulla schiena, Sam ha una sola possibilità di sopravvivere: riunirsi a sua madre e ai suoi letali collaboratori: i Bibliotecari (Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino). Queste tre generazioni di donne devono ora imparare a fidarsi l’una dell’altra, resistere all’Impresa e al loro esercito di scagnozzi, e scatenare l’inferno contro coloro che potrebbero prendere tutto da loro.

Il cast è completato da Paul Giamatti, Ralph Ineson (The Witch), Adam Nagaitis (The Terror) e Freya Allan (The Witcher). Gunpowder Milkshake è scritto da Navot Papushado e Ehud Lavski e prodotto da Andrew Rona e Alex Heineman.

Oltre al suo lavoro al fianco di Dwayne Johnson nei film di “Jumanji”, Gillan è nota per il ruolo di Nebula nei film dei Guardiani della Galassia e ancor prima per aver interpretato Amy Pond al fianco di Matt Smith nella serie tv Doctor Who.