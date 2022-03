I due Batman di Tim Burton arrivano in Edizione da Collezione 4K Ultra HD

The Batman di Matt Reeves continua a dominare le classifiche cinematografiche italiane e mondiali e questo ritrovato interesse nei confronti del Cavaliere Oscuro ha spinto Warner Bros a trovare nuovi modi per monetizzare coi film precedenti, a cominciare dai due film diretti da Tim Burton tra il 1989 e il 1992 e ignorando i due film successivi diretti da Joel Schumacher nel 1995 e il 1997, Batman Forever e Batman & Robin. È di pochi giorni fa l’annuncio che i due film appena citati arriveranno nei prossimi mesi in formato 4K Ultra HD Blu-ray in altrettante Edizioni da Collezione che promettono di accontentare anche i collezionisti più esigenti, delusi dalle edizioni al momento disponibili in Blu-Ray. Due cofanetti che in Italia, lo diciamo subito, arriveranno con un po’ di ritardo salvo ripensamenti di Warner Bros: il 30 ottobre 2022, mentre negli Stati Uniti le stesse edizioni saranno disponibili tra il prossimo giugno.

Vediamo insieme tutti i dettagli delle Edizioni da Collezione 4K Ultra HD Blu-ray dei due film di Batman firmati da Tim Burton.

La Ultimate Collector’s Edition di Batman (1989)

Michael Keaton è l’introspettivo Bruce Wayne/Batman e Jack Nicholson veste i panni del Joker, un assassino dal sorriso facile. Così il regista Tim Burton ha riportato la mitologia del Cavaliere Oscuro, a lungo assente, sul grande schermo. Un film visivamente spettacolare, un blockbuster ed al contempo un successo artistico, che ha battuto record al botteghino e vinto un Premio Oscar per la Migliore scenografia.

Michael Keaton : Bruce Wayne / Batman

: Bruce Wayne / Batman Jack Nicholson : Jack Napier / Joker

: Jack Napier / Joker Kim Basinger : Vicki Vale

: Vicki Vale Pat Hingle : James Gordon

: James Gordon Billy Dee Williams : Harvey Dent

: Harvey Dent Michael Gough: Alfred Pennyworth

La Ultimate Collector’s Edition include:

4K Ultra HD e Blu-ray

Case Steelbook da collezione

Premium packaging con artwork unico

Photobook da 16 pagine

10 Cartoline da collezione

Poster (2-Sided)

I contenuti speciali includono:

Commento del regista Tim Burton

Sul set con Bob Kane

Legends of the Dark Knight: The History of Batman

Shadows of the Bat: The Cinematic Saga of the Dark Knight

Beyond Batman Galleria di documentari

3 video musicali di Prince

Galleria di Profili degli eroi e dei cattivi

Batman: The complete Robin Storyboard sequence

Trailer cinematografico

La Ultimate Collector’s Edition di Batman – Il Ritorno (1992)

In una sensazionale giostra di comicità e colpi di scena, Gotham City si trova ancora una volta ad affrontare le minacce di due mostruosi criminali: il bizzarro e sinistro Pinguino (Danny DeVito) e la seducente e misteriosa Catwoman (Michelle Pfeiffer). Ce la farà Batman (Michael Keaton) a combattere due formidabili avversari in una volta sola? Soprattutto quando uno vuole diventare sindaco della città e l’altra si sente romanticamente attratta dall’eroe di Gotham City? Come il precedente Batman, vincitore dell’Oscar del 1989, Batman Il Ritorno è diretto dal mago della produzione cinematografica Tim Burton. E al pari del precedente successo, è un’incredibile avventura che lascia tutti col fiato sospeso…

Michael Keaton : Bruce Wayne / Batman

: Bruce Wayne / Batman Danny DeVito : Oswald Cobblepot / Pinguino

: Oswald Cobblepot / Pinguino Michelle Pfeiffer : Selina Kyle / Catwoman

: Selina Kyle / Catwoman Christopher Walken : Max Shreck

: Max Shreck Pat Hingle : James Gordon

: James Gordon Michael Gough: Alfred Pennyworth

La Ultimate Collector’s Edition include:

4K Ultra HD e Blu-ray

Case Steelbook da collezione

Premium packaging con artwork unico

Photobook da 16 pagine

10 Cartoline da collezione

Poster (2-Sided)

I contenuti speciali includono: