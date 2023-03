Dal 6 marzo 2023 torna nelle sale I Guerrieri della Notte, il thriller d’azione di Walter Hill basato sul romanzo di Sol Yurick del 1965. Alla sua uscita nelle sale nel 1979, il film sarà stroncato dalla consueta critica inadeguata, per essere in seguito rivalutato e con il trascorrere del tempo assurgere a pellicola di culto e immarcescibile classico del cinema di genere.

Trovavo interessante l’idea di non guardare a una banda in termini di problema sociale, ma sotto un altro punto di vista, quello del loro eroismo inteso nell’accezione classica del termine. […] Mi piaceva anche l’idea di raccontare una vicenda tratta dalla storia greca. Si trattava dell’Anabasi ambientata in un mondo futuristico e fantascientifico […] Quando si dà vita a una fantascienza c’è spesso la propensione ad astrarla del tutto. Ho pensato che la sfida sarebbe stata renderla realistica e fantastica allo stesso tempo; volevo combinare quei due elementi per farne un fumetto dark. – Walter Hill

I guerrieri della notte – Cast e doppiatori

Michael Beck: Swan

James Remar: Ajax

Dorsey Wright: Cleon

Thomas G. Waites: Fox

Brian Tyler: Snow

David Harris: Cochise

Tom McKitterick: Cowboy

Marcelino Sanchez: Rembrandt

Terry Michos: Vermin

Deborah Van Valkenburgh: Mercy

Roger Hill: Cyrus

David Patrick Kelly: Luther

Lynne Thigpen: D.J.

Mercedes Ruehl: Donna poliziotto

Edward Sewer: Masai

Doppiatori italiani

Pino Colizzi: Swan

Sandro Iovino: Ajax

Carlo Marini: Cleon

Mauro Gravina: Fox

Tonino Accolla: Snow

Michele Gammino: Cochise

Piero Tiberi: Cowboy

Massimo Giuliani: Rembrandt

Luciano Roffi: Vermin

Manuela Andrei: Mercy

Elio Zamuto: Cyrus

Vittorio Stagni: Luther

Rita Savagnone: D.J.

Glauco Onorato: Masai

I guerrieri della notte – Trama e trailer

Cyrus, il capo della banda più potente di New York City, i Gramercy Riffs, convoca un vertice di mezzanotte per tutte le bande della zona, chiedendo a tutte di inviare nove rappresentanti disarmati per il conclave che fculmina nel sangue. Una banda chiamata The Warriors è accusata di aver ucciso Cyrus mentre pronunciava il suo discorso. Ora i “Guerrieri” devono attraversare il territorio dei rivali per raggiungere il proprio quartiere, ma mentre attraversano lentamente il Bronx e Manhattan, devono evitare di farsi arrestare dalla polizia e di farsi ammazzare dalle altre bande, che li attendono al varco.

Curiosità sul film

Il poster originale conteneva le parole “Questi sono gli eserciti della notte. Sono 100.000. Sono più numerosi dei poliziotti cinque a uno. Potrebbero governare New York City”. Questo ha sconvolto e oltraggiato molte persone con alcuni che hanno cercato di vbloccare l’uscita del film.

Sol Yurick ha scritto il libro originale come una confutazione alla visione romanzata delle bande di strada presentata in West Side Story (1961) sulla base della sua esperienza come impiegato del dipartimento del benessere di New York.

L’iconica scena con Luther che esclama “Guerrieri… giochiamo a fare la guerra?” (Warriors.. come out to play!) è stata completamente improvvisata da David Patrick Kelly dopo aver sentito che la scena sceneggiata non funzionava. Walter Hill gli ha detto di “inventare qualcosa”. Kelly ha raccolto alcune bottiglie di birra vuote che ha trovato sotto la passerella e ha creato il dialogo intimidatorio. Kelly in seguito ha rivelato di averlo basato su un vicino che lo intimidiva.

In una ripresa Michael Beck (Swan) ha lanciato una mazza colpendo al volto Deborah Van Valkenburgh (nella scena in cui la lancia contro il poliziotto). L’attrice portata d’urgenza in ospedale alle 3 del mattino per applicare dei punti ha ancora una cicatrice a ricordarle quell’episodio.

Il presidente Ronald Reagan era un fan del film, tanto da chiamare l’attore principale del film, Michael Beck, per dirgli che l’aveva proiettato a Camp David e che gli era piaciuto.

Vermin era stato sceneggiato per essere ucciso dalle Lizzies, ma Terry Michos, che interpretava Vermin, ha reso il suo personaggio più comico e quindi più memorabile. Lo stratagemma ha funzionato e la scena della morte è stata rimossa.

Nella metropolitana dove Mercy sta correndo con il sosia di Fox, è caduta e si è rotta il polso perché l’attore non le ha lasciato la mano. Questo è il motivo per cui in seguito appare con indosso una giacca mentre il cast la copre. I realizzatori hanno fatto sparire Mercy dal film per un po’, s’incontrerà poi con i Warriors al binario della metropolitana dove racconterà di aver rubato la giacca che indossava prima di arrivare lì.

I camion del film erano “protetti” da una vera banda chiamata Mongrels per 500 dollari al giorno.

Michael Beck ha accidentalmente rotto tre costole di uno stuntman durante le riprese della colluttazione con la band dei Baseball Furies: Lo stesso Beck non ne era a conoscenza fino a quando incontrò lo stesso stuntman ad un reunion dei Warriors 37 anni dopo.

James Remar si è guadagnato il ruolo di Ajax dopo una coinvolgente lettira durante l’audizione della scena della panchina del parco, talmente coinvolgente da spingerlo a sollevarel’enorme tavolo attorno al quale erano seduti il regista e i produttori.

