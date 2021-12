Harry Potter: trailer della reunion e le candele profumate per Natale 2021

Sarà un Natale ricco di sorprese per i fan di Harry Potter, HBO MAX ha pubblicato un teaser trailer ufficiale di Harry Potter 20th Anniversary: ​​​​Return To Hogwarts che svela una parte del cast che parteciperà a questa reunion a vent’anni dal debutto sul grande schermo della saga che ha generato otto lungometraggi di grande successo, la serie spin-off Animali fantastici e lo spettacolo teatrale in due parti La maledizione dell’erede. Lo speciale HBO riunirà il cast e la troupe del franchise basato sul “Wizarding World” di J.K. Rowling per un viaggio nostalgico completo di interviste esclusive e uno sguardo dietro le quinte alla realizzazione del franchise multimiliardario.

La serie di film è iniziata con Harry Potter e la pietra filosofale del 2001, diretto da Chris Columbus e con protagonista Daniel Radcliffe. 10 anni dopo, il viaggio di Potter alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts si è concluso con I Doni della Morte: Parte 2, un incasso complessivo globale di 7.7 miliardi di dollari e registrando la perdita lungo la strada di grandi attori come Richard Harris (Albus Silente) Alan Rickman (Severus Piton) e John Hurt (Garrick Olivander).

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson si uniscono ad altri stimati membri del cast di tutti e otto i film di Harry Potter mentre tornano a Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film del franchise, Harry Potter e la pietra filosofale, che ha debuttato 20 anni fa, lanciando una delle saghe cinematografiche più lucrose di sempre.

La speciale retrospettiva Harry Potter 20th Anniversary: ​​​​Return to Hogwarts racconterà un’incantevole storia di creazione attraverso nuovissime interviste approfondite e conversazioni del cast, invitando i fan in un magico viaggio in prima persona attraverso uno dei franchise cinematografici più amati di tutti i tempi. L’attesissima retrospettiva sarà un evento di coronamento delle festività natalizie, che cadrà allo scoccare della mezzanotte del primo dell’anno, il 1° gennaio 2022 su HBO Max. In Italia oltre allo streaming dell’evento disponibile sui Now, ci sarà Sky che proporrà lo speciale in contemporanea con gli Stati Uniti.

Oltre alla reunion vi segnaliamo un’idea regalo per le imminenti festività natalizie. Il sito Toynk Toys ha realizzato una nuova linea di candele e diffusori di Harry Potter con licenza ufficiale. Queste deliziose candele sono disponibili in due diversi set, Hogwarts Houses (Le case di Hogwarts) e Dark Arts (Le Arti Oscure), o disponibili anche singolarmente.

HOGWARTS HOUSES

Grifondoro con calde note di cannella e chiodi di garofano mescolate con noce moscata su una base di ambra, legno di sandalo e vaniglia.

con calde note di cannella e chiodi di garofano mescolate con noce moscata su una base di ambra, legno di sandalo e vaniglia. Serpeverde con note di testa verdi rugiadose di foglia di menta fresca, alghe marine e limone verde mescolate con ninfea, pino fresco e caprifoglio su una base di muschio, muschio di cashmere, vetiver e legna da ardere.

con note di testa verdi rugiadose di foglia di menta fresca, alghe marine e limone verde mescolate con ninfea, pino fresco e caprifoglio su una base di muschio, muschio di cashmere, vetiver e legna da ardere. Tassorosso con note di dolce scorza di limone e buccia di pesca mescolate a caprifoglio, gardenia e miele di noci pecan su una deliziosa base di legno, muschio vanigliato, zucchero e vetiver.

con note di dolce scorza di limone e buccia di pesca mescolate a caprifoglio, gardenia e miele di noci pecan su una deliziosa base di legno, muschio vanigliato, zucchero e vetiver. Corvonero con note di foglia verde e agrumi morbidi si fondono con loto, iris e champagne su una base di muschio bianco, cedro giapponese, oud e vaniglia.

DARK ARTS

La Candela dei Doni della Morte profuma di ricordi legnosi e acquatici

profuma di ricordi legnosi e acquatici Le note di testa della Maschera del Mangiamorte sono artemisia e arancia rossa

sono artemisia e arancia rossa Il Marchio Nero dei Mangiamorte è un’intrigante miscela di sentori fruttati e legnosi

è un’intrigante miscela di sentori fruttati e legnosi La Candela Serpente è una combinazione di foglia di limone e geranio

CANDELA PROFUMATA DI CERA DI SOIA – HARRY POTTER HOGWARTS CAULDRON PREMIUM

Illuminazione magica per la casa: direttamente dal mondo magico di Harry Potter, è la candela profumata nel calderone di Hogwarts. Questa candela aromatica decorativa è un’opzione affascinante per qualsiasi Potterhead.

direttamente dal mondo magico di Harry Potter, è la candela profumata nel calderone di Hogwarts. Questa candela aromatica decorativa è un’opzione affascinante per qualsiasi Potterhead. Squisito design magico: la candela in cera di soia ricorda una pozione verde all’interno di un calderone nero. Il portacandele in ceramica presenta l’iconico stemma di Hogwarts stampato in argento per un look autentico.

la candela in cera di soia ricorda una pozione verde all’interno di un calderone nero. Il portacandele in ceramica presenta l’iconico stemma di Hogwarts stampato in argento per un look autentico. Qualità incantata per Potterheads: questa candela in pura cera di soia con stoppino in cotone presenta una fragranza originale e altamente raffinata.Crea un ambiente rilassante che maghi e streghe possono godersi tutto il giorno.

questa candela in pura cera di soia con stoppino in cotone presenta una fragranza originale e altamente raffinata.Crea un ambiente rilassante che maghi e streghe possono godersi tutto il giorno. Incantevole oggetto da collezione per maghi: la candela in cera di soia misura circa 4 pollici di altezza con un diametro di 3 pollici.Adatto per decorare la tua casa con una qualità magica che dà vita al mondo dei maghi.

la candela in cera di soia misura circa 4 pollici di altezza con un diametro di 3 pollici.Adatto per decorare la tua casa con una qualità magica che dà vita al mondo dei maghi. Articoli da regalo originali: se hai intenzione di frequentare Hogwarts, avrai bisogno di un calderone. Accendi questa candela di Harry Potter con licenza ufficiale per preparare una “pozione” profumata che riempirà il tuo spazio con un’essenza magica.

Le candele e i diffusori ispirati alla saga di Harry Potter sono disponibili sul sito ufficiale TOINK.