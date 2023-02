Headshot: trailer e anticipazioni del thriller d’azione sul mondo del gaming (Al cinema 20-21-22 marzo)

Il 20/21/22 marzo 2023 arriva nei cinema d’Italia come evento speciale, distribuito da White Lion Media, Headshot, un thriller d’azione incentrato sul mondo del gaming. Cosa può accadere in un mondo in cui la distanza tra il virtuale e il reale si annulla? È questa la domanda al centro della storia raccontata in “Headshot”, l’ambiziosa opera prima di Niko Maggi, prodotta da Federica Folli e Pete Maggi per Cine 1 Italia.

Headshot – Trama e cast

La trama ufficiale: La storia prende il via quando un misterioso gruppo organizza Headshot, la riproduzione di un death-match ispirato a un videogioco ma con persone in carne ed ossa. Otto gamers, con una armatura personalizzata e un fucile ad aria compressa, partecipano alla sfida, muniti di body-cam per trasmettere lo spettacolo in diretta sulla piattaforma ZZIP. Quella che sembra essere, però, una competizione di furbizia e azione, diventa una lotta per la sopravvivenza soprattutto quando i giocatori scoprono che tra di loro c’è un feroce assassino.

Il film, ambientato in un contesto contemporaneo realistico, legato al mondo del videogaming professionale, è impreziosito dalle interpretazioni di un cast di giovani talenti come Alessandro Bedetti (Nudes, Rai Play), Virginia Diop (Zero, Netflix), Riccardo De Rinaldis, (Luce dei tuoi occhi, Mediaset), Vittorio Magazzù (The Bad Guy, Prime Video), Demetra Bellina (Tutta colpa di Freud – la serie, Prime Video), Sijia Chen (Omicidio all’Italiana, Medusa Film) e Francesco Bertozzi (Un passo dal cielo 7, Rai1).

Headshot – Trailer e video

Curiosità sul film

L’esordiente Niko Maggi dirige “Headshot” da una sceneggiatura di Gabriele Braschi.

La fotografia del film è curata da Emanuele Pasquet, giovane ma affermato direttore della fotografia, dopo aver frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, prosegue la sua carriera firmando la fotografia di più di 14 lungometraggi, tra cui The Nest – Il nido (R. De Feo, 2019) e il film Netflix A Classic Horror Story (R. De Feo, 2021). Sempre per Netflix firma la terza e la quarta stagione di Skam Italia (2019 e 2020). Successivamente dirige la fotografia di Christian, serie tv Sky Original, e di “Headshot” su cui lavora con l’utilizzo di spettacolari piani-sequenza con luce naturale, cifra stilistica di Pasquet.

Il film ha un cast tecnico di grande livello, il montaggio di Daniele Camaioni, e l’Art Direction di Alessandro Iacopelli, che ha realizzato il design dei costumi e delle armi dei personaggi, mentre il trucco prostetico è stato realizzato da Silvia Castellucci. Alessio Pesenti ha curato tutte le attività di Stunt Coordinator, usando l’esperienza derivata dalla scuola del parkour, che si sposa perfettamente con le location dove si è girato; infine la realizzazione dei VFX e il 3D è stata seguita e coordinata da Giacomo Mora.

Niko Maggi – Note biografiche

Niko Maggi classe 1991, è un giovane regista alla sua Opera Prima con il lungometraggio “Headshot”. Poliedrico nella sua conoscenza del cinema, vanta vari anni di esperienza nella distribuzione. Recentemente ha deciso di dedicarsi al cinema indipendente, riconoscendolo come unica e vera “macchina artistica” del cinema contemporaneo. Inizia giovanissimo nel 2008 a lavorare sul set americano di “4 Single Fathers” per Indiana Production con la supervisione di Gabriele Muccino, realizzando il Backstage del film. Dagli Stati Uniti nel 2011 si trasferisce in Australia dove fa esperienza di vendite internazionali presso Archlight Films a Sidney. Ritornato in Italia nel 2018 si occupa delle varie fasi di post-produzione del film “Fade Out” per Cine 1 Italia. Nel 2019 è Ispettore di Produzione per il film “Il Delitto Mattarella” con la regia di Aurelio Grimaldi. Nel 2020 è Produttore Esecutivo per il film “Death Party”, regia di Salvatore Metastasio occupandosi anche delle fasi di post- produzione. Nel 2021 inizia la sua carriera di regista con lo sviluppo e la preparazione del film “Headshot”. E’ socio dello studio di Post-Produzione Liquix.Studio.

