Michael B. Jordan, Carrie Fisher, Francis Ford Coppola, Helen Hunt e Jason Momoa sono tra gli artisti che riceveranno le stelle sulla Hollywood Walk of Fame nel 2022, un riconoscimento che include i più grandi nomi di Hollywood nelle categorie cinema, televisione, radio, del teatro e intrattenimento sportivo.

“Il comitato di selezione della Walk of Fame è lieto di annunciare 38 nuovi vincitori della Hollywood Walk of Fame. La giuria, composta da colleghi Walk of Famer, seleziona ogni anno un gruppo di premiati che rappresentano vari generi del mondo dello spettacolo”, ha dichiarato la presidente e Walk of Famer Ellen K. “Il comitato ha fatto un lavoro straordinario scegliendo queste persone di grande talento. Non vediamo l’ora di vedere la reazione di ogni premiato mentre si rendono conto che stanno diventando parte della storia di Hollywood con l’inaugurazione della loro stella sulla passerella più famosa del mondo! “ha aggiunto Ellen K.

La categoria cinema includerà anche James Hong, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, Helen Hunt, Regina King, Ray Liotta, Ewan McGregor, Adam McKay e Tessa Thompson; per il piccolo schermo sono stati selezionati Byron Allen, Greg Berlanti, Ricky Gervais, Peter Krause, Bob Odenkirk, Holly Robinson Peete, Norman Reedus, Tracee Ellis Ross, Jean Smart, Ming-Na Wen e Kenan Thompson, mentre per la musica annunciati George Clinton, Jr., Ashanti Douglas, Avril Lavigne, Los Huracanes del Norte e Martha Reeves.

La stella di Hong arriva dopo che l’attore Daniel Dae Kim ha lanciato una campagna online in onore del leggendario attore con 672 crediti a suo nome con ruoli che lo hanno visto nei panni del malvagio stregone cinese David Lo Pan in Grosso guaio a Chinatown, come Chew il costruttore di occhi per replicanti nel cult di fantascienza Blade Runner , nei panni del Dr. Hong ne Il bambino d’oro e come Quan in Tango & Cash.

La Camera di Commercio di Hollywood e il suo comitato di selezione annunciano che le date per le singole cerimonie non sono state ancora programmate. I destinatari hanno due anni per programmare le cerimonie per le stelle dalla data di selezione. Le cerimonie per l’assegnazione delle stelle vengono solitamente annunciate dieci giorni prima sul sito ufficiale della Hollywood Walk of Fame.

Fonte: The Daily Mail