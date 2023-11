Home Education – Le regole del male: trailer dell’horror psicologico con Julia Ormond e Rocco Fasano (Al cinema dal 30 novembre)

Dal 30 novembre nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Home Education – Le regole del male, horror psicologico che segna il debutto alla regia di un lungometraggio di Andrea Niada.

Home Education – Trama e cast

La trama ufficiale: Fino a che punto si può spingere il delirio di una mente isolata, privata di qualsiasi contatto con il mondo reale? Rachel (Lydia Page) è un’adolescente cresciuta in una casa spersa nei boschi, ostruita secondo i principi di un culto esoterico di cui la sua famiglia è seguace. Alla morte del padre Philip, l’oppressiva madre Carol (Julia Ormond) costringe la figlia a viver con il cadavere, priva di contatti con il mondo esterno ad eccezione di alcuni brevi incursioni esoteriche nel bosco circostante, nella convinzione che il corpo senza vita si rianimi. Ma se dentro la casa tutto scorre secondo le rigide regole di Carol, fuori la sparizione di Philip desta sospetti ed ecco che nella folle tranquillità di quella casa si palesa Dan (Rocco Fasano), un ragazzo che inizia un’amicizia con Rachel ma che per la madre rappresenta una severa minaccia.

“Home Education – Le regole del male£ vanta un cast internazionale che vede come protagonisti Julia Ormond (Vento di Passioni, Il primo cavaliere, Sabrina), Lydia Page (Blue Jean) e Rocco Fasano (SKAM Italia, Non mi uccidere, Hotel Portofino, Noi anni luce).

Home Education – Trailer e video

Curiosità sul film

Andrea Niada, regista italiano che vive a Londra, ha sviluppato la sceneggiatura del lungometraggio partendo dal suo cortometraggio di diploma alla London Film School, acclamato dalla critica.

Il film è una co-produzione Regno Unito – Italia

Fotografia di Stefano Falivene / Montaggio di Matteo Bini / Scenografia di Marcello Di Carlo / Costumi di Sara Fanelli. I produttori sono Chiara Cardoso, Marco Cohen, Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Al Munteanu, Giuliano Papadia, Daniel Campos Pavoncelli.

Il produttore esecutivo del film è Alex Proyas regista di Dark City, Io, Robot, Segnali dal futuro e Gods of Egypt.

Il film è un produzione Warner Bros Entertainment Italia, Indiana Production, BlackBox Srl e con Squareone Productions GmbH.

“Home Education – Le regole del male” è realizzato con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission – Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria avviso pubblico 2022 per l’Audiovisivo.

Home Education – Il corto originale

Andrea Niada – Note biografiche

Andrea nasce a Milano ma vive a Londra da quando ha due anni. Dopo una laurea in Teatro e Performance dall’Università di Warwick, e un Master triennale alla London Film School, si specializza come sceneggiatore e regista di genere, horror psicologici e commedie nere, sia in campo cinematografico sia televisivo.

Tre dei cortometraggi realizzati durante il Master sono stati proiettati internazionalmente in oltre cinquanta festival di prestigio, dove sono stati vincitori di diversi premi e i diritti sono stati in seguito acquisiti da piattaforme di distribuzione internazionale.

Di particolare rilevanza è Home Education, cortometraggio di laurea, che è stato selezionato da alcuni dei principali festival mondiali per cortometraggi, inclusi Screamfest, Fantasia, Atlanta e Leeds International Film Festival.

I diritti di distribuzione sono stati acquisiti da alcune delle piattaforme online piu’ riconosciute nel ambito del genere horror, dal canale online di Screamfest, alla piattaforma horror di Gunpowder & Sky, ALTER, dove ha raggiunto più di 1.5 millioni di visualizzazioni. Prossima è la pubblicazione dalla AVOD Americana Dark Matter TV.

Grazie ai suoi forti legami con l’Italia, Andrea ha recentemente collaborato con il celebre regista italiano, Lucio Pellegrini, con il quale è co-sceneggiatore su un thriller gotico ambientato a Stromboli. Questo progetto, in collaborazione con la nascente società di produzione BlackBox Multimedia, è stato selezionato per i DRAMA PITCHING FORUM della edizione 2019 del MIA.

Nel 2020 Andrea ha opzionato una sua serie TV horror a The Apartment, la casa di produzione di The New Pope e L’Amica Geniale.

Come sceneggiatore, Andrea ha un numero di progetti internazionali in sviluppo che spaziano dal teen al cosmic horror, sia per la televisione che per il cinema. E’ inoltre in preparazione per un cortometraggio per il quale sarà sceneggiatore e regista, programmato per il 2021.

Home Education – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Andrea Boccadoro i cui crediti includono musiche per il dramma Perfetta illusione di Pappi Corsicato, il dramma d’azione Il legionario, il dramma horror Violation, la serie tv Veleno, il documentario Sergio Marchionne e i videogiochi Card Shark e Astrologaster).

Andrea Boccadoro è un giovane compositore pluripremiato con esperienza nella composizione di musica per film, serie tv e videogiochi. Andrea ha recentemente composto la colonna sonora per il film francese “After the Fire” proiettato al Toronto Film Festival. Nel 2021 ha composto la musica per “The Legionnaire” del regista Hleb Papou, vincitore del premio come miglior regista emergente al 74° Festival del film di Locarno. Ha anche composto la colonna sonora dell’acclamato thriller di vendetta “Violation”, presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2021 e nominato per cinque Canadian Screen Awards. In precedenza, Andrea ha realizzato le musiche per la serie TV “Veleno”, del regista Hugo Berkeley, vincitore del Golden Globe italiano per il miglior documentario. È stato orchestratore del “Pinocchio” di Matteo Garrone, lavorando con il compositore premio Oscar Dario Marianelli. La sua musica per i videogiochi “Card Shark” e “Astrologaster” è stata acclamata dalla critica. Nel 2019, “Astrologaster” ha ricevuto diverse nomination ai premi musicali ed è apparso nel programma “Sound of Gaming” della BBC Radio 3. Le colonne sonore di Andrea sono state premiate a livello internazionale da giurie di musica da film e in festival cinematografici. I suoi temi sono stati definiti di buon gusto ed emotivamente efficaci. Ha ricevuto il Prix Cinézik per la musica originale di “Scaramouche Scaramouche” (diretto da Arthur Môlard) al 20° Festival Internazionale del Cinema di Aubagne. È stato inoltre insignito dell’Universal Music Publishing Award al 14° festival cinematografico Cortinametraggio, per la musica di “The Interpreter” di Hleb Papou. Nel 2015 ha ricevuto un Jerry Goldsmith Award per la sua composizione “Song for Adele”. Andrea è un ex allievo del Royal College of Music, del Berlinale Talents e dell’Hospital Club Emerging Creatives Program.

Home Education – Il poster ufficiale