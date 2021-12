Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso – nuovi poster e tutte le anticipazioni su Hotel Transylvania 4

Il 14 gennaio 2022 arriva in esclusiva su Amazon Prime Video Hotel Transylvania 4 aka Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso, ultimo capitolo della serie di commedie d’animazione lanciata nel 2012 dal regista e animatore Genndy Tartakovsky. Stavolta Drac e famiglia si ritroveranno alle prese con un esperimento che va storto e capovolge il mondo di mostri e umani.

Trama e cast

La trama ufficiale: Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.

Selena Gomez torna a riprendere il ruolo di Mavis, la figlia di Dracula che invece non avrà la consueta voce di Adam Sandler, sostituito da Brian Hull; nell’edizione italiana le vosi sono di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi. Il cast include anche Adam Sandberg come Jonathan, marito di Mavis e genero di Dracula, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi,Fran Drescher e David Spade.

Hotel Transylvania – trailer e video

Primo trailer italiano ufficiale pubblicato il 17 maggio 2021

Secondo trailer italiano ufficiale pubblicato l’8 dicembre 2021

Curiosità

Primo film di Hotel Transylvania della serie a non essere diretto da Genndy Tartakovsky e primo del franchise ad avere un co-regista.

Il film è co-diretto dagli esordienti Derek Drymon & Jennifer Kluska, quest’ultimo sceneggiatore di lunga data del franchise “SpongeBob”. Drymon e Kluska hanno diretto insieme il cortometraggio Cuccioli Mostruosi: Un corto di Hotel Transylvania.

“Hotel Transylvania 4” è scritto da Amos Vernon, Nunzio Randazzo e Genndy Tartakovsky da una storia di Genndy Tartakovsky basata su personaggi creati da Todd Durham.

Il primo film di Hotel Transylvania della serie a non avere Kevin James nei panni di Frankenstein (doppiato da Brad Abrell).

Jim Carrey è stato considerato per sostituire Kevin James come voce di Frankenstein prima che Brad Abrell fosse confermato.

Il primo film di Hotel Transylvania della serie a non presentare Adam Sandler nei panni di Dracula. Dracula è doppiato da Brian Hull che ha anche doppiato il personaggio in Cuccioli Mostruosi: Un corto di Hotel Transylvania (2021).

Steve Carell è stato considerato per sostituire Adam Sandler come voce di Dracula prima che Brian Hull fosse confermato.

Primo film in esclusiva per gli Amazon Studios della Sony Pictures Animation e il secondo della Columbia Pictures.

Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso uscirà 10 anni dopo l’originale Hotel Transylvania (2012).

Il primo film di Hotel Transylvania ad essere distribuito da un distributore diverso da Sony Pictures Releasing, poiché i diritti sono stati venduti ad Amazon Studios nell’agosto 2021.

Senza contare prequel, midquel o spin-off, Hotel Transylvania (2012) è il quarto franchise di film d’animazione distribuito nelle sale ad avere almeno quattro puntate, dopo Shrek (2001), L’era glaciale (2002) e Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995).

Il settimo capitolo finale di un franchise animato al computer uscito nelle sale dopo Shrek Forever After (2010), Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012), L’era glaciale – In rotta di collisione (2016), Cars 3 (2017), Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019), e Toy Story 4 (2019).

Tutti e quattro i film di Hotel Transylvania sono usciti lo stesso anno di un film Pixar con una protagonista femminile. Hotel Transylvania (2012) è stato rilasciato lo stesso anno di Ribelle: The Brave (2012), Hotel Transylvania 2 (2015) è stato rilasciato lo stesso anno di Inside Out (2015), Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa (2018) è stato rilasciato lo stesso anno come Gli Incredibili 2 (2018), e questo film uscirà lo stesso anno di Red (2022).

Senza contare i sequel direct-to-video di Boog & Elliot – A caccia di amici (2006) e Surf’s Up (2007), così come I Puffi – Viaggio nella foresta segreta (2017), questa è la quinta volta in un film d’animazione distribuito nelle sale da Sony Pictures Animation dove i personaggi erano stati riassegnati, in questo caso con Dracula, Frankenstein e Tinkles, il primo è stato Piovono polpette 2 (2013) con Earl Devereaux, Hotel Transylvania 2 (2015) con Murray la Mummia, Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa (2018) con Blobby e Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre (2019) con Terrence, Jay e Brad.

Hotel Transylvania – Il franchise

Hotel Transylvania è un franchise multimediale creato dallo scrittore di commedie Todd Durham. Si compone di tre film per il cinema, un film direct-to-video, tre graphic novel e tre cortometraggi prodotti da Sony Pictures Animation, oltre a una serie TV animata trasmessa su Disney Channel e diversi videogiochi. I film hanno ricevuto recensioni positive da parte della critica e hanno incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione complessivo di 245 milioni di dollari. La serie si concentra sulle avventure dei mostri che risiedono presso l’Hotel Transylvania, un plaza hotel dove i mostri possono rilassarsi e allontanarsi dagli umani a causa della paura della persecuzione. Molti dei personaggi principali sono vagamente basati o sono parodie dei mostri iconici dei film Universal.

