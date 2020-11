Disponibile (via Bloody Disgusting) un trailer di Haunting of the Mary Celeste, un nuovo horror è ispirato alla vera storia della Mary Celeste, rimasto ad oggi uno dei grandi misteri irrisolti avvenuti in mare.

La storia segue Rachel, “una ricercatrice preoccupata la cui squadra è partita per una spedizione via mare per dimostrare che la scomparsa di una famiglia e dell’equipaggio da una nave mercantile era dovuta a ragioni che avevano a che fare con il sovrannaturale. La sua teoria che quelli sulla Mary Celeste siano svaniti in una “spaccatura” tra le dimensioni si rivela vera quando l’imbarcazione ha un guasto e il suo equipaggio inizia a svanire.

La Mary Celeste era un brigantino canadese realmente esistito varato in Nuova Scozia nel 1861, con il nome di Amazon. Il nome Mary Celeste venne adottato nel 1869. La nave fu rinvenuta alla deriva verso lo Stretto di Gibilterra nel 1872 senza nessuno a bordo, con la scialuppa di salvataggio mancante, il suo carico intatto e l’ultima voce sul giornale di bordo della nave datata 10 giorni precedenti al ritrovamento. Che cosa sia successo all’equipaggio è ancora oggi argomento di congetture: vi sono varie teorie, dalla pirateria al maremoto, dall’ammutinamento ad una tromba d’aria.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film è interpretato da Emily Swallow nei panni di Rachel, l’attrice è nota per il ruolo di Kim Fischer nella serie tv The Mentalist e Amara nella serie tv Supernatural. Il cast è completato da Richard Roundtree, Alice Hunter, Dominic Devore, Pierre Adeli e Ava Acres. “Haunting of the Mary Celeste” è diretto da Shana Betz i cui crediti includono i film d’azione Girls! Girls! Girls! e Free Ride.

La storia della Mary Celeste è stata raccontata anche nel film The Mystery of the Marie Celeste del 1935, nel cortometraggio The Wreck of the Mary Celeste (2004) e nel documentario televisivo The True Story of the Mary Celeste (2007). I misteriosi eventi della Nary Celeste sono citati anche nella serie tv Doctor Who, nell’episodio Flight Through Eternity (1965) e sono al cnetro della tram della trama di un videogioco dal titolo Limbo of the Lost.

“Haunting of the Mary Celeste” debutterà negli Stati Uniti in VOD il 23 ottobre e successivamente arriverà in DVD il 24 novembre.