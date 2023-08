I 3 dell’Operazione Drago compie 50 anni e torna al cinema dal 14 al 16 agosto. Il 19 agosto 1973 usciva nei cinema americani “Enter The Dragon”, film d’azione e arti marziali diretto da Robert Clouse da una storia scritta da Michael Allin. Nel cast Bruce Lee, John Saxon e Jim Kelly. È stata l’ultima apparizione cinematografica completata di Lee prima della sua morte, avvenuta il 20 luglio 1973 all’età di 32 anni. Una coproduzione americana e di Hong Kong, è stata presentata postuma a Los Angeles un mese dopo la morte di Lee.

Ogni volta che si parla di Bruce Lee non si può fare a meno di sottolineare il suo carisma non legato esclusivamente alle arti marziali, un carisma innato tipico dei divi di film d’azione e che ha permesso a Lee di affermarsi su grande schermo con una manciata di pellicole mentre al contempo rivoluzionava il mondo delle arti marziali orientali, creando il Jeet Kune Do, aprendo scuole in America e creandosi in veste di “maestro” uno stuolo di seguaci che ancora oggi perpetuano la sua arte marziale e la sua filosofia.

Si stima che il film abbia incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 850.000 dollari. È uno dei film di arti marziali di maggior successo di sempre ed è ampiamente considerato come uno dei più grandi film di arti marziali di tutti i tempi. Nel 2004, è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Unito come pellicola “culturalmente, storicamente o esteticamente significativa”.

“I 3 dell’Operazione Drago” è stato tra i primi film a combinare arti marziali e spionaggio con l’emergente genere blaxploitation e il suo successo internazionale ha contribuito a diffondere l’interesse mondiale per le arti marziali e ha ispirato numerose opere di fantasia, tra cui film d’azione, serie tv, giochi d’azione, fumetti, manga e anime.

I 3 dell’Operazione Drago – Curiosità sulla lavorazione

Bruce Lee ha effettivamente colpito Jackie Chan sul volto con uno dei suoi bastoni da combattimento. Si è immediatamente scusato e ha insistito sul fatto che Chan da quel momento avrebbe lavorato in tutti i suoi film. Sfortunatamente, Lee è morto prima di poter mantenere la sua promessa.

Le centinaia di comparse necessarie per interpretare le persone di strada erano persone reali delle strade di Hong Kong.

Bruce Lee nascose in mano un piccolo pezzo di ferro per rompere gli specchi.

Una comparsa ha sfidato Bruce Lee a combattere per vedere se era davvero così bravo. Lee ha vinto il combattimento e ha rimandato la comparsa al lavoro.

Questo è uno dei due film in lingua inglese in cui Bruce Lee parla con la sua voce naturale. L’altro è L’investigatore Marlowe (1969).

Linda Lee Cadwell, la moglie di Bruce Lee, ha un breve cameo come partecipante alla festa al banchetto di Han. Appare con un vestito viola e sta camminando tra i camerieri e gli intrattenitori del banchetto.

Ci sono state spesso discussioni tra Bruce Lee e il produttore Raymond Chow, una delle quali si è conclusa con Lee che se ne è andato dal set furioso. Lee sentiva che Chow stava cercando di affermarsi come la mente del film e che non veniva tenuto informato di tutto ciò che accadeva nella loro collaborazione, mentre Chow pensava la parte finanziaria fosse di sua esclusiva competenza, che Lee dovesse occuparsi solo della recitazione e che non era costretto a consultarlo su ogni decisione.

Il film è stato girato senza sonoro. Tutti i dialoghi e gli effetti sono stati doppiati durante la post-produzione. L’unica anomalia possibile, tuttavia, è stata la scena all’inizio in cui Braithwaite (Geoffrey Weeks) informa Lee (Bruce Lee) sulla missione di inseguire il signore del crimine di nome Han e gli chiede di diventare un agente sotto copertura nell’organizzazione di intelligence internazionale. Qui, le voci e gli effetti sonori della suddetta scena sono stati catturati sul set in presa diretta invece di essere doppiati in post-produzione.

L’ultimo film di Bruce Lee a presentare il suo coinvolgimento diretto. Molti dei suoi film usciti dopo la sua morte consistono in filmati d’archivio di film precedenti.

Questo è stato il primo film di arti marziali cinesi prodotto da un importante studio di Hollywood.

Sul set sono scoppiati scontri tra stuntman e comparse assunte da famiglie rivali delle Triadi.

