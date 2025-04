I Cesaroni 7, perchè Alessandra Mastronardi non ci sarà nella nuova stagione

I Cesaroni tornano con la settima stagione, ma tra i grandi assenti spicca Alessandra Mastronardi, eccoc osa è successo.

L’attrice ha detto addio al personaggio di Eva senza rimpianti e con parole che non lasciano spazio a ripensamenti. Il ritorno de I Cesaroni ha scatenato una valanga di emozioni, tra nostalgia, entusiasmo e aspettative alle stelle.

Dopo anni di silenzio, la famiglia più amata della Garbatella è pronta a riprendersi il piccolo schermo con una settima stagione che punta a intrecciare passato e presente, vecchie glorie e nuovi volti. Tuttavia, nonostante la gioia per questa rinascita, c’è un’assenza che pesa.

Perché Alessandra Mastronardi non ci sarà ne I Cesaroni

Alessandra Mastronardi, l’indimenticabile Eva Cudicini, uno dei personaggi simbolo dell’intera serie, non ci sarà. I fan speravano in un suo ritorno, anche solo per una piccola apparizione, un cameo, qualcosa che riportasse in scena quel legame con Marco, con la famiglia allargata, con la magia degli inizi. E invece no. Alessandra Mastronardi ha scelto di non tornare.

Una decisione netta, presa con consapevolezza e raccontata in modo diretto durante una recente intervista in cui ha spiegato senza troppi giri di parole: “I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella”.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. L’attrice, ormai da tempo lanciata nel cinema e nelle produzioni internazionali, sente di aver esaurito quel percorso e di essere cresciuta, artisticamente e personalmente. Eva appartiene a un’altra fase della sua vita, e come ha sottolineato lei stessa, il rischio sarebbe stato quello di riproporre una versione sbiadita di un personaggio che, invece, ha lasciato un segno proprio perché autentico e sincero.

Il suo allontanamento è diventato ancora più evidente in un momento doloroso: non ha partecipato nemmeno ai funerali di Antonello Fassari, l’amato Cesare della serie, scomparso recentemente. Un’assenza che ha fatto discutere, alimentando chiacchiere e supposizioni, ma che la stessa Mastronardi non ha mai commentato pubblicamente. Un silenzio che molti hanno letto come il segno definitivo di una distanza ormai insanabile con quel mondo che, per anni, l’aveva resa una delle attrici più amate della televisione italiana.

Senza ombra di dubbio, I Cesaroni continueranno a far parlare di sé anche in questa nuova stagione. Ci saranno nuovi intrecci, nuove dinamiche familiari, ma anche il peso delle assenze. Perché, inutile negarlo, Eva era parte del cuore emotivo della serie. Eppure, come ha detto la Mastronardi, a volte serve il coraggio di chiudere un capitolo per iniziarne un altro. E lei, quel coraggio, ha deciso di usarlo tutto.