Walter Hill originariamente voleva che i Warriors fossero una banda di soli neri. I produttori non erano d’accordo. Voleva anche un sottotitolo iniziale che recitasse “presto o tardi nel futuro”, ma la Paramount pensava che suonasse troppo come Star Wars (1977).

Il direttore della fotografia Andrew Laszlo ha condotto con successo una campagna per avere una scena all’inizio del film in cui c’è un temporale improvviso, perché questo gli ha permesso di “bagnare” le strade per il resto del film e produrre effetti di luce che non sarebbero stati possibili su superfici asciutte (ha funzionato bene anche con il budget limitato del film).

Swan doveva essere rapito da una banda omosessuale e sadomasochista che aveva dei Doberman. I seguito scappare e condurre i Warriors a casa.

Quando i fittizi Turnbull Ac’s sono andati a prendere un hamburger durante le riprese, le persone sono fuggite per paura di essere aggredite.

La scritta dei Warriors sullo stabilimento balneare per una delle foto era dipinta sopra quella di una vera gang. La banda non l’ha presa molto bene, quindi i produttori li hanno pagati per essere nel film.

Per far uscire il film prima del film “gang” rivale The Wanderers – I nuovi guerrieri (1979), la post-produzione di questo film ha impiegato tre squadre di montaggio in tre sale di montaggio, che hanno lavorato 24 ore su 24 per finire il film. Come tale, questo film ha debuttato nel febbraio 1979, con The Wanderers uscito a luglio.

La troupe una volta si è vista urinare addosso da un palazzone a causa del rumore che stavano creando durante la notte.

C’erano sempre folle di spettatori durante le riprese, anche alle 3 del mattino con un freddo gelido.

Nella sceneggiatura originale del film, Cleon viene ucciso dai Grammercy Riffs, Cochise viene ucciso dai Baseball Furies, Ajax viene catturato dalla polizia, Vermin viene ucciso dai Lizzies e Swan viene rapito dai Dingo. Questo lascia solo quattro Guerrieri nella battaglia con i Punk. Swan, tuttavia, riappare a Coney Island per combattere la battaglia finale dopo che i Riff scoprono la verità su chi ha sparato a Cyrus.

A seguire le bande elencate nella sceneggiatura (alcune sono entrate nel film, altre no):

The Alleycats

The Amsterdam All-Stars

The Baseball Furies aka The Furies

The Black Hands

The Blackjacks

The Big Trains

The Boppers

The Boyle Avenue Runners

The Charlemagnes

The Colt 45’s

The Dealers

The Delaney Rovers

The Destroyers

The Dingos

The E Street Blazers/The E Street Shufflers

The Easy Aces

The Electric Eliminators

The Eighth Street Bombers/The Eighth Avenue Apaches

The Fastballs

The Fifth Street Bombers

The Filmores

The Firetasters

The Five Points

The Gerrards

The Gladiators

The Go Hards

The Gun Hill Dancers

The Gramercy Riffs aka The Riffs

The High Hats

The High Rollers

The Homeboys

The Hoplites

The Howitzers

The Huks

The Hurricanes

The Imps

The Jesters

The Jones Street Boys

The Judas Bunch

The Jupiters

The Knockdowns

The Knuckles

The Lizzies

The Locos

The Magicians

The Meatpackers

The Mongols

The Moonrunners

The Napoleons

The Nickel Steaks

The Nightriders

The Ninth Avenue Razors

The Orphans

The Panzers

The Phillies

The Plainsmen

The Punks

The Queen’s Bridge Mutilators

The Real Boys

The Red Hook Shooters

The Roadmasters

The Rogues

The Romans

The Runaways

The Saracens

The Saratogas

The Savage Huns

The Shanghai Sultans

The Southern Cross

The Speedwagons

The Sports

The Stevedores

The Stilletos

The Stonebreakers

The Terriers

The Turks

The Turnbull ACs

The Van Cortlandt Rangers

The Warriors (aka The Coney Island Warriors)

The Whispers

The Xenophones

The Xylophone

The Yo-Yos

The Youngbloods

The Zodiacs

The Zulus

I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte perché le bande locali non sono state scelte. Attrezzature per un valore di migliaia di dollari sono state danneggiate quando una banda ha assaltato il set durante una pausa pranzo.

A Robert De Niro è stato offerto il ruolo di Cowboy, ma ha rinunciato.

I nuovi arrivati sono stati scelti per creare la sensazione di “persone reali colte in situazioni pericolose”. Il cast si sentiva come se fosse una banda prima dell’inizio delle riprese. James Remar ha trascorso del tempo a Coney Island per poter osservare persone reali su cui basare il suo ritratto di Ajax.

La lotta coreografata con i Punks nel bagno degli uomini ha richiesto cinque giorni (dalle 20:00 alle 7:00) di riprese.

Liberamente basato sull’Anàbasi di Senofonte, il racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi schierati con Ciro il Giovane nella battaglia di Cunaxa (401 a.C.) nel suo tentativo di impadronirsi del trono persiano, si trovarono isolati dietro le linee nemiche persiane.

Gli Homicides erano una vera banda di Coney Island e non approvavano le band immaginarie che indossavano colori sul loro territorio. Il reparto guardaroba si è assicurato che nessuno uscisse dal set indossando i colori dei Warriors. Gli attori erano al sicuro durante la scena del cimitero di Brooklyn grazie ad una recinzione che lo circondava.

Michael Beck è stato scoperto da Walter Hill mentre Hill stava guardando il film Madman (1978), in cui Beck ha recitato insieme ad una Sigourney Weaver allora meno famosa. Hill ha visto quel film perché voleva vedere la performance di Weaver, poiché era stata presa in considerazione per il film in uscita Alien (1979), ma è rimasto così colpito dal lavoro di Beck che lo ha fatto partecipare a un’audizione che lo ha portato ad essere scritturato nel film.