Sul set, Bruce Lee ha offerto cento dollari a chiunque riuscisse a bloccargli la mano prima che li colpisse. Quella scommessa gli costò un centesimo.

Bruce Lee ha diretto la sequenza iniziale del combattimento del monastero di Shaolin.

Sono stati utilizzati oltre 8.000 specchi per allestire la “Sala degli specchi” dove si svolge il duello culminante.

Kien Shih, che interpretava il cattivo principale Han, nella vita reale era un caro amico del padre di Bruce Lee poiché entrambi lavoravano nel business dell’Opera cantonese. Kien ha lavorato come truccatore e il padre di Bruce come attore. La loro relazione era così stretta che Bruce si rivolse a Kien chiamandolo “zio” e Kien chiamava Bruce “nipote”. Durante una pausa durante le riprese del film, Bruce ebbe una premonizione e disse a Kien: “Zio, sento che vivrai più a lungo di me”. Sorpreso di sentirlo, Kien ha risposto: “Nipote, non sforzarti troppo. Ti stai allenando troppo”. Bruce morì una settimana prima che I 3 dell’Operazione Drago uscisse a Hong Kong.

Le mantidi religiose sono arrivate in aereo dalle Hawaii. Quando sono arrivate, si sono rifiutate di combattere.

La produzione ha avuto difficoltà a trovare attrici per interpretare prostitute e recitare nude, quindi hanno assunto prostitute reali.

Bruce Lee voleva usare questo film come veicolo per esprimere la bellezza che vedeva nella sua cultura cinese, piuttosto che essere solo un altro film d’azione.

Bruce Lee è morto a Hong Kong tre settimane prima della premiere di questo film. L’ultimo combattimento di Chen (1978), completato dopo la morte di Lee, include filmati del suo funerale.

La scena in cui Lee afferma che il suo stile è l’arte di “Combattere senza combattere” e poi attira Parsons su una barca mandandolo alla deriva è basata su un famoso aneddoto che coinvolse il samurai del sedicesimo secolo Tsukahara Bokuden.

Bruce Lee ha toccato il cobra dieci volte. Solo una volta è stato morso.

Bruce Lee, nel ruolo di un agente segreto, voleva usare una pistola in almeno una scena. Grazie ai produttori che hanno bocciato questa idea, il fastidio che Lee esprime davanti alla macchina da presa è reale.

John Saxon è stato scelto perché era cintura nera di karate.

Secondo Robert Wall, Bruce Lee stava usando la cannabis durante le riprese e teneva un barattolo di brownies (biscotti al cioccolato) sulla sua scrivania, che mangiava mentre parlavano tra una ripresa e l’altra.

Bruce Lee ha addestrato le donne a interpretare le figlie di Han in modo che potessero sopraffare John Saxon.

I produttori hanno scoperto Jim Kelly in uno studio di arti marziali a Los Angeles. Nel 1971 è stato campione internazionale di karate nella categoria pesi medi.

Nella sceneggiatura finita, non c’erano dettagli di ciò che sarebbe accaduto nelle sequenze d’azione. In quelle pagine c’era scritto solo: “Saranno coreografate dal signor Bruce Lee”.

La produzione è stata interrotta brevemente quando il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto vicino al set.

Robert Clouse è stato scelto come regista dopo che Bruce Lee ha visto una scena di combattimento coreografata tra Rod Taylor e William Smith, trasformarsi in un vero combattimento sullo schermo in Grande caldo per il racket della droga (1970).

I 3 dell’Operazione Drago viene spesso considerato come il film che ha dato il via alla “mania del Kung Fu” in America e nel mondo.

Una volta Bruce Lee durante una sessione di sparring è stato posizionato con un braccio bloccato in una leva. Il suo avversario ha chiesto cosa avrebbe fatto in questa situazione, e Bruce ha risposto: “Ti morderei la gamba, ovviamente”. Nel film, Roper lo fa nella sua lotta con Bolo.

La sequenza iniziale del combattimento tra Bruce Lee e Sammo Kam-Bo Hung è stata girata dopo le riprese principali e completata su richiesta di Lee.

Cinquecento lavoratori cinesi hanno costruito il set da zero, senza utensili elettrici. Alcuni set sono stati costruiti con rete metallica e fango. Le sbarre d’acciaio delle celle della prigione sono state realizzate radendo pezzi di legno di scarto perché la manodopera costava meno dei pezzi di legno tondi.

La Warner Brothers voleva chiamare il film “L’isola di Han” perché pensava che il pubblico internazionale sarebbe stato confuso da un film d’azione intitolato “Enter the Dragon”. Altri titoli alternativi erano “Blood and Steel” (questa era una prima bozza del titolo della sceneggiatura) e “The Deadly Three”, un riferimento ai personaggi di Bruce Lee, John Saxon e Jim Kelly.

Lee (Bruce Lee) e Williams (Jim Kelly) non interagiscono affatto tra loro.

Bruce Lee era preoccupato per il personaggio che andava ad interpretare in questo film. Non era sicuro se l’Occidente avrebbe accettato un eroe cinese e se i cinesi avrebbero accettato il suo nuovo approccio. Secondo Robert Clouse, lo sceneggiatore Michael Allin ha fatto osservazioni impertinenti sul fatto che Lee non doveva preoccuparsi di queste cose, sostenendo che l’unico motivo per cui il film è stato realizzato era perché costava poco e non era un bel pezzo di letteratura. Lee ha cercato di ignorarlo, ma Allin ha insistito nel suo atteggiamento e ha apportato modifiche alla sceneggiatura. Sapendo che Lee aveva difficoltà a pronunciare certe parole, è riuscito a includere quante più “r” possibile nei dialoghi di Lee. Alla fine, Lee ha rifiutato di lavorare più con lui e ha chiesto una nuova sceneggiatura. Il produttore ha suggerito ad Allin di restarsene buono per alcuni giorni. nonostante ciò il destino ha voluto che i due finirono per incontrasi casualmente su un traghetto a Hong Kong.

Quando John Saxon è arrivato sul set, ha pensato e si è comportato come se fosse lui il protagonista del film.

L’attrice che interpreta la segretaria di John Saxon, Marlene Clark, ha dichiarato nel 1998, in occasione del 25° anniversario dell’uscita del film, che riceveva ancora i diritti d’autore anche se aveva solo una piccola parte. “Ricevo ancora assegni da 2 dollari! Non me lo sto inventando! Quattro o cinque volte all’anno ricevo un assegno per posta di 2 dollari. Cerco di non spenderli tutti insieme.”

Bruce Lee non si è presentato al lavoro per diversi giorni poiché molto teso e nervoso, la pressione a cui era sottoposto derivava dall’essere consapevole dell’importanza del film in termini di dargli finalmente un appeal internazionale. I capi dello studio hanno detto a Robert Clouse che i soldi erano stati spesi e che non c’era tempo, quindi Clouse ha filmato altre scene finché Lee non era pronto.

Rod Taylor era originariamente considerato per il ruolo di Roper, ma si pensava fosse troppo alto rispetto a Bruce Lee, con il quale avrebbe condiviso molte scene d’azione.

I campi di allenamento sono vecchi campi da tennis. In alcuni punti le linee di gesso sono ancora visibili.

L’ungherese Ahna Capri ha detto al suo agente che voleva girare un film fuori Los Angeles. Lui l’ha richiamata e le ha parlato di questo film. Capri era su un aereo per Hong Kong quella stessa notte ignorando completamente chi fosse Bruce Lee e a digiuno di arti marziali.

I realizzatori volevano raccontare una storia contemporanea di kung fu senza l’uso di pistole. Michael Allin ha creato l’isola di Han proprio per questo scopo.

Le maggiori difficoltà di comunicazione sono emerse dall’utilizzo di troupe cinesi e americane. C’era una carenza di traduttori e spesso nessuna parola cinese adeguata per alcuni termini tecnici e gergali inglesi e viceversa. Le cose erano ulteriormente complicate perché le persone che commettevano errori spesso semplicemente scomparivano dal set piuttosto che perdere la faccia.

Il popolare videogioco Mortal Kombat prende in prestito più elementi della trama da questo film. Liu Kang è fortemente influenzato da Lee (Bruce Lee). Lee, un benevolo monaco Shaolin che combatte a torso nudo in pantaloni neri di Kung Fu. Shang Tsung è fondamentalmente una versione mistica di Han, detentore del torneo dell’isola, con un sinistro scopo nascosto.

La troupe ha filmato scene di combattimento per otto giorni di fila. John Saxon ha ricordato: “Devo dirtelo, dopo quegli otto giorni ne ho avuto abbastanza di fare film di karate”.

Alcune delle scene di combattimento erano così complicate che dovevano essere girate fino a venti volte.