Headshot – Il cast

ALESSANDRO BEDETTI

Raggiunge una notevole popolarità grazie a TikTok, dove i suoi contenuti di parkour superano i 35 milioni di visualizzazioni. Oltre alla popolarità social, Alessandro è concentrato sul sogno che ha sin da bambino: il cinema. Questo lo porta a seguire corsi di recitazione e a entrare nel cast principale della serie Nudes, di RaiPlay. Headshot è il suo primo film da protagonista, dove, proprio grazie al parkour, riesce ad esaltarsi nelle scene di azione girate in piano sequenza. Successivamente ha recitato nel film Alla Luna, di prossima uscita e nella nuova stagione di A Un Passo Dal Cielo.

Raggiunge una notevole popolarità grazie a TikTok, dove i suoi contenuti di parkour superano i 35 milioni di visualizzazioni. Oltre alla popolarità social, Alessandro è concentrato sul sogno che ha sin da bambino: il cinema. Questo lo porta a seguire corsi di recitazione e a entrare nel cast principale della serie Nudes, di RaiPlay. Headshot è il suo primo film da protagonista, dove, proprio grazie al parkour, riesce ad esaltarsi nelle scene di azione girate in piano sequenza. Successivamente ha recitato nel film Alla Luna, di prossima uscita e nella nuova stagione di A Un Passo Dal Cielo. VIRGINIA DIOP

Inserita nel 2021 su Vanity Fair come uno dei dieci volti femminili più iconici dell’evoluzione del cinema italiano, Virginia inizia la carriera di attrice recitando nel film Bar Giuseppe e nella miniserie Oltre la soglia, trasmessa da Canale 5. Successivamente interpreta il ruolo di Awa nella serie Netflix Zero e prende parte al film thriller L’ultima notte di Amore, con protagonista Pierfrancesco Favino, in uscita il 9 marzo 2023.

Inserita nel 2021 su Vanity Fair come uno dei dieci volti femminili più iconici dell’evoluzione del cinema italiano, Virginia inizia la carriera di attrice recitando nel film Bar Giuseppe e nella miniserie Oltre la soglia, trasmessa da Canale 5. Successivamente interpreta il ruolo di Awa nella serie Netflix Zero e prende parte al film thriller L’ultima notte di Amore, con protagonista Pierfrancesco Favino, in uscita il 9 marzo 2023. RICCARDO DE RINALDIS

Inizia a recitare all’età di 14 anni. Prende parte a numerose fiction trasmesse in prima serata come Non Mentire, Fratelli Caputo con protagonista Nino Frassica, Don Matteo 12, Doc – Nelle tue mani, con Matilde Gioli e Luca Argentero. Nel 2021 interpreta Luca Costa, uno dei protagonisti della fiction Luce dei tuoi occhi, trasmessa in prima serata su Canale 5. Successivamente recita per la serie Rai di prossima uscita Vivere non è un gioco da ragazzi con Claudio Bisio e Stefano Fresi e nel film Klem.

Inizia a recitare all’età di 14 anni. Prende parte a numerose fiction trasmesse in prima serata come Non Mentire, Fratelli Caputo con protagonista Nino Frassica, Don Matteo 12, Doc – Nelle tue mani, con Matilde Gioli e Luca Argentero. Nel 2021 interpreta Luca Costa, uno dei protagonisti della fiction Luce dei tuoi occhi, trasmessa in prima serata su Canale 5. Successivamente recita per la serie Rai di prossima uscita Vivere non è un gioco da ragazzi con Claudio Bisio e Stefano Fresi e nel film Klem. VITTORIO MAGAZZÙ

Considerato uno dei volti giovanili più promettenti del panorama italiano, nel 2016 viene selezionato per la terza stagione della fiction Questo nostro amore insieme ad Anna Valle e Neri Marcorè. L’anno successivo vince il premio Giuliano Gemma come miglior attore giovane e recita in Don Matteo 11. Ottiene una grande popolarità grazie alla fiction Rosy Abate, entrando nel cast nel 2017 e interpretando Leonardo, figlio della protagonista. Tra il 2019 e il 2020 recita nei film Il Delitto Mattarella e Maschile Singolare. La sua consacrazione avviene nel 2022 quando entra a far parte del cast principale della serie Prime Video The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, in cui interpreta Domenico Cuore.

