Più di vent’anni dopo Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re, Elijah Wood è tornato a indossare i panni di Frodo Baggins. Non si tratta di un cameo nostalgico né di un progetto minore: The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum è un lungometraggio a tutti gli effetti, diretto da Andy Serkis, con le riprese principali già concluse nel 2026 e ora in fase di post-produzione. Il ritorno di Wood è la notizia che ha riacceso l’attenzione su questo progetto, confermando che il franchise tolkieniano non ha intenzione di fermarsi.

Wood ritrova Frodo dopo oltre due decenni

La distanza temporale che separa Wood dal personaggio che lo ha reso celebre è considerevole: The Return of the King uscì nel 2003, il che significa che l’attore non interpretava Frodo Baggins da più di ventidue anni. Eppure, a sentire le sue parole, il ritorno sul set è stato tutt’altro che traumatico. Wood ha descritto l’esperienza come “beautiful and surreal and it felt like no time had passed” — bella, surreale, e con la sensazione che il tempo non fosse davvero trascorso.

Quella dichiarazione, rilasciata a Deadline, dice molto sul legame che l’attore ha mantenuto con il personaggio nel corso degli anni. Frodo non è mai stato solo un ruolo nella filmografia di Wood: è l’identità con cui milioni di spettatori lo associano ancora oggi, e tornare a dargli voce e corpo — su un set diretto da uno dei collaboratori storici della trilogia originale — ha evidentemente avuto un peso emotivo preciso.

Andy Serkis: dalla creatura al regista

La scelta di affidare la regia ad Andy Serkis non è casuale né puramente simbolica. Serkis è Gollum: la sua performance in motion capture nella trilogia di Peter Jackson è rimasta nella storia del cinema come uno dei momenti fondativi dell’uso creativo della tecnologia digitale al servizio della recitazione. In The Hunt for Gollum, Serkis fa entrambe le cose: dirige il film e riprende il ruolo della creatura che dà il titolo alla pellicola.

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Questa doppia funzione lo pone in una posizione unica. Non è semplicemente un regista chiamato a gestire un franchise altrui, ma un interprete che conosce la Middle-earth cinematografica dall’interno, che ha condiviso il set con Wood, con Ian McKellen, con tutto il cast originale. Quella familiarità si traduce, almeno in teoria, in una comprensione profonda del materiale e delle sue esigenze narrative.

Il cast: tra ritorni attesi e nuovi ingressi

Accanto a Wood e Serkis, The Hunt for Gollum vede il ritorno di Ian McKellen nei panni di Gandalf — una presenza che da sola basterebbe a conferire al progetto un peso specifico considerevole — e di Lee Pace, che riprende il ruolo di Thranduil, il re degli elfi silvani già visto nella trilogia de Lo Hobbit.

Ma il film non si limita a richiamare i volti familiari. La produzione ha ingaggiato un gruppo di nuovi interpreti di primo piano: Anya Taylor-Joy, Kate Winslet, Jamie Dornan e Leo Woodall entrano nell’universo tolkieniano con ruoli ancora non dettagliati pubblicamente. Si tratta di un cast che mescola generazioni e registri diversi, con attori che portano con sé un pubblico già consolidato e la capacità di attrarre spettatori che magari non hanno vissuto la prima trilogia in sala.

La presenza di Taylor-Joy e Winslet in particolare segnala un’ambizione precisa: non si vuole fare un film per soli fan storici, ma costruire qualcosa che abbia una sua rilevanza anche per chi si avvicina alla Middle-earth per la prima volta.

Cosa racconta The Hunt for Gollum e dove si colloca

Il titolo indica chiaramente il fuoco narrativo: la ricerca di Gollum, la creatura tormentata che ha posseduto l’Unico Anello per secoli prima che finisse nelle mani di Bilbo Baggins. È una storia che Tolkien racconta in modo frammentario e che la trilogia di Jackson ha solo sfiorato. Portarla al centro di un lungometraggio significa esplorare un territorio narrativo rimasto in larga parte inesplorato sullo schermo.

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Le riprese principali si sono concluse nel 2026 e il film è attualmente in post-produzione. Non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale, né per il mercato internazionale né per quello italiano. Data la complessità tecnica che un progetto di questo tipo implica — effetti visivi, motion capture, sound design — i tempi di lavorazione potrebbero essere significativi.

Il franchise tolkieniano nel 2026: un ecosistema in espansione

Il ritorno di Wood va letto dentro un contesto più ampio. The Hunt for Gollum si inserisce in una fase di espansione del franchise tolkieniano che include produzioni televisive e cinematografiche su più fronti. La Middle-earth è diventata un ecosistema narrativo che diversi studios e piattaforme intendono coltivare nel lungo periodo, con la consapevolezza che il pubblico globale ha dimostrato una fedeltà duratura verso questo universo.

Il fatto che attori come Wood e McKellen abbiano accettato di tornare — e che nuovi talenti come Taylor-Joy abbiano scelto di entrare nel franchise — suggerisce che il progetto gode di una credibilità creativa sufficiente a giustificare l’investimento personale. Non è scontato: riprendere un personaggio iconico dopo oltre vent’anni richiede una ragione narrativa convincente, non solo una logica commerciale.

Per approfondire i dettagli confermati sul ritorno di Wood, Deadline ha pubblicato l’intervista completa con le dichiarazioni dell’attore.

Quello che The Hunt for Gollum promette, almeno sulla carta, è un film che non si accontenta di capitalizzare sulla nostalgia. Con Andy Serkis alla regia, un cast che mescola volti storici e nuove energie, e le riprese già chiuse, la prossima tappa sarà capire quando e come questo ritorno nella Terra di Mezzo arriverà finalmente davanti al pubblico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.