Ogni mattina, i teatri di posa dovevano essere ripuliti dai cani e dagli abusivi che avevano passato la notte a dormire sui divani o sul pavimento.

La troupe ha avuto difficoltà a far stare fermo il gatto sulla ghigliottina.

Alcune colombe erano necessarie per una scena. Tuttavia, qualcuno ha interpretato male l’ordine e ha portato invece delle rane.

“I 3 dell’Operazione Drago” è stato fortemente pubblicizzato in America prima della sua uscita. Il budget per la pubblicità era di oltre un milione di dollari. Era diverso da qualsiasi campagna promozionale vista prima ed era estremamente completo. Per pubblicizzare il film, lo studio ha offerto lezioni gratuite di karate, ha prodotto migliaia di flip book illustrati, fumetti, poster, fotografie e ha organizzato dozzine di comunicati stampa, interviste e apparizioni pubbliche per le star. Esquire Magazine, The Wall Street Journal, Time Magazine e Newsweek Magazine hanno tutti scritto storie sul film.

Secondo il produttore Fred Weintraub, Robert Clouse era l’unico a voler dirigere il film.

Yang Sze ha adottato il nome del suo personaggio e dopo il film è diventato Bolo Yeung.

Il popolare videogioco di arti marziali degli anni ’80 Double Dragon presenta due nemici di nome Roper e Williams, un riferimento ai due personaggi Roper e Williams di questo film.

La troupe non è riuscita a trovare un luogo da utilizzare per l’isola di Han. Roy Chiao, che interpretava il monaco al monastero, aveva il suo piccolo aereo e conosceva i posti di Hong Kong dove si poteva far volare un aereo senza permesso dalla Cina continentale. A questo punto il produttore Paul M. Heller ha trascorso il pomeriggio volando in giro con lui in aereo scattando fotografie di varie isole e ville in modo che l’isola di Han potesse essere creata in una fotografia composita.

Il successo di Jim Kelly in questo film lo ha lanciato in una nuova carriera nei film blaxploitation per tutti gli anni ’70.

Sul set, per dimostrare il suo calcio laterale al co-protagonista John Saxon, Bruce Lee gli ha fatto tenere un cuscino e lo ha preso a calci facendolo volare all’indietro su una sedia, cosa che Lee aveva pianificato, tuttavia, con sua sorpresa, la sedia è poi crollata sotto il peso di Saxon. .

I lottatori di sumo sono arrivati dal Giappone. Secondo il produttore Paul M. Heller, “Erano i più pesanti che potessimo portare”.

Jim Kelly ha sostituito Rockne Tarkington, che ha lasciato il film tre giorni prima dell’inizio della produzione perché pensava che la paga fosse troppo bassa.

Una scena è stata girata con quasi trecento comparse provenienti dalle scuole di arti marziali di Hong Kong.

Tra gli stuntman c’erano membri dei Seven Little Fortunes, tra cui Jackie Chan, Sammo Kam-Bo Hung e Biao Yuen. Questo è stato probabilmente determinante nell’ulteriore associazione del trio con gli studi Golden Harvest, che hanno lanciato le loro carriere.

La prima scena girata da Bruce Lee è stata quella con Betty Chung. Alla prima ripresa, il suo viso ha sviluppato una contrazione nervosa che era evidente nei primi piani. Non se ne è parlato, mentre si sono improvvisati campi lunghi e angolazioni varie. Lo stratagemma ha funzionato, dopo pranzo, la contrazione nervosa si era placata, per non ripresentarsi mai più.

Il set della sala degli specchi è stato ispirato da un ristorante di Hong Kong dove i produttori hanno pranzato.

Il film afferma “Per la prima volta sullo schermo Jim Kelly”, il che non è vero. Kelly è apparso nel suo primo film, “Melinda”.

Marlene Clark, che interpretava la segretaria di John Saxon, ha dichiarato in un’intervista che l’elegante cappello rosso che indossava era suo. “Quello è il mio cappello della Grande Mela!” ha dichiararo Clark con orgoglio. “Ho portato un sacco di cose con me sul set. Sono comunque una persona che ama i cappelli, e quando ho tirato fuori quella Grande Mela, tutti hanno detto: ‘Sì! Mettilo!'”

I produttori volevano che la scenografia del film ricordasse il fumetto “Terry and the Pirates”.

