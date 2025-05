Ho visto un re: trama, cast, storia vera

Il film Ho visto un re è uscito in tutte le sale cinematografiche e racconta una storia realmente esistita.

La regista Giorgia Farina ha firmato il nuovo film Ho visto un re, ambientato nell’epoca della guerra del fascismo e che riporta il pubblico a un’attenta riflessione sul dramma avvenuto anni fa. In occasione della Festa della Liberazione, è stata riproposta una storia vera, stavolta raccontata attraverso gli occhi di un bambino di 10 anni che ama le avventure di Sandokan e che attende l’arrivo a casa di un principe etiope prigioniero. Una visione – quella da lui avuta – che si scontra con il punto di vista del padre Potestà, razzista e fascista chiuso nel proprio mondo.

La trama e il cast di Ho visto un re

Nel lontano 1936, quando scoppiò la guerra in Etiopia, il guerriero Abraham – dal colore scuro della pelle – viene rinchiuso nella villa della famiglia del Podestà Marcello. Marcello spiega al figlio di dieci anni Emilio che l’uomo è una bestia e che solo così può essere trattato. In realtà, il bambino è molto gentile ed è sin da subito certo di non voler seguire gli insegnamenti del padre. Di questo suo temperamento se ne accorgono sia la madre Regina che lo zio Fausto. Emilio osserva infatti Abraham incuriosito e senza disprezzarlo. Al contrario, lo considera il “nuovo Sandokan“, il suo eroe preferito.

Tutti gli abitanti del piccolo paese sono sempre più increduli di fronte alla presenza di quell’uomo ma, ad aiutarlo, sarà proprio il piccolo Emilio. Spesso gli porterà da mangiare e lo difenderà, tanto che quei piccoli gesti porteranno molti personaggi del film a cambiare anche loro punto di vista. Alla fine ci sarà infatti un grande cambiamento soprattutto in Regina, in Fausto e nella maestra Gemma che si era subito mostrata scontrosa nei confronti dell’uomo che tutti chiamano “pericoloso negro“. Edoardo Pesce interpreta Marcello che, come ha dichiarato l’attore, resta ottuso dall’inizio alla fine. Il piccolo Emilio è invece Marco Fiore, mentre Regina viene interpretata da Sara Serraiocco. Nel cast ci sono inoltre Lino Musella, Blu Yoshimi e Gaetano Bruno.