Il film utilizza un espediente della trama preferito da Walter Hill in cui il leader di un gruppo viene eliminato nel primo atto e l’unità e la sicurezza della squadra vengono sconvolte dalla perdita del capo. Altre immagini di Hill che utilizzano questo elemento narrativo includono Aliens – Scontro finale (1986) e I guerrieri della palude silenziosa (1981).

Le scene notturne dei Warriors che parlano di Cyrus e del grande incontro nel Bronx facevano parte delle riprese dopo che l’intro originale del film era stata tagliata. L’apertura originale del film (che può essere vista sul DVD Ultimate Edition) era ambientata a Coney Island durante il giorno quando la ragazza di Cleon saluta Cleon e presenta anche il resto della banda con Cleon che dice loro perché sono stati scelti per partecipare al grande incontro. Il motivo principale per cui questa apertura è stata tagliata è che i montatori hanno detto a Walter Hill che la scena era completamente fallita perché era ambientata durante il giorno (il 95% del film è ambientato di notte) e pensavano che non avrebbe funzionato poiché passava alla notte ed era una distrazione. Walter ha accettato e ha deciso di tornare indietro e riprendere le conversazioni che i Guerieri hanno prima dell’arrivo del loro treno.

La scena nel bagno degli uomini con i Punks è stata l’unica scena girata su un set, situato agli Astoria Studios, Long Island City nel Queens.

Il produttore Lawrence Gordon aveva scoperto il libro su cui si basa questo film, senza copertina, in una libreria. Dopo aver letto la descrizione della trama, si interessò molto e acquistò i diritti di tasca propria. Gordon ha assunto David Shaber per scriverlo e si è rivolto a Walter Hill per dirigerlo dopo aver lavorato con lui in L’eroe della strada (1975) e Driver l’imprendibile (1978). Hill era molto interessato al progetto, ma sentiva che nessuno studio avrebbe permesso loro di realizzare il film, quindi la coppia ha deciso di realizzare invece un western chiamato “Last Gun”. Tuttavia, il finanziamento fallì e Gordon è riuscito a ottenere I guerrieri della notte finanziato dalla Paramount Pictures. “Last Gun” non è mai stato realizzato.

L’attore Marcelino Sanchez era apertamente gay e nel film è l’unico Warrior a non innamorarsi delle Lizzies, come hanno fatto Cochise e Vermin.

Quando Ajax e Cowboy scappano dai Baseball Furies, puoi vedere diverse volte che James Remar si allunga e schiaffeggia Tom McKitterick sul sedere. Lo fa per convincerlo a correre più veloce.

La scena del conclave a Van Cortland Park è stata girata utilizzando veri membri di gang di New York come gesto di buona volontà da parte dei produttori per consentire loro di far parte della produzione che si svolgeva sul loro “territorio”. Il Dipartimento di polizia di New York ha espresso riserve su questo accordo temendo che la stretta vicinanza di così tanti membri di gang effettivi (e concorrenti) potesse portare alla violenza. Hanno insistito per collocare agenti sotto copertura in mezzo alla folla per gestire eventuali disordini. Quindi la scena presenta membri di gang reali e poliziotti veri (e sconosciuti).

La lotta tra i Warriors e i Baseball Furies è stata sceneggiata come estremamente grafica e realistica. Il produttore Lawrence Gordon ha suggerito di aggiungere musica per disinnescare l’impatto della violenza.

Walter Hill dice di questo film: “All’inizio, dissi [che] per farlo correttamente e per rispettare la visione del romanzo, aveva davvero senso farlo con tutti neri e ispanici. Ma lo studio non era molto entusiasta di quell’idea. In seguito mi sono reso conto che lo studio mi ha costretto all’idea del fumetto, perché era l’unico modo in cui potevo dare un senso a tutto”.

Apparentemente il film ha impiegato 60 giorni per essere filmato, da mezzanotte alle 8 del mattino.

A Tony Danza è stato offerto il ruolo principale, ma ha scelto invece di girare la serie televisiva Taxi (1978).

Le riprese durante la scena con gli orfani sono state interrotte da un inseguimento della polizia.

Walter Hill originariamente voleva che una ragazza tosta e portoricana interpretasse Mercy.

Le riprese delle sequenze di incontro, inseguimento e combattimento con Baseball Furies hanno coinvolto due gruppi di attori che interpretavano la maggior parte delle “Furie”. Un gruppo di corsa di New York noto come New York Roadrunners è stato coinvolto per una notte di riprese, utilizzando gli stessi costumi e trucco, per catturare la maggior parte delle riprese di corsa estese nelle scene dell’inseguimento. Tuttavia, il combattimento vero e proprio e molte altre corse sono state realizzate da stuntmen. Il combattimento ha comportato due settimane di prove, una settimana di riprese e vere mazze da baseball. Lo stuntman Steven Chambers ha subito diverse costole rotte come ultima Furia a cadere nel combattimento, quando è stato colpito al fianco dalla mazza di Swan. Sebbene sia stato ricoverato in ospedale, la scena è rimasta nel film.

Dopo diversi incidenti violenti avvenuti durante le varie proiezioni del film, i produttori hanno deciso di cambiare il poster per ridurre la violenza. Il poster originale presentava il logo e un’immagine di diversi membri di una gang dall’aspetto duro. Il secondo poster presentava solo il logo su uno sfondo bianco.

Walter Hill e Lawrence Gordon hanno visto David Patrick Kelly in una commedia di Broadway chiamata “Working”. Kelly recitava un monologo come un hippie che sposava la pace e l’amore, ma in realtà era estremamente passivo-aggressivo.