Considerato uno dei volti giovanili più promettenti del panorama italiano, nel 2016 viene selezionato per la terza stagione della fiction Questo nostro amore insieme ad Anna Valle e Neri Marcorè. L’anno successivo vince il premio Giuliano Gemma come miglior attore giovane e recita in Don Matteo 11. Ottiene una grande popolarità grazie alla fiction Rosy Abate, entrando nel cast nel 2017 e interpretando Leonardo, figlio della protagonista. Tra il 2019 e il 2020 recita nei film Il Delitto Mattarella e Maschile Singolare. La sua consacrazione avviene nel 2022 quando entra a far parte del cast principale della serie Prime Video The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, in cui interpreta Domenico Cuore. DEMETRA BELLINA

Musicista, cantante, scrittrice e pittrice indipendente ma soprattutto attrice, mestiere che ha iniziato sin da bambina. Prende parte a numerosi prodotti Rai Di padre in figlia, Non uccidere e La Vita promessa. Nel 2021 recita nel film Comedians di Gabriele Salvatores ed è una delle protagoniste della serie Prime Video Tutta Colpa di Freud in cui ricopre il ruolo di Emma, una delle tre figlie di Claudio Bisio che si innamora di Claudio Malesci, interpretato da Luca Bizzarri. Successivamente prende parte al film La primavera della mia vita, con protagonisti i cantautori Colapesce e Dimartino.

Musicista, cantante, scrittrice e pittrice indipendente ma soprattutto attrice, mestiere che ha iniziato sin da bambina. Prende parte a numerosi prodotti Rai Di padre in figlia, Non uccidere e La Vita promessa. Nel 2021 recita nel film Comedians di Gabriele Salvatores ed è una delle protagoniste della serie Prime Video Tutta Colpa di Freud in cui ricopre il ruolo di Emma, una delle tre figlie di Claudio Bisio che si innamora di Claudio Malesci, interpretato da Luca Bizzarri. Successivamente prende parte al film La primavera della mia vita, con protagonisti i cantautori Colapesce e Dimartino. SIJIA CHEN

Attrice e modella, completa la sua formazione artistica presso la ICA (International Cinema Academy). Ha collaborato con diversi prestigiosi brand come indossatrice ed ha partecipato a numerosi spot. Ha recitato in Omicidio all’italiana diretto e interpretato da Maccio Capatonda, e le serie Untraditional 2, Tutta colpa di Freud e Noi siamo leggenda.

Attrice e modella, completa la sua formazione artistica presso la ICA (International Cinema Academy). Ha collaborato con diversi prestigiosi brand come indossatrice ed ha partecipato a numerosi spot. Ha recitato in Omicidio all’italiana diretto e interpretato da Maccio Capatonda, e le serie Untraditional 2, Tutta colpa di Freud e Noi siamo leggenda. FRANCESCO BERTOZZI

È una star di TikTok come il suo migliore amico Alessandro Bedetti, ma la sua vera passione è la recitazione, che coltiva studiando in diverse accademie. Il suo idolo è Timothée Chalamet. Ha recitato in We are who we are di Luca Guadagnino e sarà nel cast della settima stagione di Un passo dal cielo.

È una star di TikTok come il suo migliore amico Alessandro Bedetti, ma la sua vera passione è la recitazione, che coltiva studiando in diverse accademie. Il suo idolo è Timothée Chalamet. Ha recitato in We are who we are di Luca Guadagnino e sarà nel cast della settima stagione di Un passo dal cielo. LUDOVICA PAGANI

È una delle influencer più note d’Italia, con 3,2 milioni di follower su Instagram, si sta affermando sempre di più sia come dj che volto televisivo arrivando alla partecipazione all’edizione di Sanremo 2023. È nota anche per essere il volto ufficiale della eSerieA, il campionato italiano di e-sports Fifa. È proprio il legame con questo settore che l’ha resa il personaggio perfetto Headshot, suo primo film, in cui interpreta la presentatrice della E-Games Summer Cup, il torneo di e-sports in cui gareggiano i protagonisti.

