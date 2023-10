Festa di Roma, How To Have Sex: trailer italiano del film premiato a Cannes che ha inaugurato “Alice nella città”

MUBI, distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, e la casa di distribuzione Teodora Film portano insieme in Italia l’atteso debutto alla regia di Molly Manning Walker, How To Have Sex, vincitore di Un Certain Regard a Cannes 2023. Il film sarà presentato in anteprima come evento d’apertura del festival Alice nella Città (Festa del Cinema di Roma) e verrà distribuito al cinema da Teodora all’inizio del 2024, per arrivare più tardi in esclusiva streaming su MUBI.

How To Have Sex – Trama e cast

La trama ufficiale: Tre adolescenti britanniche vanno in vacanza a Creta per abbandonarsi a un divertimento senza limiti, tra alcool, locali notturni e nuove amicizie. In quella che dovrebbe essere la più bella estate della loro vita scopriranno che sesso, consenso e consapevolezza di sé seguono percorsi più complessi di quanto immaginavano. Incredibilmente curato a livello visivo e con una colonna sonora d’eccezione, l’esordio di Molly Manning Walker esplora senza filtri il mondo dei giovanissimi, raccontando come le prime esperienze sessuali dovrebbero (o non dovrebbero) essere affrontate.

Il film vede protagonisti Mia McKenna-Bruce (Persuasione, Kindling) e Samuel Bottomley (Somewhere Boy, Ladhood), insieme a Lara Peake (Mood, Brave New World), Shaun Thomas (Ali&Ava – Storia di un incontro, The Long Shadow) e le esordienti Enva Lewis e Laura Ambler.

How To Have Sex – Trailer e video

Curiosità sul film

Diplomata alla National Film and Television School, Molly Manning Walker ha lavorato per molti anni come direttrice della fotografia, tra gli altri per il film Scrapper di Charlotte Regan e per la celebre serie televisiva Mood. Il suo primo passo da regista è il cortometraggio Good Thanks, You?, che viene presentato alla Semaine de la Critique a Cannes. Sempre a Cannes nel 2022 vince il premio Next Step con la sceneggiatura di “How To Have Sex”, che diventerà il suo film d’esordio.

Le musiche originali del film sono di James Jacob alla sua prima colonna sonora per un lungometraggio.

Il film è prodotto da Ivana MacKinnon (Beast, Bring Them Down) e Emily Leo (Under the Shadow, Nocebo) della società inglese Wild Swim, insieme a Konstantinos Kontovrakis (Triangle of Sadness) di Heretic. Film4 e il BFI, che assegnano i finanziamenti della National Lottery, hanno sviluppato il progetto e finanziato la produzione, insieme a mk2 Films. I produttori esecutivi sono Farhana Bhula e Ben Coren per Film4, Kristin Irving per il BFI, Nathanaël Karmitz e Fionnuala Jamison per mk2 Films, Giorgos Karnavas per Heretic, Phil Hunt e Compton Ross per Head Gear.

Foto e poster