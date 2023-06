Hypnotic: trailer e anticipazioni del film di Robert Rodriguez con Ben Affleck e Alice Braga

Già uscito nei cinema americani e recentemtente proiettato fuori concorso al Festival di Cannes 2023 Hypnotic, un mistery thriller d’azione diretto, co-sceneggiato e prodotto da Robert Rodriguez (Sin City, Alita – Angelo della battaglia, We Can Be Heroes) e segue un detective (Ben Affleck) che rimane invischiato in un mistero che coinvolge la figlia scomparsa, un programma governativo segreto e una serie di incredibili rapine in banca in cui la realtà è stata manipolata.

Hypnotic – Trama e cast

La trama ufficiale: Il detective Danny Rourke (il premio Oscar Ben Affleck, Air – La storia del grande salto) si ritrova a precipitare nella “tana del coniglio” mentre indaga su una serie di crimini che sfidano la logica e la realtà e sono misteriosamente collegati alla figlia scomparsa. Aiutato da una dotata sensitiva (Alice Braga, La regina del Sud), il detective è inseguito da uno spettro letale che potrebbe essere la chiave per trovare sua figlia, solo per scoprire più di quanto si aspettava e a mettere in discussione i presupposti più basilari su cui è basata l’esistenza del suo mondo e su tutti coloro che vi abitano.

Il cast include anche JD Pardo (“Mayans M.C.”) nel ruolo del partner di Rourke, Nicks; Hala Finley (Paradise Highway) nei panni di sua figlia scomparsa, Minnie; Dayo Okeniyi (Rise) nel ruolo del mago della tecnologia e teorico della cospirazione, River; Jeff Fahey (Lost) nel ruolo di Carl; Jackie Earle Haley (Alita – Angelo della battaglia) nei panni del solitario espatriato Jeremiah, e William Fichtner (Il cavaliere oscuro) nei panni dell’enigmatica figura che Rourke insegue per svelare il mistero dietro a tutto.

Hypnotic – Trailer e video

Curiosità sul film

La proiezione di “Hypnotic” a Cannes è il culmine di un lavoro iniziato più di vent’anni fa. Robert Rodriguez ha scritto diverse versioni del film a partire dal 2002 mentre dedicava tempo ad altri progetti, tra cui i film Spy Kids, Sin City e Machete, oltre a video musicali per Lady Gaga, Demi Lovato e Haley Reinhart.

Nel corso della sua vita professionale e personale, Rodriguez ha coltivato lentamente la sua sceneggiatura, il tutto conservando l’energia presa in prestito dalla sua ispirazione iniziale: Hitchcock e La donna che visse due volte (Vertigo). Poi è arrivato lo sviluppo impegnativo di un affresco dai continui colpi di scena, che il regista definisce come “un thriller sotto steroidi”.

Nell’aprile 2022, Rodriguez ha confermato che, analogamente ai suoi film precedenti, lui e i suoi familiari hanno collaborato al progetto. Suo figlio Rebel Rodriguez (compositore a tempo pieno), Racer Max (co-sceneggiatore/produttore), Sid Rodriguez (tecnico degli effetti speciali), la figlia Rhiannon (storyboard) e l’altro figlio (Rocket) hanno montato il film con Rodriguez.

La barzelletta che la guardia di sicurezza racconta al suo partner, su un cliente che scommette con un barista che riuscirà a fare pipì in un bicchiere posto a svariati metri da lui, è presente anche nel film precedente di Robert Rodriguez ‘Desperado’ in cui viene raccontata da Quentin Tarantino.

Il primo film diretto da Robert Rodriguez ad essere girato principalmente in formato anamorfico. In precedenza ha utilizzato il formato nelle serie tv The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Originariamente programmato per essere girato a Los Angeles e in tutta la California nel 2020, tutte le location sono state esplorate e i set sono stati costruiti ai Santa Clarita Studios quando il lockdown causato da Covid ha interrotto la produzione che non è ripresa fino all’anno successivo in Texas.

Note di produzione

In ritardo per iniziare le riprese a Los Angeles nella primavera del 2020, la produzione di Hypnotic è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus. Alla fine le riprese sarebbero iniziato 18 mesi dopo ad Austin, con la maggior parte della produzione che si è svolta presso i Troublemaker Studios di Robert Rodriguez.

“Il fatto che sia slittato così tante volte a causa del Covid ha influito sul budget”, spiega Rodriguez, che a causa delle ripetute false partenze è stato anche costretto a tagliare il suo programma di produzione. “Quando siamo partiti, era uno dei programmi di riprese più brevi che abbia mai avuto”, spiega il regista. “Ciò significa anche che stai facendo di nuovo tutto il lavoro – [quasi] come ai tempi de El Mariachi – dirigendo, producendo, scrivendo, ma anche montando e filmando”, dice Rodriguez, che ha assunto più ruoli per realizzare Hypnotic come ha fatto con il suo film del 1993.