Nella sceneggiatura, Snow era originariamente chiamato Snowball e non pronunciava una sola parola fino alla fine, quando dirà la sua su come avrebbero dovuto combattere i Rogues per vendicare i loro amici caduti.

Al personaggio di Paul Greco, il leader degli Orphan, non viene dato un nome nel film, e altri media si riferiscono spesso al personaggio semplicemente come “orfano” o “leader orfano”. Tuttavia, il vero nome del suo personaggio, Sully, è stato rivelato nel videogioco Warriors.

Nella sceneggiatura originale, c’era una banda chiamata Dingoes e in essa c’erano John Snyder, che interpreta l’uomo della stazione di servizio, e Kevin Bacon. Dovevano essere una banda omosessuale con cani Doberman e parrucche bionde che catturano temporaneamente Swan, ma il tutto è stato tagliato dalla sceneggiatura.

Konrad Sheehan interpreta il leader dei pattinatori a rotelle dei Punks. Walter Hill gli fece un’audizione per il ruolo all’inizio del 1978 e chiese a Sheehan se poteva pattinare, e lui rispose che poteva. Sheehan non aveva mai pattinato a rotelle e trascorse l’estate del 1978 insegnando a pattinare da solo, che ha iancluso un viaggio di 40 chilometri sui pattini tra White Plains e Mt. Vernon a New York.

I veri membri di una banda volevano sfidare alcuni membri del cast, ma sono stati affrontati dalla sicurezza della produzione.

Il parco all’inizio del film doveva essere nel North Bronx. La scena è stata effettivamente girata a Riverside Park nell’Upper West Side di Manhattan.

Al grande incontro sono state utilizzate 1.000 comparse, molte provenienti dal Riverside Drive Park.

Debutto in una produzione cinematografica dell’attrice Deborah Van Valkenburgh.

La versione televisiva è iniziata con una giornata di riprese a Coney Island con Cleon e la sua ragazza (interpretata da Pamela Poitier). I produttori hanno tagliato questa scena, affermando che l’unica scena diurna doveva essere alla fine del film dopo una notte di orrore.

I Warriors miravano a creare un “sentimento tribale nell’andare in battaglia insieme, di lealtà, di sostegno e obiettivi condivisi” e di avere “la simpatia del pubblico mentre combattono contro tutte le altre bande della città”.

Secondo un’intervista con un membro degli Hells Angel all’Howard Stern Show, il logo sul giubbotto dei Warriors è stato preso da una foto di una moto costruita in una prigione della California da un Hells Angel incarcerato, apparsa su una rivista di motociclette. Apparentemente la cosa ha causato diversi scontri; è abitudine degli Hells Angels difendere violentemente la proprietà di qualsiasi loro logo.

Walter Hill ha detto a Deborah Van Valkenburgh che era “la scelta non ovvia” quando è stata scelta.

Ajax era originariamente concepito come una figura alta, muscolosa e fisicamente imponente. L’attore caratterista Irwin Keyes è stato fortemente considerato per il ruolo, tuttavia Walter Hill decide che Keyes era troppo vecchio per il ruolo, ha optato per il più piccolo ma magro James Remar. A Keyes è stato assegnato un ruolo di consolazione nel film poiché Hill lo ha scelto per il ruolo del poliziotto di New York chearresta Ajax con il suo club dopo che Ajax è stato catturato nell’operazione Park Sting. Quindi Keyes ha dovuto arrestare il personaggio che inizialmente doveva interpretare.

Il fidanzato di Deborah Van Valkenburgh all’epoca la scoraggiò dal fare il provino perché pensava che il regista stesse cercando qualcuno più dotato.

Quando Cochise, Rembrandt e Vermin stanno fuggendo dai poliziotti alla stazione ferroviaria, passano davanti a un uomo barbuto con un maglione blu e un berretto piatto e che conforta la sua ragazza. L’uomo è il regista Walter Hill in un cameo.

Durante la produzione, il cast è stato regolarmente sottoposto a insulti, molestie e minacce da parte di veri membri di gang che stavano osservando le riprese. Oltre a un considerevole contingente di membri della sicurezza sul set, i produttori hanno anche pagato una vera banda, i Mongrels, 500 al giorno per proteggere i camion delle attrezzature della produzione. Grida, rumore e altre interruzioni da parte degli osservatori vicini erano comuni durante le riprese, con riprese ripetute di nuovo dopo che la sicurezza aveva rimosso i trasgressori.

I Baseball Furies sono un riferimento a Second Base, una banda dei quartieri alti del 1970. Second Base indossava giacche Lettermen con “Second Base” sulla schiena, non le uniformi da baseball e le facce dipinte dei Baseball Furies. La connessione è abbastanza ovvia quando i New York Boppers vengono informati che i Warriors sono “sulla seconda base”.

I Baseball Furies sono stati creati grazie all’amore di Walter Hill per il baseball e alla band glam rock dei KISS. La pittura del viso del leader ha chiaramente influenzato Marilyn Manson, dal momento che sembra Marilyn Manson in uniforme da baseball.

Il coordinatore degli stunt Craig R. Baxley ha fatto frequentare al cast una scuola di stunt perché Walter Hill voleva combattimenti realistici nel film.

Il successivo ruolo da protagonista di Michael Beck è stato il film musicale fantasy del 1980 Xanadu, in cui ha recitato insieme a Olivia Newton John. Il film rimane un flop dimenticabile sotto ogni aspetto, così come un cambiamento radicale dal personaggio virile e duro che Beck ha dimostrato in The Warriors. Sebbene Beck non abbia mai espresso apertamente rammarico per aver accettato Xanadu, si dice che abbia detto “The Warriors mi ha aperto molte porte nel cinema, che Xanadu ha poi chiuso”. Ha continuato a lavorare in una rispettabile carriera cinematografica e televisiva, tuttavia non sarebbe mai più stato scelto come protagonista, finendo per interpretare solo personaggi secondari.