Note di regia

“Headshot” è un film teen action, ambientato in un contesto contemporaneo realistico e legato al mondo del videogaming professionale. È un film che parla principalmente a un pubblico giovane tramite la contestualizzazione di un mondo a loro ben conosciuto e che fa ormai parte della quotidianità, come quello dei video-games. Il film utilizza una grammatica fotografica estrema ma ricercata: i Visual Effects in 3D e l’utilizzo di costumi e props creati sui personaggi, sono elementi che appassionano e contraddistinguono la cultura “nerd”. I nostri personaggi sono dei giovani “gamers” che vengono invitati da un’entità segreta stile “Anonymous” a giocare dal vivo a una partita di softair dove verranno sfidati a ripetere le loro performance e mostrare le loro capacità in un contesto realistico. Il tutto in diretta live streaming su una piattaforma internet, davanti ai loro fans. Ma la sfida tra i gamers diventerà una lotta per la sopravvivenza, quando un player sconosciuto inizierà a ucciderli uno alla volta. Quello che ho voluto raccontare è la differenza tra il mondo virtuale e quello reale e il fatto che, per quanto ci si possa sentire invincibili dietro a uno schermo, la vita reale resta più cruda e concreta di qualsiasi finzione. All’interno del film ci sono vari sotto-testi narrativi che attraversano empaticamente una serie di canali comunicativo-emozionali con il pubblico, cercando di dar voce a degli elementi che ho percepito come fondamentali: a partire dalla relazione tra Samuel e Marco, una coppia omosessuale descritta nella sua normalità di rapporto affettivo, senza nessuno stereotipo, oppure la rappresentazione di Sycaria come leader del gruppo, a dimostrazione che le gamers donne possono competere con i maschi tranquillamente alla pari, se non a livelli superiori. Altro esempio, la relazione conflittuale tra Chris e Angela, ex fidanzati che si ritrovano per caso all’interno dell’Arena e che sono costretti ad affrontare una serie di nodi tipici di una relazione tra ragazzi, o anche il rapporto tra Chris e Bard, acerrimi nemici ed avversari che si ritrovano a rivedere tutti i pregiudizi verso l’altro e a collaborare per salvarsi. La fotografia del film è stata pensata a supporto della contestualizzazione narrativa, con l’utilizzo della tecnica del piano sequenza a valorizzare l’ambiente in cui ci troviamo e con l’espediente dell’uso di una sola ottica per favorire l’immersività sia nei dialoghi che nelle scene di combattimento e fuga. L’idea era quella di ricreare due momenti fotografici, ma non solo, fondamentali nel mondo dei videogiochi: la fase cinematica e la fase di gameplay. Le riprese in POV ci portano in una dimensione in cui lo spettatore si immedesima nel giocatore e al tempo stesso aiutano a raccontare le dinamiche narrative tramite la diretta social. La colonna sonora del film, allo stesso modo, è stata immaginata e costruita per accompagnare e favorire questi due momenti principali. L’utilizzo di sonorità cinematiche è stato voluto per dare un respiro action/epico che serviva per valorizzare sia emotivamente che ritmicamente il tutto. In conclusione, “Headshot” è sicuramente un progetto ambizioso: ha al suo interno una grande voglia di dimostrare che i film di genere italiani si possono fare senza dover snaturare o annullare la propria identità nazionale; c’è dentro la voglia di realizzare un progetto estetico di qualità e che sia originale e soprattutto c’è una grande voglia di realizzare qualcosa che crei un ponte per riportare al cinema un target che sembra ormai distante, soprattutto cercando di farlo uscire dalla sala con la voglia di tornarci presto. [Niko Maggi]

Note di produzione

Headshot è un film che racconta il mondo del gaming e degli E-sports, due fenomeni che accrescono di anno in anno il loro pubblico. I videogiochi non sono più un semplice passatempo ma un’industria con atleti professionisti seguiti da un largo pubblico di appassionati su social e piattaforme streaming. La narrazione del film si sviluppa proprio in questa cornice: i personaggi protagonisti sono tutti gamers legati tra loro da diversi rapporti: amore, amicizia, rivalità. Headshot è un teen drama che poi evolve in action movie. Il cast principale è formato da Alessandro Bedetti, Virginia Diop, Riccardo De Rinaldis, Vittorio Magazzù e Demetra Bellina. Sono interpreti giovanissimi che hanno una forte attitudine ai linguaggi social, presenti nella cultura teen odierna, propria del pubblico di riferimento del film. Il film è stato girato tutto tra la provincia di Roma e quella di Viterbo: la Faggeta del monte Fogliano e il suggestivo Eremo di San Girolamo; le cascate di Chia del Fosso Castello, dove Pasolini girò Il vangelo secondo Matteo (1963); alcune delle cave di tufo di Nepi e un bunker vero e proprio, situato sul Monte Soratte e costruito durante la Seconda Guerra mondiale, perfetto come set cinematografico. Cine 1 Italia ha voluto affidarsi a professionisti italiani per la realizzazione di Headshot: dalla troupe fino alla post-produzione per tutto il lavoro di VFX; per la realizzazione dell’ Arena di gioco e le animazioni in 3D; per il montaggio in modo da valorizzare al meglio la fotografia di Emanuele Pasquet, fino ad arrivare al sound design e alla colonna sonora che mette in risalto tutti i passaggi emozionali del film. [Federica Folli / Pete Maggi]