Secondo il regista Robert Clouse, quando il direttore della fotografia Gil Hubbs è arrivato ai Golden Harvest Studios, ha trovato la maggior parte dell’attrezzatura fotografica in rovina e senza nessuno degli obiettivi che voleva usare. Hubbs ha preso l’iniziativa di noleggiare l’attrezzatura di cui aveva bisogno da un altro fornitore, sconvolgendo i produttori e Golden Harvest, a cui sono stati presentati costi aggiuntivi. Anche così, l’intero film è stato girato utilizzando solo due macchine da prese e tre obiettivi. Il secondo cameraman, Charles Lowe, si è trovato di fronte a problemi simili nel reparto luci, dove l’attrezzatura era gravemente arrugginita.

Ispirato da una visita all’All England LTA a Wimbledon, Bruce ha scritto la maggior parte della sceneggiatura del film durante il volo di ritorno dopo aver visto Stan Smith sconfiggere Ilie Nastase nelle finali del singolo maschile.

I co-protagonisti di Black Samson (1974) Rockne Tarkington e William Smith erano gli attori originali destinati ad interpretare i personaggi di Williams e Roper.

Per qualche motivo sconosciuto, il comitato di censura dell’apartheid ha vietato questo film per un certo periodo.

Bruce Lee ha avuto la laringite per tre giorni di riprese. Il team di produzione non aveva vocalizzazioni con la giusta intonazione di Bruce da riutilizzare nelle scene di combattimento, quindi ha utilizzato clip audio di animali, inclusi giovani gabbiani, per gli effetti sonori vocali di Bruce.

I tre attori principali e il regista sono tutti defunti: Bruce Lee (20 luglio 1973), Jim Kelly (29 giugno 2013), John Saxon (25 luglio 2020), Robert Clouse (4 febbraio 1997).

La cosiddetta “Quarta Parete” viene infranta brevemente subito dopo il flashback di Roper, quando un bambino cinese si alza in piedi sulla nave a sinistra della barca di Roper, nell’angolo superiore sinistro dello schermo.

Il guanto peloso sfoggiato da Han è diventato il regalo di Natale per bambini più venduto del 1973. Fu solo nel 1996 che un giocattolo natalizio (Turbo Man) sarebbe stato il più richiesto. Un guanto peloso incontaminato in condizioni pari al nuovo è stato venduto per $ 2,6 milioni nel 2016.

Bruce Lee sconfigge 51 avversari in una scena di combattimento ambientata in una caverna.

Bruce Lee ha subito alcuni infortuni sul set. La sua mano è stata gravemente tagliata durante le riprese della scena della morte di O’Hara, quando Bob Wall ha sbagliato a lanciare la bottiglia rotta verso Lee (il vetro falso non era disponibile). Quando Lee ha tenuto il serpente velenoso che custodiva l’ingresso segreto del laboratorio di droga di Han, il serpente lo ha morso. Fortunatamente, la ghiandola velenosa del serpente era stata rimossa.

Jackie Chan appare svariate volte nel film. Verso la fine nella scena del grande combattimento nella caverna, quando Lee gli afferra i capelli per un po’ prima di rompergli il collo. È uno degli stuntman che Lee colpisce quando brandisce due bastoni (raccontato dallo stesso Chan), ed è anche il cattivo che cade nello stagno acido.

Sammo Kam-Bo Hung appare in un cameo, è lo sparring partner di Bruce Lee durante il combattimento prima dei titoli di testa.

I 3 dell’Operazione Drago – Parodie e remake mancati

Il film è stato parodiato e citato in svariate occasioni, tra queste in La Pantera Rosa sfida l’ispettore Clouseau del 1976; nella commedia demenziale a episodi Ridere per ridere (Kentucky Fried Movie, 1977) di John Landis, la sequenza “A Fistful of Yen” (Per un pugno di Yen), presenta un remake comico, scena per scena del film con Bruce Lee. Nel popolare game show giapponese Takeshi’s Castle e naturalmente nello spassoso Balls of Fury – Palle in gioco con protagonista Dan Fogler, Christopher Walken e le arti marziali sostituite con il ping pong.

Nell’agosto 2007, l’ormai defunta Warner Independent Pictures ha annunciato che il produttore televisivo Kurt Sutter avrebbe rifatto il film come un thriller in stile noir intitolato Awaken the Dragon con il cantante-attore coreano Rain come protagonista.

Nel 2014 è stato annunciato che Spike Lee avrebbe lavorato al remake. L’anno successivo, nel mese di marzo, Brett Ratner ha rivelato di voler realizzare un remake. Nel luglio 2018, David Leitch era in trattative iniziali per dirigere un remake.

