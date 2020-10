Hubie Halloween: secondo trailer e nuovo poster del film Netflix con Adam Sandler

Netflix ha reso disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina per Hubie Halloween, la nuova commedia con protagonista Adam Sandler in arrivo il prossimo 7 ottobre.

La trama ufficiale:

Hubie Dubois (Adam Sandler) trascorre ingratamente ogni Halloween assicurandosi che gli abitanti della sua città natale, Salem, celebrino in sicurezza e rispettino le regole. Ma quest’anno, un criminale evaso e un misterioso nuovo vicino mettono Hubie in allerta. Quando le persone iniziano a scomparire, spetta a Hubie convincere la polizia (Kevin James, Kenan Thompson) e i cittadini che i mostri sono reali e solo lui può fermarli.

Il cast stellare del film è completato da Julie Bowen, Ray Liotta, Noah Schnapp, Steve Buscemi, Maya Rudolph, Tim Meadows, Michael Chiklis, June Squibb, Karan Brar, George Wallace, Paris Berelc, China Anne McClain e Shaquille O’Neal.



Hubie Halloween è prodotto da Happy Madison è diretto da Steve Brill che ha diretto Sandler in due recenti produzioni Netflix: The Do-Over e Sandy Wexler.

Sandler e Netflix avevano esteso il loro accordo originale per altri quattro film dopo aver collaborato per The Ridiculous 6, Matrimonio a Long Island, Sandy Wexler, The Do-Over e Murder Mystery interpretato da Sandler con Jennifer Aniston e diventato il film Netflix più visto del 2019.