I Molti Santi del New Jersey: nuovo trailer e tutte le anticipazioni sul film dei Soprano

Warner Bros Pictures il 15 ottobre porterà nei cinema italiani I Molti Santi del New Jersey, l’atteso prequel cinematografico della pluripremiata serie tv di culto della HBO “I Soprano” creata da David Chase. “Leggende non si nasce…si diventa.”, il film presenta uno sguardo agli anni formativi del gangster del New Jersey, Tony Soprano, cresciuto in una delle epoche più tumultuose della storia di Newark.

Trama e cast

La trama ufficiale: Il giovane Anthony Soprano cresce in una delle epoche più tumultuose della storia di Newark, e diventa un uomo proprio mentre gangster rivali iniziano a insorgere e a sfidare l’onnipotente famiglia criminale DiMeo sulla città sempre più lacerata dal conflitto razziale. Dickie Moltisanti, lo zio che Anthony idolatra, è profondamente coinvolto dai tempi che cambiano e lotta per gestire le sue responsabilità, sia professionali che personali. La sua influenza sul nipote contribuirà a trasformare l’adolescente impressionabile nell’onnipotente boss mafioso che anni dopo arriveremo a conoscere: Tony Soprano.

Il film è interpretato da Alessandro Nivola (“Disobedience”, “merican Hustle – L’apparenza inganna”), il vincitore del premio Tony, Leslie Odom Jr. (“Hamilton” a Broadway, “Assassinio sull’ Orient Express”), Jon Bernthal (“Baby Driver – Il genio della fuga”, “The Wolf of Wall Street”), Corey Stoll (“First Man – Il primo uomo”, “Ant-Man”), Michael Gandolfini (la serie TV “The Deuce: La via del porno”), Billy Magnussen (“Game Night – Indovina chi muore stasera?”, “La grande scommessa”), John Magaro (“L’ultima tempesta”, “Not Fade Away”), Michela De Rossi (“La terra dell’abbastanza,” la serie TV “I topi”) con il vincitore dell’Emmy, Ray Liotta (la serie TV “Shades of Blue”, “Quei bravi ragazzi”) e la candidata all’Oscar Vera Farmiga (“Tra le nuvole”, i film “The Conjuring”).

I Molti Santi del New Jersey – trailer e video

Primo trailer italiano pubblicato l’8 luglio 2021

Nuovo trailer in lingua originale pubblicato il 9 settembre 2021

Curiosità

Alan Taylor (“Thor: The Dark World”), che ha vinto un Emmy per il suo lavoro di regista per la serie tv “I Soprano” dirige il film da una sceneggiatura del creatore della serie David Chase e Lawrence Konner, basata sui personaggi creati da Chase. Chase, Konner e Nicole Lambert sono produttori del film, con Michael Disco, Marcus Viscidi, Toby Emmerich e Richard Brener a bordo come produttori esecutivi.

Il regista Alan Taylor parla del film: “Sono stato contro [il film] per molto tempo e sono ancora molto preoccupato per questo, ma mi sono interessato a Newark, da dove venivano i miei genitori, e dove si sono verificati i disordini … Vivevo nella periferia del New Jersey nel momento in cui è successo, e la mia ragazza lavorava nel centro di Newark. Ero solo interessato all’intera faccenda della rivolta di Newark. Ho iniziato a pensare a quegli eventi e alla criminalità organizzata, e mi sono subito interessato a mescolare questi due elementi.”

Il team creativo dietro le quinte di Taylor comprende il direttore della fotografia Kramer Morgenthau (“Creed II”, “Thor: The Dark World”), lo scenografo Bob Shaw (“The Wolf of Wall Street”, “I Soprano”), il montatore nominato all’Oscar Christopher Tellefsen (“Moneyball”, “A Quiet Place”) e la costumista Amy Westcott (“The Wrestler”, “Il cigno nero”).

“I Molti Santi del New Jersey” è stato girato in location nel New Jersey e a New York, e nel film sono presenti diversi personaggi amati della serie originale che ha ispirato il film. Durante la sua corsa di sei stagioni, “I Soprano” – ampiamente considerata come una delle serie televisive più grandi e influenti di tutti i tempi – è stata premiata con 21 Primetime Emmy Awards, cinque Golden Globe Awards e due Peabody Awards, solo per citarne alcuni.

Il film si chiama “I Molti Santi del New Jersey” perché ruota attorno a Dickie Moltsanti, il padre di Christopher Moltisanti.

Michael Gandolfini interpreta un giovane Tony Soprano. Il suo defunto padre, James Gandolfini, interpretava l’originale Tony Soprano.

Il padre di Nick Vallelonga, Tony Lip, ha interpretato il ruolo di Carmine Lupertazzi nella serie originale.

Il regista veterano della serie tv I Soprano, Alan Taylor è al timone, David Chase intendeva dirigere il film da solo, ma ha dovuto ritirarsi a causa di problemi familiari. Chase ha scelto Taylor come regista perché aveva diretto molti degli episodi preferiti di Chase dei I Soprano. Nonostante le dimissioni da regista, David Chase era sul set quasi ogni giorno.

Aggiornamenti dai social media

Michael Gandolfini playing a young Tony Soprano. Superb. pic.twitter.com/n1Dc99AinJ — Connoisseur (@casualco) April 10, 2019

@ValWhoOnline Jon Bernthal sur le tournage de '' Many Saint of Newark'' le prequel de la série Les Sopranos ! 😉 pic.twitter.com/tHe8UGEAQM — movie (@fanmovie33) April 10, 2019

Foto e poster