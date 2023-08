Il 4 agosto 2023 debutta negli Stati Uniti direttamente in streaming con Pasha Entertainment Heir of the Witch, un horror sovrannaturale ispirato ad eventi reali in quanto la nonna della regista, sceneggiatrice e protagoniste del film, l’esordiente Victoria U. Bell, era in realtà una strega moldava che ha segnato in maniera oscura la storia di famiglia.

Heir of the Witch – Trama e cast

La trama ufficiale: Una sarta in difficoltà, ossessionata dal suo passato, cerca l’amore e l’accettazione nell’alta società, ma deve affrontare la maledizione delle sue radici malvagie. Anna H. (Victoria U Bell) fugge in America con sua zia in giovane età, sperando in un brillante futuro lontano dal suo turbolento passato. Indotta dalla nonna, Anna sviluppa una passione nel suo mestiere di sarta. I ricordi di Anna portano un grande dolore, poiché ricorda l’orribile morte di sua madre, causata dal padre alcolizzato e il tormento che ne seguì mentre era sotto la cura di sua nonna. I ricordi di Anna portano un grande dolore, poiché ricorda l’orribile morte di sua madre, causata dal padre alcolizzato e il tormento che ne seguì mentre era affidata alle di sua nonna. Sua nonna, una strega malvagia, legava spesso la giovane Anna ad una sedia in una stanza buia, mentre eseguiva su di lei sadiche stregonerie con il suo stesso sangue. Lo spirito di sua nonna si annida, tormentando costantemente Anna nella sua solitudine, spingendola ad usare i poteri con cui è stata maledetta in gioventù e a compiere il suo oscuro destino. Cucendo un vestito per la bella e ricca Chloe Hunt (Deanna Rashell), Anna viene attirata nel suo mondo e diventa il burattino con cui tutti fanno i prepotenti e che sfruttano. Anna viene anche manipolata per diventare la governante di Chloe, personal shopper, in cambio di un compenso e l’accettazione nella loro famiglia, o almeno così pensava Anna. Sotto pressione a casua della salute cagionevole di sua zia Rosie (Vanessa Neff) di cui deve occuparsi e l’impossibilità di permettersi i farmaci necessari per curarla, Anna accetta con riluttanza l’offerta di Chloe e si ritrova sotto esame e più tormentata dalle grandi aspettative di Chloe. Cadendo nella rete dell’aristocratica famiglia Hunt, Anna inizia una relazione con l’affascinante e carismatico Nicholas Hunt (Ben Holtzmuller), il marito di Chloe. Non molto tempo dopo la relazione, Nicholas le promette di lasciare sua moglie. Lo spirito della strega continua a molestare e schernire Anna che si trova nella riluttante posizione di usare i suoi poteri per respingere lo spirito della strega.

Il cast include anche Sophia Vandy, Julian Brittano, Rachel Petsiavas, Norwood Ezzell, Jennifer Adams, Ryan Kailbourne, Yuliya Kraftchick, Allee Fields, Adalyn Fields, Lacey Caroline, Beth Felice, Kate Dailey, Yuliya Babenko, Keya Hamilton, Cameran Bellamy, Audrey Gwillim, Taylor McCall Moore, Dylan Lighthall, Vedra Grant e con Lorayn DeLuca nei panni della Strega.

Heir of the Witch – Trailer e video

Victoria U. Bell (regista, sceneggiatrice e protagonista) – Note biografiche

“Penso che, alla fine, fare un film sia un lavoro di squadra, ma alla fine ci deve essere sempre un capitano” – Ridley Scott

Victoria è cofondatrice e braccio creativo di Pasha Entertainment, LLC, dove ha scritto, diretto e prodotto molti cortometraggi, oltre a collaborare a diversi progetti con altre società di produzione. La passione di Victoria è raccontare storie e lo fa con estrema dedizione, concentrazione ed entusiasmo su ogni progetto proprio o altrui. Bell ama isolarsi e immergersi nella scrittura delle sue storie e sceneggiature, ma ama anche il trambusto della produzione del set e il caos magico che la circonda. Il suo background nel mondo degli affari e della finanza la rende esperta nella gestione di progetti dal punto di vista amministrativo, oltre ad essere efficiente nel portare i progetti nel budget e nei tempi previsti. Questo, combinato con la sua coscienza creativa, la rende “l’arma perfetta” nella produzione cinematografica. Dietro la macchina da presa, ha sviluppato un talento per riconoscere facilmente quali inquadrature e angolazioni sono necessarie per raccontare al meglio una storia avvincente che attiri lo spettatore e lo porti nel suo mondo.

Al di là delle luci brillanti del set, Victoria ama la natura e si prende il tempo per trovare tranquillità e pace passeggiando in un parco, in una foresta o persino nel suo giardino. Ha imparato ad apprezzare i “Doni del Signore” crescendo nel suo paese, la Moldavia, dove è cresciuta in una fattoria. Mentre le piaceva sedersi accanto a un albero e scrivere storie e poesie (che alla fine sarebbero state la base di alcune delle sue sceneggiature), non era estranea alle faccende e al duro lavoro. L’arte del cinema è un’esperienza meravigliosa, esaltante e che ispira soggezione, e il solo fatto di essere in grado di far parte di una squadra può cambiare la vita. La passione di Victoria per il cinema l’ha portata attraverso gli alti e bassi della produzione e ha sviluppato le capacità di leadership, la fiducia e l’equilibrio che le sono valse il titolo di “Capitano”. Ciò sarà più evidente all’uscita Heir of the Witch, il suo primo lungometraggio.

