Hopper e il tempio perduto: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film d’animazione

Il 21 aprile approda nelle sale italiane con Sony Pictures Italia il film Hopper e il tempio perduto, un’avventura d’animazione dei registi dei registi Ben Stassen e Benjamin Mousquet, che portano sul grande schermo il fumetto “Chickenhare and the Hamster of Darkness” di Chris Grine.

Trama e cast

La trama ufficiale: Hopper (Thomas Solivérès) è il giovane e coraggioso protagonista di questa storia, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter. Quando suo zio Lapin (Danny Fehsenfeld), il “cattivo” del Regno, scappa di prigione e minaccia di rovesciare il Re, Hopper mette da parte ogni esitazione e decide di imbarcarsi in un’epica corsa contro il tempo insieme ad Abe la tartaruga (Joe Ochman), suo sarcastico aiutante e amico, e Meg (Chloé Jouannet), una spericolata puzzola esperta di arti marziali, per fermare le ambizioni dello zio e scoprire così la sua vera natura di lepre un po’ “speciale”. Hopper e il Tempio perduto racconta un viaggio ricco di emozioni e avventure, ma anche una storia di crescita e amicizia per tutta la famiglia.

Il produttore Matthieu Zeller spiega come è nato il progetto “Hopper e il tempio perduto”?

La Sony Pictures Animation aveva acquistato i diritti di adattamento dal fumetto di Chris Grine dell’editore Dark Horse Comics, ma alla fine ha deciso di non andare avanri con il progetto. Ho avuto l’opportunità di leggere la sceneggiatura scritta da Dave Collard e sviluppata da Keith Goldberg e l’ho trovata fantastica. Ero convinto che fossimo destinati a gestire questo progetto! Quindi, sono andato a Los Angeles per incontrare i dirigenti dello studio e abbiamo raggiunto un accordo per la produzione del film da parte di nWave. La cosa così originale del fumetto di Chris Grine è questo personaggio ibrido, nato metà pollo e metà lepre, che nessuno ha mai visto prima. Anche se è un po’ strano, ci relazioniamo con lui dal momento in cui lo vediamo. È unico nel suo genere. Immaginare un personaggio così unico è raro, sia nei fumetti che nei film d’animazione. Pensavo avessimo tutti gli ingredienti per un grande film…e forse un franchise. La sfida era rendere questo personaggio attraente al 100% ed evitare di farlo sembrare troppo bizzarro.

Zeller spiega quali sono i punti di riferimento del film.

Sono un vero fan di L’eroe dai mille volti, un saggio americano scritto nel 1949 da Joseph Campbell, un esperto di mitologia. L’autore analizza i miti internazionali e nota che tutti seguono le stesse fasi. Questo libro è stato una vera “Bibbia” per molti sceneggiatori di Hollywood. Tra gli altri, George Lucas, il creatore del franchise di Star Wars, e George Miller, il ragazzo dietro Mad Max e Happy Feet, hanno riconosciuto di essersi ispirati a questo libro durante la creazione delle loro sceneggiature. Questo tipo di narrativa è conveniente per il pubblico poiché comprende abbastanza facilmente la posta in gioco e le motivazioni dietro la storia. Si basa su qualcosa di abbastanza profondo e universale.

Il co-regista Benjamin Mousquet racconta il suo approccio al film.

Per prima cosa ho dovuto concentrarmi sulla sceneggiatura di Dave Collard. Poi, ho dovuto supervisionare i vari equipaggi per assicurarmi che tutti andassero nella stessa direzione. Non dirigo attori dal vivo, ma sono orientato al personaggio e ho bisogno di gestire persone di talento, appassionate, estremamente dedite al loro lavoro. Dovevo trasmettere una visione abbastanza forte e coerente da convincerli a muoversi in una direzione diversa dalla loro, ogni volta che dovevo, e dovevo essere aperto alle loro idee quando i membri della troupe con uno stile visivo forte hanno abbracciato quelle idee. Come regista del mio primo lungometraggio, ho avuto la fortuna di essere circondato da energie creative e mi sono assicurato di difendere i valori fondamentali di Hopper ogni giorno.

Mousquet descrive quali sono le sue principali fonti d’ispirazione.

I film, prima di ogni altra cosa… Sono particolarmente affezionato ai film d’animazione di Hayao Miyazaki. Rappresentano valori universali a cui tutti possono relazionarsi attraverso una visione molto poetica del mondo. Quando li guardi, ti sembra che i personaggi abbiano un retroscena fuori dallo schermo. Non sono sempre molto interessato alla cultura americana, ma devo dire che i film Pixar sono molto potenti dal punto di vista emotivo. Toy Story mi ha ispirato a fare animazione quando avevo solo 11 o 12 anni. Sono cresciuto divertendomi a disegnare grazie alle produzioni Disney e mi piaceva il 3D grazie a Toy Story. Oltre al tour-de-force tecnico, sono stato profondamente commosso dalle dinamiche umane.

Ben Stanssen co-regissta e co-produttore del film parla del suo ruolo e della co-regia con Benjamin Mousquet.