La hit dei Twisted Sister, “Come Out And Play”, inizia con il suono di bottiglie che tintinnano e la cantante Dee Snider che canta ” “Twisted Sister…. come out and play-yay!”, Si tratta di un omaggio a una delle scene più note di The Warriors.

Il secondo in comando dei Riffs che subentra quando Cyrus viene ucciso si chiama Masai. Questo nome non è usato nel film; tuttavia, appare nei titoli di coda,

La stazione della metropolitana IND Hoyt-Schermerhorn a Brooklyn è stata utilizzata per le scene della stazione della 96th Street. Il treno operava su uno dei binari esterni inutilizzati.

Uno dei Baseball Furies era il compianto attore/artista marziale Steve James.

Secondo quanto riferito, il film preferito di Shaquille O’Neal. La star del basket citava spesso il “Can you dig it?” (“Sono stato chiaro?”) di Cyrus. durante le cerimonie del campionato.

Le riprese a volte dovevano essere spostate a causa del rumore della folla che veniva a guardare. Alcuni membri della folla sono stati rimossi con la forza dal set.

Questo è un film da “eroe collettivo”, in cui il protagonista è in realtà composto da nove persone che agiscono (più o meno) come una sola persona. Walter Hill usa spesso questo espediente; altri film che ha realizzato in questo modo sono I guerrieri della palude silenziosa (1981) e I cavalieri dalle lunghe ombre (1980).

Durante i titoli di testa della versione TV, il coltello che viene lanciato nel tabellone è stato lanciato (fuori campo) da Penn Jillette.

Il logo sul retro della maglia dei Warriors appare durante ll’attrazione “La vendetta della mummia” agli Universal Studios di Orlando.

Il film originariamente era ambientato a Los Angeles.

Lo studio non avrebbe permesso a Craig R. Baxley di portare nessuno stuntman da Hollywood, ma aveva bisogno di una controfigura per il personaggio di Cyrus, quindi ha fatto lui stesso lo stunt vestito come il personaggio.

Nel film compaiono vere bande di strada.

I Baseball Furies avevano tutti circa 30 anni o più e provenivano da Stunts Unlimited.

L’intero film è stato girato per le strade di New York con alcune scene di interni girate agli Astoria Studios. Si girava dal tramonto all’alba. Il film è andato rapidamente fuori tempo massimo e ha superato il budget. Mentre giravano nel Bronx, alcun mattoni sono stati lanciati contro la troupe. L’attore Joel Weiss ricorda che le riprese della sua scena all’Avenue A furono annullate perché nelle vicinanze si verificò un duplice omicidio.

La scena del bagno della metropolitana con i Punks è l’unico combattimento del film in cui uno o più Warriors sono interpretati da stuntmen. Se si mette il film in pausa nel momento in cui Vermin viene lanciato contro gli specchi sopra i lavandini, si vede chiaramentye uno stuntman biondo che esegue l’azione.

Nonostante sia un film su un mucchio di bande, le uniche bande che sono mai state effettivamente viste usare pistole sono i Lizzies e i Rogues.

Il personaggio Aiace prende il nome dal guerriero greco.

Il film presenta un gran numero di “wipes”, delle transizioni tra le scene tipiche del montaggio vecchio stile.

Il prologo di apertura aggiuntivo del film per l’edizione DVD Director’s Cut: “Battaglia di Cunaxa, 401 a.C. Oltre due millenni fa, un esercito di soldati greci si trovò isolato nel mezzo dell’impero persiano. A Mille miglia dalla salvezza. A mille miglia dal mare. A mille miglia con nemici da tutte le parti. La loro è stata una storia di una marcia forzata disperata. La loro è stata una storia di coraggio. Anche questa è una storia di coraggio”.

L’auto dei Rogues nello scontro a Coney Island era un carro funebre Cadillac del 1955.

Classificato al 16° posto nella classifica dei “50 migliori film cult di tutti i tempi” di Entertainment Weekly.

David Harris (Cochise) e Cleon (Dorsey Wright) finiranno entrambi per lavorare per la metropolitana di New York.

Contrariamente alla credenza popolare, la narrazione di apertura non è stata doppiata da Orson Welles. Il regista Walter Hill voleva Welles, ma lo studio si è rifiutato di pagarlo, quindi Hill ha fatto lui stesso la narrazione.

Il film segna il debutto cinematografico americano dell’attrice americana Mercedes Ruehl, che interpreta una poliziotta. Tuttavia, il film era in realtà il secondo lungometraggio per Ruehl che aveva recitato nel film brasiliano Donna Flor e i suoi due mariti (1976).

Secondo la sceneggiatura originale del film, il nome completo della banda dei Warriors era in realtà Coney Island Warriors. Sebbene sia la banda principale in questo film, non era il nome della banda principale nel romanzo originale di Sol Yurick in cui la banda principale erano i Dominators alias Coney Island Dominators. L’elemento che accomunava le due bande era il fatto di essere entrambe di Coney Island.

Cyrus originariamente doveva essere interpretati dal vero leader di una banda di New York. Sebbene abbia espresso entusiasmo per il ruolo, è misteriosamente scomparso proprio prima dell’inizio delle riprese e non è stato più provinato. Walter Hill si è affrettato a sostituirlo e ha scelto l’attore teatrale locale di New York Roger Hill per ricoprire il ruolo.

Il filmato della metropolitana durante i titoli di apertura è stato girato lungo i binari espressi della linea IND Fulton St. a Brooklyn.