Headshot – La colonna sonora

Tutto il sound del film è stato curato da Luigi Sansò , che firma anche la colonna sonora con Valerio Cartareggia e Stefano Usai .

, che firma anche la colonna sonora con e . LUIGI SANSO’ – Sound designer e composer da oltre 20 anni, da sempre impegnato nella sperimentazione delle nuove tecnologie in ambito sonoro e musicale. Coordinatore del Master in Sonic Arts – Tecnologie e Arti del Suono e del Corso di Formazione professionale in Music Production dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Responsabile dell’area sound and music della Scuola Internazionale di Comics.

– Sound designer e composer da oltre 20 anni, da sempre impegnato nella sperimentazione delle nuove tecnologie in ambito sonoro e musicale. Coordinatore del Master in Sonic Arts – Tecnologie e Arti del Suono e del Corso di Formazione professionale in Music Production dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Responsabile dell’area sound and music della Scuola Internazionale di Comics. VALERIO CARTAREGGIA – Sound designer e composer appassionato di musica per Cinema e Trailer fin da piccolo. Decide di farne una professione, inizia a frequentare i corsi di Music Composition per Cinema, TV e Videogame della Scuola Internazionale di Comics di Roma. Oltre agli studi tecnici alle spalle, ha sempre coltivato con grande passione il lato artistico, che vedrà poi crescere con grande soddisfazione durante gli anni di frequentazione del corso. Ha lavorato e lavora per alcune importanti realtà italiane come Rai 1, Rai 2 e Disney Italia. “Ho collaborato con alcuni compositori di fama e ho avuto il piacere e l’onore, grazie al mio Professore, mentore e caro amico Luigi Sansò di partecipare a due importantissime Masterclass tenute da Hans Zimmer e Michael Giacchino in Italia”. Attualmente è Docente nel corso di Music Composition della Scuola internazionale di Comics di Roma.

– Sound designer e composer appassionato di musica per Cinema e Trailer fin da piccolo. Decide di farne una professione, inizia a frequentare i corsi di Music Composition per Cinema, TV e Videogame della Scuola Internazionale di Comics di Roma. Oltre agli studi tecnici alle spalle, ha sempre coltivato con grande passione il lato artistico, che vedrà poi crescere con grande soddisfazione durante gli anni di frequentazione del corso. Ha lavorato e lavora per alcune importanti realtà italiane come Rai 1, Rai 2 e Disney Italia. “Ho collaborato con alcuni compositori di fama e ho avuto il piacere e l’onore, grazie al mio Professore, mentore e caro amico Luigi Sansò di partecipare a due importantissime Masterclass tenute da Hans Zimmer e Michael Giacchino in Italia”. Attualmente è Docente nel corso di Music Composition della Scuola internazionale di Comics di Roma. STEFANO USAI – Subito attratto dalle attività legate al mondo musicale studia chitarra elettrica e basso durante il conseguimento del diploma di liceo scientifico. Finite le scuole superiori intraprende da autodidatta per 3 anni un percorso di studi di musica elettronica (EDM) dando vita ad alcuni progetti musicali tuttora attivi. Deciso ad approfondire le proprie conoscenze della musica a 360° trova nel corso di Music Composition per Cinema, Tv e Videogame e nel corso di formazione di Sound Design un’offerta formativa che, unita al Master in Sonic Arts come uditore, soddisfa appieno le sue ricerche. Operativo ad oggi sia su Steinberg Cubase che Ableton Live ha ottime conoscenze della programmazione Midi, dei sistemi MPE e del Live elettronico. Grazie agli studi conseguiti con il Prof. Luigi Sansò che hanno reso possibile una serie di approfondimento in molteplici settori è in grado di essere spendibile oltre che per lavori legati al Sound Design ed al Sound Engineering, per produzioni che variano da brani di stampo Cinematico ad altri più vicini al mondo dell’EDM.

Headshot – Foto e poster