A differenza della sua esperienza con El Mariachi, tuttavia, Rodriguez ora ha avuto a sua disposizione il suo studio cinematografico personale con cui realizzare Hypnotic, dove le riprese principali sono iniziate alla fine di settembre 2021. È qui che si è svolta la maggior parte delle riprese, inclusa un’ampia sequenza ambientata in Messico (girata su un set riutilizzato dal suo film del 2019, Alita – Angelo della battaglia). Altre location includevano Republic Square nel centro di Austin (l’ambientazione della rapina in banca di apertura del film), Cedar Park e la vicina Georgetown (dove è stato girato il finale di Hypnotic).

“Tuttavia, ci sono stati pochissimi giorni in cui eravamo effettivamente on location”, osserva il regista. “Quasi tutto è stato girato in ogni angolo e fessura di questo posto, dagli ascensori agli uffici, dietro il backlot, ad un set avanzato di Alita, che raffigura il Messico…Abbiamo utilizzato tutto”.

“È stato difficile per me non essere geloso perché è qualcosa che fa parte di ciò su cui fantastico”, dice Affleck elogiando Rodriguez sul come ha reso su schermo l’esperienza complessiva. “Ha tutte queste cose fantastiche con cui giocare, questo backlot tutto suo… Se potessi, farei esattamente lo stesso. È la fantasia di ogni regista”.

Per accelerare la produzione, Rodriguez condivideva spesso i compiti di ripresa con il co-direttore della fotografia, Pablo Berron. Di notte, in genere metteva insieme un montaggio approssimativo del filmato giornalieri per dare agli attori un’idea più chiara del film che stavano girando quando arrivavano al lavoro la mattina seguente. “Costruisce fiducia creativa”, spiega Rodriguez. “Quando stanno girando, non sono sempre del tutto sicuri di come tutto andrà a finire, ma quando lo vedono montato insieme, vedono l’artigianato…Ottieni anche alcune sequenze incredibili con la macchina da presa in tempo reale.”

In effetti, dal lavorare con membri della troupe di lunga data e capi di dipartimento creativi (tra cui gli scenografi Steve Joyner e Caylah Eddleblute e la costumista Nina Proctor), ai membri effettivi del clan Rodriguez, le riprese di Hypnotic sono state davvero un affare di famiglia. Inclusi nel mix di produzione c’erano i figli di Rodriguez, Racer (uno dei principali produttori del film sul set) e Rebel, che fornisce la colonna sonora di Hypnotic. “Anche io componevo la colonna sonora dei miei film, ma il mio Rebel mi ha tolto il lavoro”, ride Rodriguez. “Nell’ultimo film che abbiamo fatto, We Can Be Heroes, mi ha superato… In questo, aveva già scritto musica mentre eravamo in pre-produzione, quindi quando abbiamo finito di girare aveva già ottenuto diversi pezzi principali della partitura.” Per non essere da meno, l’allora figlio diciassettenne di Rodriguez, Rogue, ha realizzato l’animazione in pre-visualizzazione del film. “Questo ci ha davvero aiutato a sapere cosa girare con gli effetti speciali…Ha dato a tutti un’idea di tutte le fantastiche immagini che avremmo aggiunto in seguito. E ha creato tutto questo suo motore grafico.

“È stato fantastico, vent’anni dopo, vederlo prendere vita per la prima volta, vederlo realizzarsi come un sogno lontano”, afferma Rodriguez. “Hypnotic è sempre stata la mia storia originale preferita da quando ho iniziato a scriverla”, afferma il regista. “Ha semplicemente catturato la mia immaginazione e alimentato tonnellate di idee, perché fa quello che stiamo cercando di fare come cineasti. Porti un pubblico in una stanza buia e provi a fargli credere che ciò che sta vedendo è assolutamente reale, almeno abbastanza reale da coinvolgerli emotivamente. Stai creando un costrutto ipnotico con immagini, suoni e musica, per farli credere e sentire in un certo modo. Ed è di questo che parla questo film. Questo è ciò che accade ai personaggi, dove non possono dire cosa è reale e cosa no. Quel gioco costante con i personaggi è ciò che facciamo come registi con il pubblico… Questo bisogna fare, dai gas e vai fino in fondo.

Robert Rodriguez – Note biografiche

Robert Rodriguez è un regista, sceneggiatore, produttore, direttore della fotografia, montatore e musicista.

Il suo primo film, El Mariachi, è stato realizzato per 7.000$ con Rodriguez come l’intera troupe. El Mariachi, ha vinto l’ambito Premio del Pubblico al Sundance Film Festival del 1993, ed è diventato il film con il budget più basso mai distribuito da uno studio importante. Rodriguez ha scritto di queste esperienze in “Rebel without a Crew: Or How a 23-Year-Old Filmmaker With $7,000 Became a Hollywood Player”, una guida perenne per il regista indipendente.

