His House: trailer italiano del film horror di Netflix con Matt Smith

Netflix ha svelato un trailer ufficiale italiano di His House, un nuovo horror presentato in anteprima al Sundance Film Festival all’inizio di quest’anno. “His House” segna il debutto alla regia del regista britannico Remi Weekes e segue le vicissitudini di una giovane coppia di rifugiati africani che si trova alle prese con un male indicibile in agguato sotto la superficie di una piccola città inglese.

“His House” è un intrigante ibrido che miscela il dramma dei rifugiati in fuga dalla guerra con il sottogenere horror delle “case infestate”. Protagonisti del film Ṣọpẹ́ Dìrísù (Gangs of London) e Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) nei panni della coppia di immigrati, con un’apparizione di Matt Smith (Doctor Who).

La trama ufficiale:

Dopo essere fuggiti dal Sudan del Sud in guerra, una giovane coppia fatica ad adattarsi alla nuova vita in una cittadina inglese dove si nasconde un male indicibile.

Il cast è completato da Bradley Banton, Mevis Birungi, Javier Botet, Vivien Bridson, Yvonne Campbell, Gamba Cole, Rene Costa, Andy Gathergood, Mark Gooden, Marie Hamm, Ty Hurley, Cornell John, John Kamau, Matt Townsend.

Il regista Remi Weekes ha parlato del film con il sito Collider:

Provenienti da un contesto misto e circondati da immigrati di prima, seconda e terza generazione, la sensazione di essere disancorato, di non conoscere il tuo posto in un paese che spesso ti considera – nel migliore dei casi – un ospite, o – nel peggiore – un invasore, è una sensazione familiare. Vedere la classe dominante litigare con la narrazione come combattenti in un ring mi ha reso disinteressato a raccontare la storia da qualsiasi altra prospettiva tranne che dalle prospettive dei due protagonisti immigrati. Volevo che il fulcro del film fosse introspettivo, su di loro, piuttosto che qualsiasi commento più ampio. Le conversazioni all’interno del film sono le conversazioni che sono cresciuto ascoltando, così come la mia famiglia, i miei amici e le persone che sono entrate e uscite dalla mia vita. Essendo una minoranza nel Regno Unito, spesso tendi ad essere diviso tra due luoghi. C’è una parte di te che vuole assimilarsi, adattarsi e scomparire. E c’è anche l’altra parte di te che vuole ribellarsi e rifiutare l’ortodossia, cercare l’appartenenza più vicina alle proprie radici. Queste due parti sono spesso in guerra e questa battaglia è al centro del film.

Remi Weekes scrive e dirige “His House” da una storia di Felicity Evans e Toby Venables. Il film è prodotto da Arnon Milchan della New Regency, Roy Lee di Vertigo Entertainmenr, Martin Gentles e Edward King di Starchild Pictures e Aidan Elliott in associazione con la BBC. Netflix ha fissato l’uscita di “His House” al 30 ottobre.