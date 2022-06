Harry Potter: una prima edizione con errori sarà battuta all’asta per 250.000$

Return To Hogwarts: 12 curiosità rivelate durante la reunion di Harry Potter

Con la recente reunion del cast della saga e la recentissima uscita nelle sale del terzo film della saga Animali Fantastici che ha perso Johnny Depp e acquistato Masds Mikkelsen per il ruolo di Grindewald, arriva l’annuncio che una rara prima edizione del primo libro di Harry Potter con errori sarà battuto all’asta con un’offerta di partenza di circa 250.000$.

Il sito Reuters riporta che questa rara prima edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale in vendita privata una delle sole 500 copie simili ed è firmato da Rowling. Secondo Mark Wiltshire, uno dei curatori della mostra Christie’s di cui fa parte il libro, la parola “filosofale” è scritta in modo errato sul retro della copertina (philosphers). Inoltre, l’elenco dell’equipaggiamento che Hagrid dà a Harry prima che vadano a Diagon Alley contiene un errore, con la “bacchetta” che appare due volte.

Anche se è difficile sapere quanto salirà di quotazione questa rarità letteraria, una prima edizione simile è stata venduta alla fine del 2021 per 471.000$, una cifra da record che l’ha resa l’opera di narrativa pubblicata in commercio più costosa mai venduta nel 20° secolo. L’evento “Art of Literature” di Christie è aperto al pubblico dal 7 al 15 giugno.

Nonostante gli incassi della trilogia film di “Animali Fantastici” abbiano registrato un decremento degli incassi, Warner Bros. sembra voler espandere ulteriormente il franchise di Harry Potter. Con l’autrice nella bufera per i suo commenti transfobici, il nuovo CEO dello studio ha annunciato a maggio 2022 che ha in programma di incontrare Rowling per discutere di ulteriori contenuti di Harry Potter. In precedenza a gennaio 2021 ci sono state anche segnalazioni secondo cui un programma tv ambientato nel Wizarding World era in sviluppo per HBO Max, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti.

JK Rowling ha concepito l’idea di Harry Potter nel 1990 mentre era seduta su un treno in ritardo da Manchester a Londra King’s Cross. Nei cinque anni successivi, iniziò a tracciare tutti e sette i libri della serie. Scriveva principalmente a mano lunga e gradualmente accumulava una massa di appunti, molti dei quali scarabocchiati su occasionali frammenti di carta. Portando con sé i suoi appunti, si trasferì nel nord del Portogallo per insegnare l’inglese come lingua straniera, sposò Jorge Arantes nel 1992 e ebbe una figlia, Jessica, nel 1993. Quando il matrimonio finì nello stesso anno, tornò nel Regno Unito per vivere a Edimburgo, con Jessica e una valigia contenente i primi tre capitoli di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”. A Edimburgo, Rowling si è formata come insegnante e ha iniziato a insegnare nelle scuole della città, ma ha continuato a scrivere in ogni momento libero. Dopo aver completato il manoscritto completo, ha inviato i primi tre capitoli a un certo numero di agenti letterari, uno dei quali ha risposto chiedendo di vedere il resto. Rowling racconta che quella è stat “la migliore lettera che avessi mai ricevuto in vita mia”. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (letteralmente Harry Potter e la pietra dello stregone), questo il titolo originale per il mercato britanno è stato pubblicato per la prima volta da Bloomsbury Children’s Books nel giugno 1997, con il nome di J.K. Rowling. La “K” sta per Kathleen, il nome della nonna paterna. È stato aggiunto su richiesta del suo editore, che pensava che un libro di un’autrice ovviamente femminile potesse non attirare il pubblico di destinazione dei ragazzi. Il libro è stato pubblicato negli Stati Uniti da Scholastic con un titolo diverso (sempre su richiesta dell’editore), “Harry Potter e la pietra filosofale”, nel 1998. Altri sei titoli sono seguiti nella serie di Harry Potter, ciascuno dei quali ha ottenuto un successo da record. “Harry Potter e la pietra filosofale” è stato tradotto in 77 lingue, tra cui il latino e il greco antico, resta una delle più popolari opere letterarie del XX secolo con una vendita globale di 120 milioni di copie. In Italia è stato pubblicato da Adriano Salani, con illustrazioni di Serena Riglietti e traduzione di Marina Astrologo. Nel 2001, l’adattamento cinematografico del primo libro è stato distribuito dalla Warner Bros. ed è stato seguito da altri sei adattamenti, che si sono conclusi con l’uscita dell’ottavo film, Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 uscito nel 2011. JK Rowling ha anche scritto due piccoli volumi di accompagnamento, che appaiono come i titoli dei libri di scuola di Harry all’interno dei romanzi. Animali fantastici e dove trovarli, diventato un franchise nel 206 con un terzo film recentemente uscito nelle sale e Quidditch attraverso i secoli sono stati pubblicati nel marzo 2001 in aiuto di Comic Relief. Nel dicembre 2008, un terzo volume di accompagnamento, The Tales of Beedle the Bard è stato pubblicato in aiuto del suo ente di beneficenza internazionale per bambini, Lumos.

La sinossi ufficiale: Girando la busta con mano tremante, Harry vide un sigillo di ceralacca color porpora con uno stemma araldico: un leone, un’aquila, un tasso e un serpente intorno a una grossa H». Tutto comincia da qui. Il primo capitolo di uno dei più grandi fenomeni letterari internazionali, il libro che ha fatto leggere milioni di ragazzi e ha unito genitori e figli nella scoperta di un universo fantastico che è già parte dell’immaginario collettivo. Edizione speciale con contenuti inediti: la mappa di Hogwarts, il glossario, curiosità sui fondatori di Hogwarts. Età di lettura: da 10 anni. Il romanzo “Harry Potter e la pietra filosofale” è disponibile su Amazon in una speciale edizione a colori con illustrazioni di Jim Kay.

La Warner Bros. originariamente aveva pensato di realizzare l’intera serie di “Harry Potter” come una serie di film d’animazione in CG o anche di riunire due o più romanzi in un unico film. Questa ultima ipotesi nasceva dal fatto che lo studio era preoccupato del fatto che i ragazzini protagonisti sarebbero cresciuti velocemente se la produzione si prolungava per anni o se in uno qualsiasi dei film ci fossero stati ritardi o problemi con gli attori principali, che avrebbero potuto rendere necessario un re-casting. La Rowling ha posto il veto sia sulle idee di unificare i libri che sui film d’animazione, quindi lo studio ha deciso invece di produrre tutti e sette (in seguito otto) film back-to back in modo da mantenere tempi ristretti e attori nei limiti di età.

Il film è conosciuto come “Harry Potter e la pietra filosofale” in tutto il mondo tranne che negli Stati Uniti (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone) e così ogni scena in cui è stata menzionata la Pietra Filosofale è stata girata due volte (una volta con gli attori che dicono “filosofale” e una volta con gli attori che dicono “dello stregone”) o ridoppiate. La ragione di ciò è stato quello di mantenere il film in linea con la serie di libri: l’editore americano “Scholastic” aveva infatti cambiato il titolo (e testo corrispondente) con “Pietra dello stregone”. La modifica del titolo è stata effettuata con il consenso dell’autrice JK Rowling che si è sempre detta rammaricata per aver dato il permesso, ribadendo che al tempo come autore alle prime armi non era in una posizione abbastanza forte per impedirlo.

Ad un certo punto nel libro Harry ricorda che durante il suo viaggio a Londra ha sentito Hagrid confessare il suo amore per i draghi e il suo desiderio di possederne uno. La scena che descrive Harry è stato filmata, ma infine eliminata dal film.