Rodriguez ha continuato a scrivere, produrre, dirigere e montare una serie di film di successo tra cui Desperado, Dal tramonto dall’alba, The Faculty, il franchise di Spy Kids, C’era una volta in Messico, Sin City di Frank Miller, Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3D, Grindhouse e Machete.

Ha collaborato con il regista James Cameron all’adattamento cinematografico di Alita – Angelo della battaglia basato sul manga di Yukito Kishiro.

Nel 2017, Rodriguez, insieme ai suoi figli Racer e Rebel, ha formato Double R Productions, con cui hanno creato un nuovo lungometraggio da 7.000$ dal titolo Red 11, un cortometraggio live-action VR all’avanguardia chiamato The Limit e un lungometraggio, We Can Be Heroes, in collaborazione con Netflix. We Can Be Heroes è diventato uno dei film più popolari di Netflix di tutti i tempi.

Di recente ha diretto un episodio di “The Mandalorian” e tre di “The Book of Boba Fett” serie tv di Star Wars, completato il thriller d’azione di prossima uscita Hypnotic, con Ben Affleck, e sta completando un reboot di Spy Kids. Risiede ad Austin, in Texas.

Hypnotic – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Rebel Rodriguez, figlio del regista Robert Rodriguez. Padre e figlio sono alla loro quarta collaborazione dopo il film in realtà virtuale The Limit (2018), il thriller-horror fanatscientifico Red 11 (2018) e il film per famiglie We Can Be Heroes (2020).

Con Red 11, Rebel, insieme al compositore Elia Cmiral, ha creato una colonna sonora usando solo un sintetizzatore. We Can Be Heroes è stato musicato interamente con musica orchestrale. Per Hypnotic, il compositore ha combinato i due approcci per stratificare musicalmente il thriller psicologico che propone una serie di colpi di scena. Con Hypnotic il cui sviluppo è iniziato nel 2002, Rebel ha avuto lìoppoertunità di elaborare la colonna sonora ben prima della produzione. Ha scritto il tema principale in pre-produzione un anno prima di finire il resto della colonna sonora. “Robert si è sempre avvicinato ai suoi film pensando all’intero processo. Come l’avrebbe girato, montato, la musica, gli effetti sonori. Ha più senso quando la musica fa parte della conversazione fin dall’inizio perché possiamo concettualizzare le cose mentre scrive la sceneggiatura”, ha dichiarato Rebel. La colonna sonora, così come la storia del film, è stata ispirata da Vertigo aka La donna che visse due volte (1958) di Hitchcock. “Questa idea è iniziata con Robert che ha detto che voleva fare un film alla Hitchcock. Ha pensato a cosa sarebbe successo se la carriera di Hitchcock fosse continuata, quale sarebbe stato il suo prossimo titolo”, ricorda Rebel. “Hitchcock ha sempre avuto grandi titoli di una sola parola. Psycho, Io ti salverò (Io ti salverò), Vertigo. Hypnotic venne immediatamente da lui. È stata una bella idea per un titolo; ora lui [Robert] doveva capire cosa significa. [Fonte The Credits]

Rebel Rodriguez ha composto musica sia in film che in realtà virtuale.

Rebel è un compositore per la sua Double R Productions, una società di sviluppo e produzione con capacità di produrre progetti multimediali su piattaforme cinematografiche, televisive, di gioco e interattive. Rebel ha fondato la società insieme a suo padre, l’acclamato regista Robert Rodriguez, e suo fratello maggiore, scrittore e produttore Racer Rodriguez.

Rebel ha iniziato nel settore eseguendo acrobazie all’età di 2 anni in Spy Kids 2. All’età di 5 anni, ha recitato e fatto scene di stunt nei panni del giovane Sharkboy nel film Le avventure di Sharkboy e Lavagirl nel 2005. Rebel ha composto la musica per la prima produzione Double R Production, un cortometraggio live-action in realtà virtuale all’avanguardia chiamato The Limit. Interpretato da Michelle Rodriguez e Norman Reedus, è stato rilasciato su tutte le piattaforme VR nel novembre 2018.

Rebel ha recitato sia in un ruolo da protagonista che composto la musica per il film Red 11, un lungometraggio da 7.000$ che è stato anche documentato in una docuserie in 6 parti intitolata “Rebel without a Crew: The Robert Rodriguez Film School”. Rebel ha continuato a comporre la colonna sonora orchestrale originale di We Can Be Heroes per Netflix.

Rebel sta attualmente completando la sua quarta colonna sonora con un reboot di Spy Kids per Netflix. Rebel si è anche fatto un nome nel settore della produzione di armi come fabbro professionista con la sua azienda produttrice di lame Rebelde Blades.

Rebel è apparso nelle stagioni 1 e 2 di “Man at Arms: Art of War” di El Rey Network. Nel 2018, Rebel ha continuato a competere nella serie competitiva di History Channel “Forged in Fire”, dove ha portato a casa il campionato nell’episodio “Wind and Fire Wheels”. Rebel risiede ad Austin, in Texas.

Hypnotic – Foto e poster