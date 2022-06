Hustle: scopriamo il cast di star dell’NBA che recitano nel film Netflix con Adam Sandler

Nuova collaborazione di Adam Sandler con Netflix per Hustle, un dramma sul basket attualmente disponibile sulla piattaforma streaming che presenta un impressionante cast di attori noti e personalità dell’NBA. Diretto da Jeremiah Zagar, Hustle vede Sandler in un altro ruolo drammatico, l’attore interpreta Stanley Sugarman un ex giocatore ora talent scout che lavora per i 76ers. Durante un viaggio a mentre cerca giocatori in Spagna per il draft della squadra scova, per pura fortuna, Bo Cruz (Juan Hernangómez) un talento spagnolo da sgrezzare, che diventerà per Stanley la sua scommessa di vita.

Sandler con “Hustle” confeziona una sentita lettera d’amore allo sport che più ama, ma il colpo grosso è stato avere nel film una serie di grandi nomi dell’NBA. Spencer Beighley, produttore esecutivo di Hustle, ha spiegato a For The Win perché il film è stato in grado di ottenere così tanti grandi nomi per questo progetto.

Si vedono molti ottimi giocatori di basket in questo film. Non è mai stato così facile ottenere cameo in nessun film come in Hustle perché quando dici il nome di Adam Sandler, le persone si rallegrano immediatamente. Tutti questi giocatori, non solo sono cresciuti con tutti i film di Adam, ma sanno che è un vero tifoso di basket.

Da notare che molti degli atleti nel film hanno collegamenti con i Philadelphia 76ers. Questo perché, nel film, il personaggio di Sandler lavora per questa squadra. Inoltre il regista del film (Jeremiah Zagar) e lo sceneggiatore (Will Fetters) sono entrambi di Philadelphia.

“Ci sono così tanti cameo nascosti che a volte vanno così ‘dentro il basket’ che solo i fan devoti se ne accorgeranno”, ha aggiunto Beighley. “Penso che siano quei cameo che permettono a questa storia di sembrare una lettera d’amore per il gioco”.

Per chi volesse apporfondire questa corposa lista di cameo e ruoli recitati a seguire trovate una lista di tutti i giocatori e personalità dell’NBA che appaiono nel film.

Il cast di star e personalità dell’NBA

Juan Alberto “Juancho” Hernangómez Geuer interpreta Bo Cruz: Geuer è un giocatore di basket professionista attualmente in forza agli Utah Jazz (NBA). In precedenza ha giocato per l’Estudiantes della Liga ACB e ha rappresentato la nazionale maggiore spagnola.

Anthony Edwards interpreta Kermit Wilts: La star e talentuosa guardia dei Minnesota Timberwolves nel film interpreta l’antagonista di Bo Cruz ed è stata la prima scelta assoluta nel Draft NBA 2020.

Kenny Smith interpreta l’agente sportivo Leon Rich: l’ex giocatore degli Houston Rockets e attuale analista di Inside the NBA (Al centro nella foto).

Moe Wagner interpreta il giocatore Haas: l’attuale attaccante degli Orlando Magic veste i panni di un giocatore tedesco di 19 anni soprannominato il “Michael Jordan tedesco” che i 76ers vogliono nel draft.

Michael Foster vero potenziale candidato al draft NBA in “Hustle” ne interpreta uno fittizio di nome Zeke Washington. Julius ‘Dott. J’ Ervinger, la leggenda dei Philadelphia 76ers fa una schiacciata all’età di 63 anni in un video virale che Stanley mostra a sua figlia adolescente. L’icona NBA è considerata uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi e uno dei più grandi schiacciatori di sempre.

Matisse Thybulle, l’attuale guardia dei Philadelphia 76ers appare nel film nei panni di se stesso.

Tobias Harris attuale attaccante dei Philadelphia 76ers appare in “Hustle” come se stesso e lo vediamo giocae contro Bo Cruz.

Kyle Lowry attuale guardia dei Miami Heat appare in “Hustle” nei panni di se stesso.

Tyrese Maxey attuale guardia dei Philadelphia 76ers appare in “Hustle” nei panni di se stesso.

Seth Curry, l’attuale guardia dei Brooklyn Nets appare in “Hustle” nei panni di se stesso.

Doc Rivers, attuale capo allenatore dei Philadelphia 76ers appare in “Hustle” nei panni di se stesso.

Bojan Marjanović, l’attuale centro dei Dallas Mavericks interpreta il giocatore Dimitri Jovanovic, il giocatore è apparso anche in John Wick – Parabellum.

Dirk Nowitzki, ex star dei Dallas Mavericks, appare nel film nei panni di se stesso in una chiamata su FaceTime.

Brad Stevens ex allenatore dei Boston Celtics appare nel film nei panni di se stesso.