LUNGOMETRAGGI

Hotel Transylvania (2012) di Genndy Tartakovsky

Hotel Transylvania 2 (2015) di Genndy Tartakovsky

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa di di Genndy Tartakovsky

Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso (2022) di Derek Drymon e Jennifer Kluska

CORTOMETRAGGI

Goodnight Mr. Foot (2012) scritto e diretto da Genndy Tartakovsky è animato nello stile di Bob Clampett, Tex Avery e Chuck Jones. Tartakovsky ha creato il cortometraggio in quattro settimane durante le fasi finali di produzione del primo Hotel Transylvania. Il corto vede protagonista il Bigfoot (che ha avuto un ruolo non parlante in Hotel Transylvania). Ambientato prima degli eventi del film Hotel Transylvania, il cortometraggio è interpretato da Bigfoot, il cui riposo presso l’hotel per mostri è costantemente disturbato da una strega troppo entusiasta.

Puppy! (2017) scritto e diretto da Genndy Tartakovsky è stato proiettato nelle sale insieme al film Emoji – Accendi le emozioni. Il corto vede protagonista Dennis (doppiato da Asher Blinkoff) di Hotel Transylvania 2, con le voci aggiuntive di Selena Gomez, che riprende il ruolo di Mavis, Andy Samberg come Johnny e Adam Sandler come Dracula. Quando Dennis convince Dracula a fargli tenere un cucciolo di dimensioni mostruose di nome Tinkles, l’intero hotel dovrà far fronte al nuovo arrivato.

Cuccioli Mostruosi: Un corto di Hotel Transylvania (2021) è diretto da Jennifer Kluska e Derek Drymon, scritto da Kluska, prodotto da Christian Roedel e con Brian Hull che sostituisce Adam Sandler come voce di Dracula.

LA SERIE TV

Hotel Transylvania – La serie è una serie televisiva animata prodotta da Sony Pictures Animation e Nelvana in associazione con Corus Entertainment. È basata e funge da prequel del film Hotel Transylvania (2012), ambientata quattro anni prima degli eventi del primo film è incentrata sulle attività di una Mavis adolescente (114/115 anni) e delle sue migliori amiche all’Hotel Transilvania mentre Dracula è al Concilio dei Vampiri. La serie è composta di due stagioni di 52 episodi più quattro cortometraggi (Summer Vacation, Drac Be Trippin’, Who’s the Boss, Ballad of Mavis) andati onda dal 2017 a 2021.

I VIDEOGIOCHI

Un gioco social basato sul film, intitolato Hotel Transylvania Social Game e stato realizzato da Sony Pictures Interactive il 15 agosto 2012. Il gioco consente ai giocatori di creare il proprio Hotel Transylvania, dove devono prendersi cura degli ospiti dell’hotel. Un altro videogioco, intitolato Hotel Transylvania, sviluppato da WayForward Technologies e pubblicato da GameMill Entertainment, è stato rilasciato il 18 settembre 2012 per Nintendo DS e Nintendo 3DS. Un gioco per cellulare, intitolato Hotel Transylvania Dash, sviluppato da Sony Pictures Consumer Products Inc. e PlayFirst, è stato rilasciato su iTunes App Store il 20 settembre 2012. Il gioco è una variazione di “Hotel Dash” e presenta l’arte e i personaggi del film. Un’app mobile per libri di fiabe digitali, intitolata Hotel Transylvania BooClips Deluxe, sviluppata da Castle Builders e Sony Pictures Animation, è stata rilasciata su iTunes App Store, Nook Store, Google Play per Android, iBookstore, Microsoft’s Metro e per PC e Mac tramite BooClips. Un terzo videogioco basato su “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” dal titolo Hotel Transylvania 3 Monsters Overboard, pubblicato da Outright Games, è stato rilasciato il 13 luglio 2018. Un videogioco basato sul franchise, Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures, sviluppato da Drakhar Studio e pubblicato da Outright Games, è stato rilasciato per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox One nell’ottobre 2021.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Hotel Transylvania 4” sono del compositore e cantante Mark Mothersbaugh, noto come fondatore, cantante e tastierista della band dei Devo. Mothersbaugh oltre ad aver musicato i precedenti tre film di Hotel Transylvania ha curato anche le colonne sonore delle serie tv e i film dei Rugrats, dei videogiochi della serie The Sims e dei film d’animazione Piovono polpette, The Lego Movie, Lego Ninjago: Il film, I Croods 2 – Una nuova era e il recente I Mitchell contro le macchine.

Foto e poster