Walter Hill è stato attratto dalla “Estrema semplicità narrativa e dalla qualità essenziale della sceneggiatura”. La sceneggiatura, così come è stata scritta, era una versione realistica delle bande di strada, ma il regista era un grande fan dei fumetti e voleva dividere il film in capitoli e poi fare in modo che ogni capitolo “prendesse vita a partire da uno splash panel”.

Il film è stato realizzato e distribuito circa 14 anni dopo l’omonimo romanzo originale di Sol Yurick pubblicato per la prima volta nel 1965.

Uno dei Punks nella rissa nel bagno degli uomini è Craig R. Baxley. È lui che viene gettato a testa in giù in un gabinetto. Un altro è il defunto stuntman A.J. Bakunas.

Il film originariamente sfoggiava il sottotitolo “Sometime in the Future”. Questo è stato rimosso per la versione originale nelle sale, ma è stato ripristinato, visualizzato all’interno degli intertitoli dei fumetti, per l’edizione DVD Director’s Cut del 2005 di Walter Hill.

I giubbotti dei Warriors erano fatti di finta pelle.

Il viaggio che la banda dei Warriors deve intraprendere per tutta la notte, per tornare a casa, andava dal Bronx attraverso Manhattan e Brooklyn, e infine a Coney Island.

Uno dei tanti “gang movie” del 1979, insieme a La scelta (1979)], Boulevard Nights (1979) e The Wanderers – I nuovi guerrieri (1979). Poi nel 1980 arrivò un altro gang movie newyorkese, 1997: fuga da New York (1981) di John Carpenter.

Gli attori che interpretano i Warriors hanno stretto amicizia all’inizio delle riprese, dentro e fuori dal set.

Tony Danza è stata la prima scelta di Walter Hill per interpretare Vermin. Sebbene Danza abbia espresso interesse, è stato costretto a rifiutare l’offerta a causa dei suoi impegni per le riprese della sitcom Taxi (1978). Terry Michos è stato invece scelto come Vermin.

In un’intervista, Walter Hill ha parlato di una scena del film in cui Fox è stato ucciso gettato davanti ad un treno della metropolitana in avvicinamento. Rivela che la scena è stata scritta quando ha deciso di lasciare andare l’attore, Thomas G. Waites, poiché non poteva venire a patti con lui. Hill ha spiegato: “Mi sento molto male per l’intera faccenda. Non andavamo molto d’accordo. Sono perfettamente preparato a pensare che in parte fosse colpa mia. Aveva dei problemi – aveva dei problemi nella sua vita e semplicemente non funzionava. Così l’ho tolto dal film e l’ho riscritto rapidamente e ho dato molto del suo materiale al personaggio di Michael Beck. Non ne sono affatto orgoglioso. Penso che se fossi stato un regista migliore, avrei potuto capirlo meglio. Ma pensavamo che stesse iniziando ad essere una forza dirompente. Da allora si è scusato. Mi ha scritto un paio di lettere.”

David Patrick Kelly ha anche interpretato un personaggio di nome Luther in un altro film di Walter Hill, 48 ore (1982), realizzato e distribuito circa tre anni dopo.

Prima di tre collaborazioni dell’attore David Patrick Kelly con il regista Walter Hill. Gli altri film sono stati 48 ore (1982) e Ancora vivo (1996).

A causa della mancanza di luci, sono stati aggiunti pali luminosi extra alle scene del parco.

Il dialogo dalla scena in cui i Warriors discutono della loro strategia per tornare a Coney Island e mettere in discussione lo stato della tregua dopo l’omicidio di Cyrus è descritto come l’inizio della canzone del 1992 “Wrong Side of the Tracks” dei Biohazard, band hardcore metal di Brooklyn.

“I Guerrieri della notte” era il film preferito del compianto Brandon Lee

Il gruppo Pop Will Eat Itself ha utilizzato frammenti sonori del film per la loro canzone “Can You Dig it?” nel loro album del 1989 ‘This is the day…..This is the hour…..This is this’.

I diritti cinematografici del romanzo furono acquistati nel 1969.

L’ultima parte ad essere scelta è stato Cochise.

Prima di tre collaborazioni del regista Walter Hill e del direttore della fotografia Andrew Laszlo. Gli altri film sono I guerrieri della palude silenziosa (1981) e Strade di fuoco (1984).

Terzo di sette collaborazioni cinematografiche del produttore Lawrence Gordon e del regista Walter Hill.

Il revolver che il leader della banda dei Rogues Luther usa per assassinare Cyrus è uno Smith & Wesson modello 28 .357 magnum.

Def Squad ha campionato la frase “Can You Dig It?” per la loro canzone del 1998 “Can U Dig It?”

Il gruppo hip-hop Delinquent Habits ha disegnato la copertina del loro album di debutto ‘Delinquent Habits’ (1996) ispirandosi al famoso poster del film, dove le varie gang possono essere viste nei loro ‘colori’.

David Patrick Kelly ha interpretato praticamente lo stesso tipo di personaggio minaccioso di nome Sully in Commando del 1985, al fianco di Arnold Schwarzenegger.

James Remar, David Patrick Kelly, Sonny Landham e Marcelino Sánchez sono tutti apparsi in 48 ore (1982).

Il personaggio di James Remar, Ajax, in questo film insulta in varie occasioni i gay, e successivamente in altri due film, Cruising (1980) e Lui è mio (1982), interpreta un personaggio gay.

Quando Swan (Michael Beck) e Mercy (Deborah Van Valkenburgh) sono nella metropolitana con il resto dei membri, ci sono quattro persone che vengono da un ballo di fine anno. In molti affermano che Debra Winger fosse una di loro, ma questa è un’informazione falsa. I due membri femminili del cast del ballo di fine anno sono Gwynn Press e Jodi Price.

