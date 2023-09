Halloween Horror Nights 2023, trailer: L’esorcista, Chucky, Universal Monsters, Stranger Things e The Last Of Us

Universal Orlando Resort e Universal Studios Hollywood hanno rivelato i trailer delle attrazioni che sfaranno parte dell’evento Halloween Horror Nights 2023. Saranno 10 queste “case stregate” da incubo e di queste ne abbiamo scelte quattro: al sequel/reboot: L’esorcista: Il credente di Universal Pictures e Blumhouse, Chucky: Ultimate Kill Count basato sull’immarcescibile franchise de La bambola assassina che vanta una nuova serie tv recentemente rinnovata per una terza stagione; Universal Monsters: Unmasked, che si ispira alla “legacy” della Universal degli iconici mostri cinematografici, l’acclamata serie tv Strangers Things e il popolare videogioco The Last Of Us che ha recentemente ispirato l’omonima serie tv acclamata dalla critica e rinnovata per una seconda stagione.

Halloween Horror Nights – L’esorcista: Il Credente

Angela. Katherine. Sono state ritrovate due ragazze scomparse senza alcun ricordo di quello che è successo loro. Ma dovunque siano state, il male supremo è tornato con loro. Assisti ad un’agghiacciante catena di eventi mentre entri nelle scene più terrificanti del nuovo film di Blumhouse.

Halloween Horror Nights – Chucky: Ultimate Kill Count

Chucky è tornato per un’altra carneficina. Chucky, la bambola serial killer, è tornata per un nuovo festival del sangue! Ha preso il controllo della sua casa stregata con tutti i tipi di sanguinosi dirottamenti. Tu e i tuoi amici dovete cercare di sopravvivere al conteggio finale degli omicidi.

Halloween Horror Nights – Universal Monsters: Unmasked

Quattro mostri Universal. Un nuovo incubo. Scendi nelle Catacombe di Parigi, dove tu e la tua squadra affronterete una nuova orda di mostri: il dottor Jekyll e Mr. Hyde, il Fantasma dell’opera, il Gobbo di Notre Dame e L’uomo invisibile. Musiche fornite dal chitarrista Slash chitarrista noto per la sua militanza nei Guns N’ Roses.

Strangers Things 4

Prova a sfuggire alla maledizione di Vecna. Avrai bisogno della tua squadra per resistere alla raccapricciante maledizione di Vecna. Come Undici, ora hai la possibilità di fermarlo una volta per tutte mentre affronti la stagione più spaventosa di Stranger Things.

The Last Of Us

Tu e la tua squadra incontrerete il mondo inquietante e infestata del videogioco di Naughty Dog in un modo nuovo e terrificante, mentre vi fate strada attraverso una Pittsburgh abbandonata. Unisciti a Joel ed Ellie e non fare rumore se vuoi sopravvivere a Clicker, Cacciatori e altro ancora. Non importa cosa, ma continua a trovare qualcosa per cui combattere.

Fonte: HHN