Jay Wright ex allenatore di Villanova appare nel film nei panni di se stesso.

Jordan Clarkson, attuale guardia degli Utah Jazz, appare nei panni di se stesso durante il gioco segreto finale di “Hustle”.

Trae Young attuale guardia degli Atlanta Hawks appare nel film nei panni di se stesso.

Aaron Gordon attuale attaccante dei Denver Nuggets appare nel film nei panni di se stesso.

Mark Jackson ex guardia dei New York Knicks e attuale commentatore di ESPN Mark Jackson appare nel film nei panni di se stesso.

Allen Iverson ex star dei Philadelphia 76ers appare nel film in un cameo nei panni di se stesso

Luka Dončić attuale attaccante dei Dallas Mavericks appare nel film in un cameo nei panni di se stesso.

Tim Young ex centro dei Golden State Warriors, appare nel film nei panni di se stesso. Mike James attuale guardia dei Brooklyn Nets appare nel film come uno dei veri giocatori NBA di Hustle.

Leandro Barbosa ex guardia dei Phoenix Suns e attuale allenatore dei Golden State Warriors appare nel film nei panni di se stesso.

Aaron “AO” Owens lo streetballer di Philadelphia appare in “Hustle” come parte del Boa Challenge.

Lo Streetballer Lonnie “Prime Objective” Harrell appare nel film nei panni di se stesso.

Lo Streetballer Larry “Bone Collector” Williams appare nel film nei panni di se stesso.

Lo Streetballer Waliyy “Main Event” Dixon appare nel film nei panni di se stesso. Grayson “The Professor” Boucher appare nel film nei panni di se stesso per aiutare ad allenare Bo.

Ty “There He Go” Tanner appare in “Hustle” nei panni di se stesso. Chris “Lethal Shooter” Matthews appare nel film nei panni di se stesso e aiuta ad allenare Bo.

Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, appare nel film nei panni di se stesso.

Emeka Okafor ex attaccante dei Charlotte Bobcats appare nel film nei panni di se stesso.

Charles Barkley ex star dei Phoenix Suns e attuale analista di Inside the NBA appare nel film nei panni di se stesso.

Shaquille O’Neal ex star dei Los Angeles Lakers e attuale analista di Inside the NBA, appare nel film nei panni di se stesso.

Ernie Johnson, attulae conduttore dell’NBA appare nel film nei panni di se stesso.

L’agente dell’NBA Bill Duffy appare in “Hustle” nei panni di se stesso.

L’agente dell’NBA Jeff Schwartz appare nel film nei panni di se stesso.

Pat Croce ex presidente dei Philadelphia 76ers appare nel film nei panni di se stesso.

Maurice Cheeks ex giocatore e allenatore dei Philadelphia 76ers appare nel film nei panni di se stesso.

La giornalista sportiva Kristine Leahy appare in “Hustle” nei panni di se stessa come parte della NBA Combine.

Aaron McKie attuale allenatore dei Temple Owls appare nel film nei panni di se stesso.

Fran Fraschilla analista del draft NBA appare nel film nei panni di se stesso.

Khris Middleton attuale attaccante dei Milwaukee Bucks appare nel film nei panni di se stesso.

Greg St. Jean attuale assistente allenatore dei Dallas Mavericks appare nel film nei panni di se stesso.

Lonnie Cooper ex giocatore di basket internazionale appare nel film nei panni di se stesso. Sergio Scariolo allenatore della nazionale spagnola appare nel film nei panni di se stesso.

José Calderón ex Toronto Raptors e guardia della nazionale spagnola appare in “Hustle” nei panni di se stesso.

Willy Hernangómez dei New Orleans Pelicans e centro della nazionale spagnola appare nel film nei panni di se stesso.

Felipe Reyez attaccante della nazionale spagnola appare nel film nei panni di se stesso.

Álex Abrines guardia della nazionale spagnola appare nel film nei panni di se stesso.

Pierre Oriola centro della nazionale spagnola appare nel film nei panni di se stesso.

Jason Filippi, talent scout internazionale appare nel film nei panni di se stesso. Igor Ormazábal agente internazionale appare nel film nei panni di se stesso. Peter Vecsey analista sportivo appare nel film nei panni di se stesso.

Bobby Verdun ex allenatore della Salem State appare in “Hustle” nei panni di se stesso. Dell Demps attuale assistente allenatore degli Utah Jazz appare come assistente dei Philadelphia 76ers.

Billy King ex General Manager dei Philadelphia 76ers assume nel film la sua vecchia posizione nella squadra.

Peter Dominguez assistente allenatore dei Philadelphia 76ers appare nel film nei panni di se stesso.

Dave Joerger assistente allenatore dei Philadelphia 76ers in “Hustle” nei panni di se stesso.