Non avevamo mai avuto una sceneggiatura così bella che avesse bisogno di un cambiamento così piccolo! Abbiamo ottimizzato solo alcune scene che sarebbero state troppo costose da produrre. Questa è la mia decima collaborazione con nWave. Ho diretto Fly Me to the Moon e l’originale Le avventure di Sammy tutto da solo. Per il sequel Sammy 2 – La grande fuga, ho deciso di lavorare con un co-regista mentre stavo preparando un altro film allo stesso tempo, scelta che mi ha permesso di lasciare la città regolarmente. E ho capito che la co-regia poteva rivelarsi qualcosa di magnifico! Hopper e il tempio perduto è il debutto alla regia di Benjamin, ma aveva già un incredibile curriculum nell’animazione e in particolare nell’animatic. Questo arriva subito dopo il processo di storyboard. Si tratta di scomporre l’azione del film e determinare dove posizionare le macchine da presa. A questo punto, tenere a mente il quadro generale può essere difficile poiché il processo di animazione è molto frammentato. Puoi generare solo pochi secondi di filmati ogni giorno e potresti perdere di vista ciò che è veramente importante. È ancora più vero come non sono necessariamente le belle inquadrature a fare un buon film, mentre se una scena che non è animata così bene come altre potrebbe funzionare bene da una prospettiva drammatica e visiva. Benjamin seguiva il modo in cui eseguivamo l’animazione giorno per giorno. All’inizio, ero lì per lui per aiutarlo. Ma a metà durante il film ho scelto di prendere una certa distanza perché è molto talentuoso e ha fatto un lavoro straordinario!

Il fumetto originale

Laureato alla Ringling School of Art & Design e un tempo artista di biglietti di auguri, Chris Grine trascorre la maggior parte del suo tempo in questi giorni scrivendo e illustrando graphic novel. È il creatore della serie nominata all’Eisner Chickenhare, nonché di Time Shifters e Secrets of Camp Whatever. Altri titoli su cui Chris ha lavorato includono The Witch Finder General, Alien Bones, oltre ad adattare la serie di libri Animorphs in graphic novel. Chris vive con sua moglie e i suoi figli e trascorre la maggior parte del suo tempo stanco e bevendo caffè nel tentativo di non essere così stanco.

Nel 2006 usciva il primo volume di “Chickenhare”, scritto e illustrato da Chris Grine, edito da Dark Horse Comics. La storia, su un ibrido coniglio/pollo, è stata nominata per un Eisner Award ed è stata ristampata a colori nel 2013. Il secondo titolo, “Fire in the Hole”, è uscito per la prima volta nel 2008 e ora entro la fine del 2022 sarà ristampato a colori da Th3rd World Studios, a differenza della sua originale stampa in bianco e nero.

Cos’è una “Chickenhare” ? Un incrocio tra un pollo e un coniglio, ovviamente. E questo rende Chickenhare l’animale più raro in circolazione! Quindi, quando lui e la sua amica tartaruga Abe vengono catturati e venduti al malvagio tassidermista Klaus, devono trovare un modo per scappare prima che Klaus li trasformi in peluche. Con l’aiuto di altre due strane creature, Banjo e Meg, potrebbero persino scappare. Ma con Klaus e i suoi scagnozzi sulle loro tracce, l’avventura è appena iniziata per questo improbabile quartetto di amici.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Puggy , sono una band belga formatasi nel 2004, quando il bassista francese Romain Descampe e il cantante inglese Matthew Irons incontrarono il batterista svedese Egil “Ziggy” Franzén in una scuola di jazz a Bruxelles. La band ha pubblicato quattro album ed è sotto contratto con la Mercury Records.

Matthew Irons racconta ala genesi di questa nuova collaborazione con Stanssen.

Abbiamo già avuto l’opportunità di lavorare con nWave alla colonna sonora di due film d’animazione, “Bigfoot Junior” e “Bigfoot Family”. Quando il produttore Matthieu Zeller ci ha chiesto di scrivere la colonna sonora di Hopper e il tempio perduto, eravamo enrtusiasti di salire a bordo.

La band spiega che tipo di sonorità hanno voluto creare per il film.

Matthew Irons: punto era scrivere una colonna sonora orchestrale, ispirata alle più grandi colonne sonore dei classici film d’avventura. Con la tecnologia odierna, le persone che non hanno una formazione classica possono scrivere musica sinfonica… Romain Descampe: Fin dall’inizio, avevamo in mente arrangiamenti ispirati a John Williams, il compositore dietro le colonne sonore di Star Wars, Indiana Jones, E.T. l’Extra Terrestre, Jurassic Park. Ziggy: Abbiamo cercato di riconnetterci con la magia delle colonne sonore di John Williams e Hans Zimmer, e non siamo assolutamente dispiaciuti per i nostri cenni al loro lavoro! Ma è stato altrettanto emozionante scoprire innumerevoli brani di musica classica del 20° secolo che non avevamo mai ascoltato finora.

La colonna sonora di “Hopper e il tempio perduto” è disponibile su Amazon.

