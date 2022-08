House of Darkness: trailer e anticipazioni del film horror con Kate Bosworth e Justin Long ispirato a Dracula

Film Netflix Day Shift - A caccia di vampiri: trailer italiano e anticipazioni della commedia horror con Jamie Foxx

Dal 9 settembre nei cinema americani con Saban Films House of Darkness, un film horror con protagonisti Kate Bosworth (The Domestics) e Justin Long (Tusk) che rivisita il classico Dracula di Bram Stoker. Il film è diretto da Neil LaBute, regista del famigerato remake Il prescelto con Nicolas Cage e del thriller La terrazza sul lago con Samuel L. Jackson.

Trama e cast

La trama ufficiale: “House of Darkness” segue un uomo (Justin Long) che accompagna una donna (Kate Bosworth) a casa dopo che si sono incontrati davanti ad un drink in un bar locale. Quando lei lo invita a casa sua per un ultimo bicchierino, la serata non segue il classico percorso che porta alla seduzione. Le porte scricchiolano e le luci tremolano e si spengono, ma l’uomo continua imperterrito la sua opera di fascinazione e romanticismo, anche quando eventi inaspettati si intromettono nei suoi tentativi di una connessione romantica con questo misterioso oggetto del suo desiderio.

Il cast del film è completato da Gia Crovatin, nota per i ruoli di Anastasia nella serie tv Van Helsing e di Sasha nella commedia Come ti divento bella!, e da Lucy Walters vista nella commedia Botte di fortuna, nel film biografico Tesla e nelle serie tv Power, Jett – Professione ladra e Get Shorty.

House of Darkness – trailer e video

Curiosità

Il film oltre a rivisitare il classico “Dracula” di Bram Stoker è un mix di generi e incorpora commedia, horror, crime e thriller.

Nel film il personaggio di Justin Long finisce nelle grinfie di tre vampire ispirate alle mogli del Conte Dracula, descritte nel racconto di Stoker come le “Sorelle”. Sebbene le tre donne vampiro nella cultura popolare e nei media siano generalmente indicate come le “Spose di Dracula” , non vengono mai indicate come tali nel romanzo.

Neal Labute oltre a “House of Darkness” è coinvolto in altri tre progetti: il thriller Out of the Blue con protagonista Diane Kruger (in uscita negli Stati Uniti il 26 agosto); il thriller d’azione Fear the Night con Maggie Q (attualmente in post-produzione e in attesa di una data di uscita) e il dramma Alone Together (attualmente in pre-produzione) con Nicole Leier, Nathalie Boltt e David Cubitt che raccontano storie sulla vita durante una pandemia globale. Le famiglie sono separate dagli oceani e i malati muoiono da soli. Senza una fine in vista, i personaggi si rivolgono all’unico posto sicuro rimasto: Internet.

Justin Long non è nuovo al genere horror, l’attore ha recitato nei primi due capitoli di Jeepers Creepers, nel Drag Me To Hell di Sam Raimi e nel Tusk di kevin Smith.

Le musiche originali del film sono del compositore Adam Bosage.

