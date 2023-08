William Friedkin: il regista de “L’esorcista” e “Il braccio violento della legge” in 10 film e curiosità

William Friedkin regista premio Oscar per “Il braccio violento della legge” e candidato per “L’esorcista” è scomparso a Los Angeles all’età di 87 anni. Dopo l’annuncio che abbiamo dato ieri, vi proponiamo un approfondimento sul cineasta americano con una serie di curiosità e una selezione di 10 pellicole dalla sua filmografia.

I lavori più recenti del regista includono il documentario The Devil and Father Amorth (2017) sul nono esorcismo di una donna nel villaggio italiano di Alatri e nell’agosto 2022 era stato annunciato ufficialmente che Friedkin sarebbe tornato alla regia cinematografica per dirigere un adattamento dell’opera teatrale in due atti The Caine Mutiny Court-Martial, con Kiefer Sutherland protagonista.

William Friedkin in 10 film

1. GOOD TIMES (1967)

Nel loro unico film in coppia sullo schermo, il duo canoro e le star televisive Sonny e Cher recitano in questo film spensierato, aftenero e amabilmente surreale incentrato su…Sonny e Cher. Un impressionante debutto alla regia del leggendario regista William Friedkin, Good Times segue i cantanti marito e moglie Sonny e Cher che ricevono un’offerta per recitare in un film. Il problema è che Cher non vuole farlo e la sceneggiatura fa schifo. Ora Sonny ha dieci giorni per scrivere una nuova sceneggiatura. Ha grandi idee: potrebbe essere un cowboy, il re della giungla o un investigatore privato. Ma deve ancora convincere la sua esplosiva ragazza a cantare la stessa melodia.

2. IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE / THE FRENCH CONNECTION (1971)

I detective di New York, Papà Doyle (Gene Hackman) e Buddy Russo (Roy Scheider), sperano di riuscire a spezzare una catena di narcotraffico e di sgominare un clan di mafiosi marsigliesi. Quando uno dei criminali tenta di uccidere Doyle, quest’ultimo dà inizio ad una caccia mortale che lo porterà ben oltre i limiti della città… Basato su una storia realmente accaduta, questo thriller ricco d’azione, famoso per le scene di inseguimento, vinse nel 1971 ben cinque premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film, il Miglior Regista e il Miglior Attore Protagonista (Gene Hackman).

3. L’ESORCISTA (1973)

Quando una ragazza adolescente (Linda Balir) viene posseduta da un’entità misteriosa, sua madre (Ellen Burstyn) si rivolge a due sacerdoti (Max Von Sidow e Jason Miller) per salvarla.

4. IL SALARIO DELLA PAURA / SORCERER (1977)

Quattro sfortunati uomini provenienti da diverse parti del globo, il sicario messicano Nilo (Francisco Rabal), il terrorista palestinese Kassem (Amidou), il truffatore dell’alta finanza Victor (Brino Cremer) e Jack Scanlon (Roy Scheider), un piccolo delinquente di New York, accettano di rischiare la vita trasportando litri di nitroglicerina attraverso la pericolosa giungla latinoamericana. Remake del film italo-francese del 1953 Vite vendute, entrambi tratti dal romanzo di Georges Arnaud Le salaire de la peur del 1950.

5. CRUISING (1980)

William Friedkin dirige Al Pacino nei panni di un poliziotto sotto copertura che si infiltra nel ventre squallido di New York. La città è intrappolata nella morsa di un sadico serial killer che depreda gli avventori di club per omosessuali della città. Il Capitano Edelson (Paul Sorvino) incarica il giovane debuttante Steve Burns (Pacino) di infiltrarsi nella sottocultura sadomaso per cercare di attirare l’assassino fuori dall’ombra – ma mentre si immerge sempre più in profondità negli inferi, Steve rischia di perdere la propria identità lungo la strada. Prendendo la premessa e il titolo dal romanzo del giornalista Gerald Walker, Cruising è stato oggetto di grandi polemiche al momento della sua uscita e rimane ad oggi un film stimolante e straordinario grazie alla la performance magnetica di Pacino.

6. VIVERE E MORIRE A LOS ANGELES (1985)

Un agente federale è morto. Un killer è a piede libero. E la città degli angeli sta per esplodere. Negli anni settanta William Friedkin realizzò Il braccio violento della egge, L’esorcista e Il salario della paura. Negli anni Ottanta li eguagliò con Vivere e morire a Los Angeles, uno dei thriller più stilosi che il decennio possa offrire. Quando il suo partner viene assassinato pochi giorni prima del pensionamento, l’agente dei servizi segreti Richard Chance (William Petersen, CSI Las Vegas, Manhunter – Frammenti di un omicidio) inizia una caccia ossessiva al pittore e falsario Eric Masters, un assassino e psicopatico interpretato da Willem Dafoe al suo apice come malvagio antagonista. Splendidamente fotografato da Robby Muller (Repo Man, Paris Texas) e con una colonna sonora del gruppo new wave britannico Wang Chung,

7. BUG – LA PARANOIA E’ CONTAGIOSA (2006)

Un veterano di guerra squilibrato (Michael Shannon) si rifugia con una donna solitaria (Ashley Judd) in una stanza spettrale in un motel dell’Oklahoma. Il confine tra realtà e allucinazione è labile quando scoprono un’invasione di insetti. Michael Shannon imn questo film ha ripreso un ruolo che aveva già interpretato a teatro.

8. REGOLE D’ONORE / RULES OF ENGAGEMENT (2000)

Terry Childers (Samuel L. Jackson), colonnello dei marines che ha combattuto in Vietnam, ha partecipato ad azioni militari a Beirut ed è stato coinvolto nella guerra contro l’Irak, è finito sotto accusa. Chiamato a liberare l’ambasciata americana nello Yemen per crearsi un varco ha sparato sulla folla uccidendo dei civili inermi. Come avvocato difensore l’ufficiale si è scelto il colonnello Hodges (Tommy Lee Jones) a cui aveva salvato la vita durante un azione di guerra in Vietnam.

9. THE HUNTED – LA PREDA (2003)

Ossessionato dai ricordi del campo di battaglia del Kosovo, l’ex assassino militare Aaron Hallam (Benicio Del Toro) usa le sue abilità letali per uccidere i cacciatori nei boschi dell’Oregon. L’unica persona che può fermarlo è colui che lo ha addestrato, l’agente governativo in pensione L.T. Bonham (Tommy Lee Jones)…ma chi sopravviverà al loro mortale inseguimento e al gioco del gatto col topo che ne scaturirà, e che si svolgerà attraverso la natura selvaggia?

10. KILLER JOE (2011)

Un giovane spacciatore, Chris (Emile Hirsch), per saldare un debito decide di “assumere” Joe Cooper (Matthew McConaughey), un poliziotto che si guadagna da vivere facendo anche il sicario. Il piano di Chris è fare fuori la madre, così da poter riscuotere il premio dell’assicurazione sulla vita della donna. Chris non ha tenuto conto di un dettaglio: Joe esige il pagamento immediato, che Chris non è in grado di dargli. Una soluzione però sembra essere sotto i loro occhi per aggirare questo impedimento…

23 curiosità sul regista