Bruce Lee in 10 citazioni

Non essere un’unica forma, adattala e costruiscila su te stesso e lasciala crescere: sii come l’acqua. Libera la tua mente, sii informe, senza limiti come l’acqua. Se metti l’acqua in una tazza, lei diventa una tazza. Se la metti in una bottiglia, lei diventa una bottiglia. Se la metti in una teiera, lei diventa la teiera. L’acqua può fluire, o può distruggere. Sii acqua, amico mio. [dialogo dalla serie tv Longmire] Conoscere sé stessi è studiarsi mentre si agisce con l’altro. (da Tao of Jeet Kune Do) In ogni ardente desiderio conta più il desiderio della cosa desiderata. (da Tao of Jeet Kune Do) Non pensare. Senti! È come un dito che punta alla luna. Non concentrarti sul dito o perderai tutta la gloria divina! [da I 3 dell’operazione drago] La mente intelligente è una mente curiosa. – La mente intelligente è una mente CURIOSA: non è soddisfatta delle spiegazioni né dalle conclusioni, e non si abbandona alla fede, perché anche la fede è una forma di conclusione. La conoscenza di sé è la strada verso la libertà. – La libertà risiede nella comprensione di se stessi, di momento in momento. In definitiva tutte le forme di conoscenza portano alla conoscenza di se stessi. Quindi, queste persone mi chiedono di insegnare loro non tanto a difendere se stesse o come essere qualcuno. Esse desiderano piuttosto imparare a esprimersi attraverso un movimento, che sia rabbia, determinazione o qualsiasi altra cosa. Quindi, in altre parole, mi pagano per mostrare loro, sotto forma di combattimento, l’arte di esprimere il corpo umano. Non esiste un metodo per arrivare alla realtà. – Non ridurre la realtà a una cosa statica, per poi inventare metodi che ti consentano di arrivare a essa. Io rispetto la fede ma è il dubbio che ti educa. Pensi che un combattimento sia un solo colpo? Un calcio? Finché non sei in grado di eseguire combinazioni insieme senza neanche pensarci, finché non capisci come tenerti in movimento e come avere resistenza, assumi una guardia del corpo o conduci una vita più pacifica.

Bruce Lee nel documentario “Be Water”

Il documentario “Be Water” del 2020, transitato al Sundance Film Festival, è uno sguardo approfondito sulla vita di Bruce Lee realizzato dal regista vietnamita-americano Bao Nguyen.

“Be Water” è raccontato interamente dalla famiglia, dagli amici e dai collaboratori che conoscevano meglio Bruce Lee, con una straordinaria serie di filmati d’archivio che forniscono un arazzo visivo evocativo e coinvolgente che cattura il carisma di Lee, la sua passione, la sua filosofia e l’eterna bellezza e meraviglia della sua arte.

La trama ufficiale: Nel 1971, dopo essere stato respinto da Hollywood, Bruce Lee tornò nella patria dei suoi genitori, Hong Kong. Nel corso dei prossimi due anni, avrebbe completato quattro film iconici che avrebbero definito la sua eredità, un’eredità interrotta quando morì, sorprendentemente, nell’estate del 1973. Aveva 32 anni, “Be Water” è uno sguardo avvincente, affascinante e intimo non solo per quegli ultimi anni che definiscono la vita di Lee, ma per il complesso, spesso difficile e sismico viaggio che ha portato alla nascita di Lee come icona singolare nella storia del cinema, arti marziali e persino la connessione tra il mondo orientale e quello occidentale. Il film racconta i primi giorni di Lee, come figlio di una stella dell’opera cinese nata mentre suo padre era in tournée a San Francisco, e poi cresciuto a Hong Kong per quella che a volte divenne un’infanzia travagliata. Inviato a vivere in America all’età di 18 anni, iniziò a insegnare Kung Fu a Seattle e stabilì un seguito che includeva la sua futura moglie, Linda. Con l’ambizione sempre crescente, alla fine Lee si diresse a Los Angeles, dove si sforzò di irrompere nel cinema e nella televisione americani. Lì, nonostante un certo successo come coreografo e attore stunt, era chiaro che Hollywood non era pronta per un protagonista asiatico – e così è tornato a Hong Kong per realizzare i film che lo avrebbero reso una leggenda, la sua notorietà internazionale è schizzata alle stelle proprio quando la sua vita è stata spezzata.

I 3 dell’Operazione Drago – La colonna sonora