Il film segna il debutto cinematografico di John Snyder, Iris Klein., Pamela Poitier

Walter Hill ha detto di non essere stato contattato per eventuali reboot o sequel, soprattutto da quando era stato annunciato nel 2016 che i fratelli Russo ne avevano uno in fase di pianificazione. “La gente mi chiedeva, ‘Cosa ne pensi del rifacimento del film da parte della Paramount?’ ‘Perché ci sono stati così tanti annunci?’ E io ho risposto: ‘Bene,Io il mio l’ho fatto. Buona fortuna’”.

“World Announcement (Skit)” del gruppo rap Def Squad dal loro album del 1998 “El Niño” è modellato sul discorso di Cyrus.

Durante i titoli di coda si verifica uno scambio di nomi. Masai è interpretato da Edward Sewer III, NON da Dennis Gregory.

Gli intertitoli dei titoli di testa del film e il logo del titolo del poster del film presentavano caratteri sotto forma di graffiti.

Il membro dei Lizzies che viene colpito da una sedia era in realtà una stuntman professionista.

Sia Boardwalk (1979) che I guerrieri della notte (1979), due film che esploravano bande criminali a Coney Island (New York), debuttarono entrambi nel 1979. Il critico cinematografico Vincent Canby in uan recensione di “Boardwalk” pubblicata sul New York Times del 14 novembre 1979, scrive: “Quando David o Becky sono sul lungomare, in procinto di essere assaliti dall’unica banda che sembra possedere tutta Coney Island, lo stile del film diventa quello de I guerrieri della notte.”

Nella sceneggiatura, Fox era originariamente l’interesse amoroso di Mercy, ma i due attori non avevano chimica e la storia d’amore di Mercy è stata trasferita a Swan. Thomas G. Waites è stato licenziato per otto settimane durante le riprese principali per la sua ostilità e per aver litigato con Walter Hill; il suo personaggio è stato rimosso dal film facendolo gettare da un poliziotto sulla traiettoria di un treno durante una rissa. Ancora oggi, Hill si sente in colpa per i momenti difficili che ha avuto con Waites. Waites non è nei titoli di coda perché ha chiesto che il suo nome fosse rimosso.

Per l’ultima inquadratura del film, in cui i vendicati Warriors e Mercy si allontanano lungo la costa di Coney Island al sorgere del sole, a Michael Beck e Deborah Van Valkenburgh non è stato detto quando smettere di camminare. Van Valkenburgh si è irritato perché hanno notato di aver raggiunto un punto in cui erano fuori dalla portata delle macchine da presa. Ma quando sono tornati, hanno scoperto che il cast e la troupe l’avevano fatto per poter tirare fuori un enorme mazzo di rose che hanno poi presentato ad una sorpresa Van Valkenburgh.

La scena dell’incontro di massa in cui Cyrus viene ucciso era vagamente basata su un evento reale (dicembre 1971) in cui un membro dei Ghetto Brothers, Black Benji, fu colpito e ucciso durante un incontro in cui stava cercando di negoziare la pace tra diversi Bande del Bronx e di Brooklyn. Era noto per il suo approccio molto diverso alla violenza delle bande, preferendo negoziare la pace invece di dichiarare guerra alle bande rivali. Il suo omicidio non ha incitato a ritorsioni, ma ha solo promosso colloqui di pace tra i colpevoli e altre bande. I colloqui di pace unificarono i membri delle bande rivali al punto che si tennero feste di blocco pacifiche per dissolvere i confini del territorio. I block party sono stati anche un momento cruciale nell’evoluzione della musica hip-hop.

Sebbene non sia stato mostrato completamente nel film, ma Cleon è stato ucciso.

L’intero viso di Lynne Thigpen (DJ) non viene mai mostrato, solo la bocca e parte dell’occhio.

Al culmine, Swan lancia un coltello a serramanico nel braccio di Luther, facendogli cadere la pistola. Questo rispecchia la scena in “Yojimbo” di Akira Kurosawa, quando Sanjuro disarma Unosuke (il pistolero) esattamente nello stesso modo.

Secondo i realizzatori il film sarebbe stato un grande successo poiché a fronte di critiche negative, il film aveva comunque raggiunto il numero 1 al box-office con un esordio da 3,5 milioni di dollari nel suo weekend di apertura. Tuttavia, il passaparola e un paio di incidenti hanno interrotto lo slancio del film. Secondo Walter Hill, quello che era successo era che le bande erano attratte dal film e avevano visto le loro bande rivali e questo aveva causato incidenti violenti. La Paramount Pictures fu presa dal panico e decise di ritirare il film dalle sale. Il produttore Lawrence Gordon racconta che il film è andato avanti mentre lo studio ha dato uno stop totale al marketing. Nonostante ciò, il film è diventato non solo un cult, ma anche un classico senza tempo; ha anche realizzato un profitto poiché ha guadagnato 22,4 milioni di incassi iniziali al botteghino contro un budget compreso tra i 6 e i 7 milioni.

I guerrieri della notte – Libro, fumetti, gadget e videogiochi

Sol Yurick è nato nel 1925 da una famiglia di operai di origini ebraiche. Ha studiato all’Università di New York dopo la guerra, laureandosi in Letteratura, per poi lavorare col Dipartimento del Welfare fino agli anni Sessanta, quando decise di dedicarsi unicamente alla carriera di scrittore. Il suo primo romanzo, I guerrieri della notte, nel 1975 ha ispirato l’omonimo film, ormai divenuto un classico, di Walter Hill. Tra le sue opere vanno anche ricordati Fertig, The Bag, Someone Just Like You, Behold Metatron, The Recording Angel.

