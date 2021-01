Honeydew: trailer del film horror indipendente di Devereux Milburn

Dark Star Pictures e Bloody Disgusting hanno reso disponibili un primo trailer ufficiale e una locandina di Honeydew, un misterioso horror indipendente che segna il debutto alla regia di Devereux Milburn che rievoca atmosfere di classici come Non aprite quella porta infondendo alle immagini una bizzarra impronta surreale.

La trama ufficiale:

Honeydew racconta la storia di una giovane coppia (interpretata da Spielberg e Barr) che è costretta a cercare rifugio nella casa di un anziano contadino (Kingsley) e del suo strano figlio, quando improvvisamente iniziano ad avere strane voglie e allucinazioni che li portano giù nella bizzarra tana del bianconiglio.

Il film è interpretato da Sawyer Spielberg, il figlio del regista Steven Spielberg che debutta da protagonista dopo un piccolo ruolo nel film The Post affiancato da Malin Barr (Beach House), Barbara Kingsley (Una storia vera), Stephen D’Ambrose (Midnight Chronicles), Jamie Bradley (Loud Places), Joshua Patrick Dudley (Stab 7), Rachel Alexandria Arnold (Stab), William Aydelott e Shauna Mizula.

Il regista Devereux Milburn sulla storia: Honeydew è costruito attorno a una sorta di narrativa moderna di Hansel e Gretel che segue due amanti relativamente agli opposti attraverso uno strano e oscuro paesaggio rurale, che offre alla ricerca dei due l’opportunità di deviare dalla rotta e seguire i rispettivi impulsi senza giudizio o conseguenze, o almeno così pensano. Michael Repsch presidente di Dark Star Pictures: Il regista e sceneggiatore Devereux Milburn ha sapientemente realizzato una visione macabra che trasuda di stile che farà venire l’acquolina in bocca ai fan del genere e ai cinefili per ciò che porterà dopo. Non poteva esserci film migliore per lanciare la nostra nuova partnership con il team di Bloody Disgusting, che è stato e continua ad essere un punto fermo della comunità di genere.

Devereux Milburn dirige “Honeydew” da una sua sceneggiatura basata su una storia di Dan Kennedy (Loud Places) e Milburn. Il film presentato in anteprima al Tribeca lo scorso anno debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate il 12 marzo e successivamente in VOD a partire dal 13 aprile 2021.