Pat Moore (produttrice esecutiva) – Note biografiche

Pat Moore è partner di Pasha Entertainment insieme a molte altre società di successo. L’esperienza di Pat nell’intrattenimento risale alla fine degli anni ’80, dove ha lavorato con diversi artisti musicali tra cui il gruppo di registrazione nazionale “JODECI” insieme a molti altri produttori musicali. Fu durante questo periodo che apprese i dettagli del mondo dello spettacolo, tenendo le orecchie aperte e coltivando e mantenendo molti contatti nell’ambiente. Nel corso degli anni Pat è stata coinvolta in molti cortometraggi che hanno portato a questo lungometraggio.

Note di regia e produzione

L’inizio: Heir of the Witch è una storia che è stata disegnata dalle mie paure personali, ansie ed esperienze individuali. Nella mia giovinezza, ho imparato a scrivere dal mio cuore e ad immergermi nei miei sentimenti più profondi e a volte esitavo e mi vergognavo ad ammettere il passato oscuro e malevolo della mia famiglia e rivelare i miei peggiori incubi. La storia di Heir of the Witch è nata dagli avvenimenti della mia infanzia. Mia nonna da parte paterna era una formidabile strega. Mi è stato detto che ha venduto la sua anima al diavolo e non poteva morire fino a quando lo spirito dell’oscurità non ha liberato il suo fantasma solo dopo aver passato il “dono” a qualcun altro. Fino ad oggi, non sappiamo a chi abbia trasmesso questo “dono” poiché non ci associamo più a quel lato della famiglia per paura della condanna.

Mio padre ci ha abbandonato quando avevo solo 1 anno. Le sue azioni erano il risultato del “lavoro” di mia nonna o almeno così sosteneva. Sono cresciuta con incubi vividi e terrificanti e una pesantezza che ha attraversato i miei momenti di veglia che mi hanno reso costantemente spaventato e stancato di ciò che mi circondava. È stato solo quando ho trascorso diversi mesi in un monastero pregando continuamente che questa pesantezza si è alleviata e gli incubi se ne sono andati. Ho sempre provato una profonda vergogna e non ho mai voluto ammettere che mia nonna paterna fosse una strega. Ma la vergogna non può sopravvivere nello stesso spazio della vulnerabilità. Così ho iniziato a scrivere…. Scrivo di quello che so, scrivo quello che temo, scrivo di dove fa male. Qualcosa di catartico è accaduto durante il processo di produzione di questo film. Parlando della mia paura e della mia vergogna, l’ho conquistata dentro di me e mi sono lasciata alle spalle il passato.

Il processo: anche se sono stata ispirata da eventi reali attraverso la storia della mia famiglia, ho portato la sceneggiatura in un luogo creativo, introducendo altri elementi di horror gotico, romanticismo e un piccolo colpo di scena per creare un’esperienza cinematografica di maggiore impatto.

La storia ruota attorno ad Anna, erede di una strega, che non vuole portare avanti l’eredità di famiglia (maledizione) e lo spirito di sua nonna la perseguita e cerca di corrompere il suo pensiero e le sue azioni per attirarla in ciò che è. destinato a diventare.

Anna, una sarta del ceto medio, si prende cura di sua zia Rosie che è il suo unico legame con la famiglia ancora viva e protegge Anna. Con la morte di Rosie, la strega diventa più presente e tormenta Anna con inquietanti visioni del suo passato e del suo futuro. La strega desidera concedere il dono oscuro ad Anna, ma lei si rifiuta di cedere alla maledizione ereditata.

La strega acceca Anna con una rete di inganni e lei rimane incinta. Ora suo figlio diventa il bersaglio del tentativo della strega di risvegliare l’oscura offerta dei suoi antenati. La strega elimina una serie di persone che ostacolano la coercizione di Anna, isolandola e creando il caos al punto che Anna mette in dubbio la propria sanità mentale. Anna trionferà nella sua battaglia contro la strega o lei e suo figlio cadranno vittime del potere dell’inevitabilità?

Il team di produzione di “Heir of the Witch” è formato per l’80% da donne provenienti da tutti i ceti sociali. Victoria è determinata a incoraggiare le donne a farsi avanti (o dietro) la telecamera per esprimere e raccontare le proprie storie”.

Heir of the Witch – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore James R. Wilson. Lavorando come musicista da concerto fino ai vent’anni, James ha realizzato il suo vero talento nello scrivere e comporre musica per film nel 2012. Iniziando a lavorare a cortometraggi con registi di tutto il mondo. Nel 2015 ha musicato il suo primo lungometraggio “The Caravan” a seguito del quale ha iniziato a collaborare con la regista Louisa Warren musicando diversi film tra cui lo storico “The Viking War” e l’horror “Cannibal Cabin”.

Heir of the Witch – Foto e poster