La sinossi ufficiale del romanzo: È la sera del 4 luglio, e la violenza corre sfrenata per le strade, esplodendo insieme ai fuochi d’artificio dei festeggiamenti patriottici. Nel Bronx, la polizia tenta di far cadere in un’imboscata i capi di tutte le gang cittadine. Tutto a un tratto, sei membri dei ‘Guerrieri’ (i dominatori di Coney Island) si ritrovano soli in territorio nemico: comincia così la loro disperata corsa verso il loro quartiere, inseguiti dalla brutalità senza limiti dei loro nemici.

Il romanzo “I guerrieri della notte” di Sol Yurick è disponibile QUI.

La sinossi ufficiale del fumetto vol.1: Uscita in occasione del trentennale del film della Paramount, “I guerrieri della notte”, questa graphic novel è la trasposizione ufficiale del lungometraggio diretto da Walter Hill.

La sinossi ufficiale del fumetto vol. 2: In questa elettrizzante storia ispirata dal film culto, la gang più tosta di New York City deve radunarsi per salvare uno dei loro, la testa calda Ajax, arrestato dalla polizia. Gomito a gomito con i gramercy riffs, i baseball furies e molti altri rivali, la prigione è persino più pericolosa delle strade! Il capo guerra Swan deve lanciare un disperato assalto alla prigione per salvare il suo amico.

Il fumetto “The Warriors – I guerrieri della notte” è disponibile su Amazon.

Mezco Toyz ha realizzato un cofanetto The Warriors con action figures d Swan, Ajax, Cleon e due Baseball Furies. Questo cofanetto è completo di una serie di accessori che si adattano perfettamente alle mani di ogni figure, oltre a uno sfondo del binario della metropolitana di New York, perfetto per l’esposizione.

Un videogioco ufficiale basato sul film è stato rilasciato da Rockstar Games nell’ottobre 2005. Il gioco espande la storia del film, presentando 13 livelli che si svolgono prima degli eventi del film e descrivono l’ascesa al potere dei Warriors. Gli ultimi cinque livelli adattano direttamente gli eventi del film, con solo poche modifiche. Molti degli attori del film sono tornati per riprendere i loro ruoli in veste di doppiatori. Nel 2005, Roger Hill (che ha interpretato Cyrus nel film) ha citato in giudizio Rockstar Games e Take-Two Interactive per i diritti d’autore, sostenendo che il videogioco ha usato la sua voce e la rappresentazione della sua somiglianza senza il suo consenso e senza diritti d’autore. Take-Two ha affermato che la voce e le sembianze di Cyrus erano una componente del suo accordo di licenza per il film. Roger Hill è morto nel 2014 senza raggiungere concludere la causa o raggiungere un accordo con la controparte. Nel 2009, la Warner Bros. Entertainment ha rilasciato un picchiaduro a scorrimento basato sul film, intitolato The Warriors: Street Brawl.

I guerrieri della notte – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Barry De Vorzon, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano "Nadia's Theme" dalla serie Febbre d'amore, nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la migliore canzone per il film Bless the Beasts & Children di Stanley Kramer. Altri crediti cinematografici di De vorzon includono colonne sonore per Dillinger (1973) di John Milius, Il mondo violento di Bobbie Jo ragazza di provincia (1976), La nona configurazione (1978), Soldato Giulia agli ordini (1980), Xanadu (1980), Dimensione terrore (1986), L'esorcista III (1990) e la miniserie tv V-visitors del 1984. De Vorzon ha musicato anche L'eroe della strada (1975), esordio del regista Walter Hill. Secondo il compositore del film Barry De Vorzon, "I guerrieri della notte" è stato il primo film a presentare un'intera colonna sonora di musica rock 'n' roll sintetizzata, ad eccezione della canzone di chiusura del film.

, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano “Nadia’s Theme” dalla serie Febbre d’amore, nel 1972 è stato inoltre candidato all’Oscar per la migliore canzone per il film Bless the Beasts & Children di Stanley Kramer. Altri crediti cinematografici di De vorzon includono colonne sonore per Dillinger (1973) di John Milius, Il mondo violento di Bobbie Jo ragazza di provincia (1976), La nona configurazione (1978), Soldato Giulia agli ordini (1980), Xanadu (1980), Dimensione terrore (1986), L’esorcista III (1990) e la miniserie tv V-visitors del 1984. De Vorzon ha musicato anche L’eroe della strada (1975), esordio del regista Walter Hill. Secondo il compositore del film Barry De Vorzon, “I guerrieri della notte” è stato il primo film a presentare un’intera colonna sonora di musica rock ‘n’ roll sintetizzata, ad eccezione della canzone di chiusura del film.

La canzone dei titoli di coda “In The City” è stata scritta e registrata appositamente per il film dal chitarrista degli Eagles Joe Walsh . Agli Eagles piacque così tanto la canzone che finirono per registrarne una versione nuova, ma molto simile all’originale, per includerla nel loro album “The Long Run”.

. Agli Eagles piacque così tanto la canzone che finirono per registrarne una versione nuova, ma molto simile all’originale, per includerla nel loro album “The Long Run”. Una delle canzoni presenti nella colonna sonora, “In Havana” di Kenny Vance & Ismael Miranda, presenta voci di supporto di numerosi cantanti, tra cui Chevy Chase.

1.Theme From “The Warriors”

2.Nowhere To Run

3.In Havana

4.Echoes In My Mind

5.The Fight

6.In The City

7.Love Is A Fire

8.Baseball Furies Chase

9.You Re Movin Too Slow

10.Last Of An Ancient Breed

La colonna sonora de “I guerrieri della notte” è disponibile su Amazon.

