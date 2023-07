L’Esorcista – Il Credente: nuovi poster ufficiali del reboot horror di David Gordon Green

Dal 12 ottobre 2023 nei cinema italiani con Universal Pictures L’Esorcista – Il Credente (The Exorcist: Believer), il reboot/sequel prodotto da Blumhouse del cult horror L’esorcista diretto da David Gordon Green. Il film sarà il primo di una trilogia pianificata da Green sulla scia della sua recente nuova trilogia sequel di Halloween.

L’esorcista Il Credente – Trama e cast

Questo reboot è descritto come un sequel “legacy” che avrà luogo dopo gli eventi del film originale del 1973. Sarà anche una trilogia e questo primo film si concentra su due giovani ragazze che vengono possedute contemporaneamente.

Il regista David Gordon Green Green ha anticipato in un’intervista cosa possiamo aspettarci dal reboot:

Penso che impareremo dalla produzione del primo film per vedere cosa si applica man mano che ci evolviamo. Stiamo onorando Chris MacNeil e la ritroviamo 50 anni dopo, quindi è un’evoluzione significativa del suo personaggio, ma penso sarà davvero divertente da esplorare…Stiamo per iniziare un tipo di viaggio tecnico molto diverso da quello di Halloween. Non lo classifico nemmeno necessariamente come un film horror, anche se è molto attraente dal punto di vista orrorifico, è psicologico e drammatico. Non ha la divertente tensione a comando che Halloween avrebbe, perché non puoi appoggiarti a nessuna delle qualità più “campy” che penso godiamo di tanto in tanto nei film di Halloween. È molto serio e piuttosto diretto, e non lo so, ma io ne sono entusiasta.

“L’esorcista” vede a bordo anche Leslie Odom Jr. nei panni del “padre di un bambino posseduto. Alla disperata ricerca di aiuto, l’uomo rintraccia il personaggio della signora Burstyn”. Nel cast oltre a Ellen Burstyn e Linda Blair, che riprenderanno i ruoli di Chris MacNeil e Regan MacNeil dal film originale del 1973, ci sono Ann Dowd (Hereditary), Lidya Jewett (Netflix’s Nightbooks), Raphael Sbarge (Gaslit) e l’esordiente Olivia Marcum.

Curiosità sul film

Il 26 luglio 2021, è stato confermato che la star originale Ellen Burstyn sarebbe tornata nei panni di Chris MacNeil per la prima volta da L’esorcista (1973).

Ellen Burstyn aveva rifiutato di riprendere il suo ruolo e le era stato offerto il doppio dello stipendio. Burstyn ha pensato: “Sento che il diavolo sta chiedendo quale è il mio prezzo”. Alla fine ha accettato e deciso di utilizzare il compenso per finanziare una borsa di studio MFA per attori alla Pace University, dove l’Actors Studio insegna il programma. Burstyn è un membro permanente dell’Actors Studio e un co-presidente.

Linda Blair riprenderà il suo ruolo iconico di Regan MacNeil. Quanto sarà grande la sua parte non è ancora noto.

L’esorcista (1973) ha fruito di un sequel diretto con la serie tv The Exorcist (2016) in onda su Fox, la serie si ricollega direttamente all’originale ignorando gli altri della serie. Nonostante il plauso della critica, la Fox ha cancellato la serie dopo la seconda stagione. Presumibilmente, questo film fara tabula rasa e offrirà una versione aggiornata del romanzo di William Peter Blatty.

David Gordon Green sta usando la stessa formula che ha usato per Halloween (2018) in cui tutti i sequel vengono cancellati, poiché questo film sarà un sequel diretto de L’esorcista (1973).

David Gordon Green parla del reboot in’intervista con Total film: “Era uno dei miei progetti sviluppati durante la pandemia. Mi piacciono tutti i film de L’esorcista. E non solo mi piacciono, penso che possano rientrare tutti in una mitologia accettabile per quello che sto facendo. Non è che sto dicendo: “Fai finta che L’esorcista 2 non sia mai accaduto”. Va bene esistere. E’ un bene che gli altri film esistano e mi piacciono tutti. È un’altra eredità divertente di cui far parte, e speriamo di realizzarla nel prossimo futuro. Questa è un sacco di ricerca, piuttosto che solo una sceneggiatura impulsiva. È quella con cui parli. un sacco di gente. Leggi un sacco di libri e fai un sacco di interviste. C’era un’autenticità così drammatica in quello che è il film originale. È molto più di quanto mi aspettassi farne parte. E immagino di essere ingenuo a pensarlo, ma è stato molto esaltante essere coinvolto in molte di quelle conversazioni in cui ti trovi.”

Le parole del produttore Jason Blum sul progetto: "[Sarà] come il sequel di Halloween di David [Gordon Green]. Penso che sorprenderà piacevolmente tutti gli scettici là fuori. Avevamo molti scettici su Halloween e David gli ha fatto cambiare idea, e penso che cambierà le cose anche con L'esorcista. Voglio fare un film che funzioni per entrambi [il pubblico]. Voglio fare un film per le persone che conoscono e amano il primo Esorcista e sono furiosi che lo stiamo facendo, ma in qualche modo si trascinano al cinema. Voglio che escano felici. E voglio fare un film che piaccia davvero alle persone che non hanno mai sentito parlare dell'Esorcista. Penso che David l'abbia fatto con Halloween. Penso che lo farà anche con L'esorcista.

Sono trascorsi 50 anni tra il film del 1973 e l’imminente sequel del 2023.

L’esorcista – Il franchise

“L’esorcista” oltre ad un immarcescibile classico e un fenomeno dell’epoca ha segnato una tappa importante per il genere horror, l’enorme successo del film ha spinto l’Academy, sempre restia a premiare il genere, a candidare il film a 10 Premi Oscar, inclusi miglior film e regia, con due statuette vinte per il sonoro e la sceneggiatura non originale. Quell’anno vinse La stangata con Robert Redford, ma ci pensarono i Golden Globe a fare un po’ di giustizia con 4 premi: Miglior film drammatico, Migliore regia, Miglior attrice non protagonista (Linda Blair) e Migliore sceneggiatura.

“L’esorcista” generò due sequel, un prequel e uno spin-off: L’esorcista 2: L’eretico (1977) a cinque anni dal primo capitolo torna la Blair, stavolta il prete esorcista è Richard Burton, seguirà L’esorcista 3 (1990), lo scrittore William Peter Blatty prende in mano la sua creatura e passa dietro la macchina da presa adattando un altro suo romanzo; il franchise si concluderà sul grande schermo con il travagliato prequel L’esorcista: La genesi (2004), pellicola funestata da incidenti e defezioni per un film non privo di suggestioni e lo spin-off Dominion: Prequel to The Exorcist del 2005 che racconta il primo incontro tra padre Lankester Merrin e il demone Pazuzu.

L’esorcista, regia di William Friedkin (1973)

L’esorcista II – L’eretico, regia di John Boorman (1977)

L’esorcista III, regia di William Peter Blatty (1990)

L’esorcista – La genesi, regia di Renny Harlin (2004)

Dominion: Prequel to the Exorcist, regia di Paul Schrader (2005)

The Exorcist – serie tv (2016-2017)

L’esorcista – Il romanzo originale

L’esorcista è un romanzo horror del 1971 scritto dall’americano William Peter Blatty e pubblicato da Harper & Row. Il libro descrive in dettaglio la possessione demoniaca dell’undicenne Regan MacNeil, figlia di una famosa attrice, e dei due sacerdoti che tentano di esorcizzare il demone.

Il romanzo trae ispirazione da un caso del 1949 di presunta possessione demoniaca ed esorcismo di cui Blatty aveva sentito parlare mentre era studente nella classe del 1950 alla Georgetown University. Di conseguenza, il romanzo si svolge a Washington, DC, vicino al campus della Georgetown University.

Padre Merrin è in parte basato sull’archeologo britannico Gerald Lankester Harding, che aveva scavato le grotte dove erano stati trovati i Rotoli del Mar Morto e che Blatty aveva incontrato a Beirut. Blatty ha affermato che Harding “era il modello fisico nella mia mente quando ho creato il personaggio [di Merrin], il cui nome, si prega di notare, è Lankester”.

Alcuni aspetti del romanzo sono stati ispirati da un esorcismo eseguito dal sacerdote gesuita, p. William S. Bowdern, che in passato ha insegnato sia alla St. Louis University che alla St. Louis University High School. Una recente ricerca investigativa del giornalista freelance Mark Opsasnick indica che questo era il vero esorcismo del 1949 di un ragazzo di Cottage City, nel Maryland, a cui Opsasnick si riferisce usando gli pseudonimi di Robbie Mannheim e Roland Doe. Il ragazzo è stato mandato a casa di un suo parente in Roanoke Drive a St. Louis, dove ha avuto luogo la maggior parte dell’esorcismo. Tuttavia, secondo il giornalista: “Ci sono semplicemente troppe prove che indicano che da ragazzo [Roland Doe] ha avuto seri problemi emotivi derivanti dalla sua vita familiare. Non c’è uno straccio di prova concreta a sostegno dell’idea di possessione demoniaca”.

Blatty si riferisce ai possedimenti di Loudun e ai possedimenti di Louviers nel corso della storia, soprattutto quando padre Karras sta indagando su possessione ed esorcismo per presentare il caso ai suoi superiori. Ha anche uno dei suoi personaggi che racconta una breve storia su un medium fraudolento senza nome che aveva studiato per diventare un prete gesuita. Questa storia può essere trovata in “Proceedings of the Society for Psychical Research”, vol. 114. 1930, in un articolo sulle pratiche fraudolente di Daniel Dunglas Home.

La sinossi ufficiale del romanzo: Che cosa succede alla piccola Regan, trasformatasi in un mostro blasfemo che urla oscenità e frasi sconnesse? Sua madre, la famosa diva del cinema Chris MacNeil, non riesce a capirlo. Né ci riescono i medici e gli psichiatri né la polizia. Forse solo un esorcista può dare una risposta. Ma la Chiesa impone cautela, esige prove, chiede tempo. Intanto la casa risuona di colpi, i mobili si spostano da soli, un uomo muore con il collo spezzato, il fragile corpo di Regan sembra cedere alla tempesta che lo sconquassa. E lo scontro tra l’uomo di Dio e gli spiriti del Male sembra ormai inevitabile.

Il romanzo “L’esorcista” è disponibile su Amazon.

L’esorcista Il Credente – Foto e poster