Stasera in tv: “How to Be a Latin Lover” su Rai 3

Cast e personaggi

Eugenio Derbez: Maximo

Salma Hayek: Sara

Raphael Alejandro: Hugo

Rob Lowe: Rick

Kristen Bell: Cindy

Mckenna Grace: Arden

Raquel Welch: Celeste

Linda Lavin: Millicent

Renée Taylor: Peggy

Rob Corddry: Quincy

Rob Riggle: Scott

Rob Huebel: Nick

Michael Cera: Remy

Mather Zickel: James

Vadhir Derbez: Maximo a 21 anni

Omar Chaparro: Rafa

Michaela Watkins: Gwen

Ben Schwartz: Jimmy / Valet

Nayah Damasen: Gabi

Noel Carabaza: Giovane Maximo

Manelly Zepeda: Giovane Sara

Shaula Vega: Madre di Maximo

Jaime Aymerich: cameriere

Ruby Marino: Nipote di Millicent

Tim Seitter: Cameriere del Country Club

La trama

Maximo (Eugenio Derbez) ha trascorso la sua vita a sedurre donne attempate ma facoltose. Adesso l’80enne moglie Peggy però lo ha lasciato per un uomo più giovane e il maturo latin lover torna a bussare alla porta della sorella Sara, che vive sola con il figlioletto Hugo, con cui non si vede da anni. Inizia così una nuova vita in cui scoprire i veri valori della famiglia. O forse no, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Curiosità

How to Be a Latin Lover è diretto dall’attore Ken Marino (Come ti spaccio la famiglia, Bad Milo!) al suo esordio alla regia.

è diretto dall’attore Ken Marino (Come ti spaccio la famiglia, Bad Milo!) al suo esordio alla regia. La sceneggiatura del film è di Jon Zack (The Perfect Score) e Chris Spain (Acapulco).

Il film ha fruito di un remake francese dal titolo Just a Gigolo con protagonista Kad Merad.

Eugenio Derbez (Maximo) è un attore noto per ruoli nella commedia Instructions Not Included, Geostorm e Dora e la città perduta.

Il cast include José Eduardo Derbez e Vadhir Derbez, entrambi figli dell’attore Eugenio Derbez; José interpreta un cameriere mentre Vadhir interpreta la versione 21enne del personaggio del padre.

Nel film appare in un cameo il cantante e comico Weird Al’ Yankovic nei panni di se stesso.

“How to Be a Latin Lover” il primo film americano uscito contemporaneamente nella sua lingua originale (inglese) e doppiato in spagnolo.

La musica che suona sopra il montaggio della spa è “Call Me”, la colonna sonora di American Gigolò (1980).

La suoneria di del Rick di Rob Lowe è “Thank You For Being a Friend”, la sigla della serie tv Cuori senza età (1985). Molto appropriato per un gigolò che vive con una donna più anziana.

Eugenio Derbez e Salma Hayek condividono un compleanno, il 2 settembre.

Poco prima della scena in acqua, quando Maximo (Eugenio Derbez) insegna a Hugo (Raphael Alejandro) a camminare in modo sexy, i due stanno camminando lungo un marciapiede. Durante la scena si vedono alcune persone passare davanti alla macchina da presa, e altre volte ci sono persone che camminano dietro ai due. Proprio alla fine della scena del marciapiede, il defunto John Heard scomparso 21 luglio 2017 può essere visto entrare da sinistra, camminare dietro i due attori ed uscire a destra – molto brevemente, quasi guardando direttamente la macchina da presa.

In questo film e nella serie tv Parks and Recreation, il personaggio di Rob Lowe esce con una donna di nome Millicent.

Nel cast ci sono almeno quattro attori comici di nome Rob: Rob Lowe, Rob Huebel, Rob Corddry e Rob Riggle.

Il regista Ken Marino e Michaela Watkins (Gwen) hanno interpretato una coppia infelicemente sposata in Nudi e felici (2012).

Il film costato 13 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 62.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore, musicista e cantautore Craig Wedren (Velvet Goldmine, School of Rock, Role Models, GLOW).

TRACK LISTINGS:

1. El Triste – Iris Cepeda

2. The Birds and the Bees – Jungle Fire

3. She Said I’ll Be a Failure – Clarence Ashe

4. Gotta Learn to Love – The Vanguards

5. Los Feligreses – Jungle Fire

6. Los Feligreses (How to Be a Latin Lover Remix) – Jungle Fire

7. Firewalker (Damelo Version) – Jungle Fire

8. Call Me – Gaby Moreno

9. Betún – Craig Wedren

10. Don’t Give up on Me – Solomon Burke

11. Pale Blue Eyes – Carla Morrison

12. No Estoy Triste – Craig Wedren & Pink Ape

13. El Triste – Eugenio Derbez