I Care a Lot: trailer del film Netflix con Rosamund Pike e Peter Dinklage

Netflix ha reso disponibile un trailer ufficiale di I Care a Lot, una crime-comedy a tinte dark con protagonisti Rosamund Pike, Peter Dinklage, Dianne Wiest ed Eiza González. Pike nel film interpreta un tutore legale disonesto e senza spina dorsale che prosciuga i risparmi dei suoi assistiti più anziani.

La trama ufficiale:

In bilico con una sicurezza di sé simile a quella di uno squalo, Marla Grayson (Rosamund Pike, L’amore bugiardo – Gone Girl) è una “tutrice” professionale nominata dal tribunale per dozzine di anziani i cui beni poi sequestra e abilmente ruba con mezzi dubbi ma legali. È un racket ben oliato che Marla e la sua socia in affari e amante Fran (Eiza González, Bloodshot) usano con brutale efficienza sulla loro ultima “ciliegina”, Jennifer Peterson (Dianne Wiest, Il corriere – The Mule), una ricca pensionata senza eredi o famiglia in vita. Ma quando il loro ultimo obiettivo si rivela avere un segreto altrettanto ombroso e connessioni con un gangster instabile (Peter Dinklage, Il trono di spade), Marla è costretta a salire di livello in un gioco che solo i predatori possono giocare, un gioco senza margini di errore e molto pericoloso.

Il cast è completato da Isiah Whitlock Jr. (Da 5 Bloods – Come fratelli), Macon Blair (The Hunt), Alicia Witt (Orange Is the New Black), Damian Young (Il processo ai Chicago 7), Nicholas Logan (Instant Family), Celeste Oliva (Lo strano Natale di Bianca Snow), Georgia Lyman (Castle Rock), Moira Driscoll (Stronger – Io sono più forte), Gary Tanguay (Cena con delitto), Lizzie Short (Piccole donne) e Kevin McCormick (Spenser Confidential).



“I Care a Lot” è scritto e diretto dall’inglese J Blakeson, già regista del crime-thriller La scomparsa di Alice Creed e dello young-adult fantascientifico La quinta onda con Chloë Grace Moretz. Il film presentato in anteprima ai festival di Toronto dello scorso anno debutterà su Netflix il 19 febbraio.

Fonte: Collider