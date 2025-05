I Peccatori, di cosa parla il nuovo film di Ryan Coogler: trama e cast

Il suo titolo originale è Sinners, ma i cinema italiani lo hanno battezzato I Peccatori. Si tratta del nuovo film dell’orrore diretto da Ryan Coogler, il regista di Black Panther. La pellicola – uscita nelle sale giovedì 17 aprile 2025 – era tra le più attese di questo periodo, anche perché nel cast c’è l’amatissimo Michael B. Jordan, arrivato alla sua quinta collaborazione con il cineasta statunitense. L’annuncio del film era stato dato nel mese di gennaio 2024, ma sin dall’inizio era stato avvolto nel mistero. I dettagli sulla pellicola sono infatti stati rivelati solo il 23 settembre 2024, dato che erano top secret anche il titolo e la trama.

Oggi si sa però che la storia si basa su una sceneggiatura originale di Coogler e che è ambientata nel sud degli Stati Uniti durante l’era di Jim Crow negli anni ’30. Le riprese sono però avvenute all’inizio del 2024 nella zona di New Orleans.

La trama de I Peccatori di Ryan Coogler

La storia del film diretto da Coogler si svolge appunto negli anni ’30 del Novecento ed è ambientata nel profondo sud degli Stati Uniti, nel periodo in cui vennero diffuse le leggi segregazioniste. La trama racconta le vicende dei due fratelli gemelli Elijah e Elias Smoke, interpretati entrambi dal protagonista Michael B. Jordan. Dopo aver vissuto dei periodi complicati delle loro vite, scelgono di tornare nella loro città d’origine e lasciarsi così alle spalle le tenebre che hanno affrontato. Al loro ritorno, scoprono però che ad attenderli c’è un male ancora più grande e più pauroso. Un incubo dà loro il benvenuto, ma stavolta va anche ben oltre i demoni che hanno lasciato alle spalle.

I fratelli cercano quindi di trovare una nuova strada, ma all’improvviso capiscono che con loro ci sono delle presenze malvagie. Queste ultime sono legate a delle forze oscure che sono anche più potenti e pericolose di quelle che sono state affrontate prima di quel momento. Elijah ed Elias si trovano quindi a dover confrontarsi con il proprio passato, ma anche con un male che “affonda le radici nelle tenebre del loro stesso mondo“, mescolandosi con antichi rituali proibiti, vendette non risolte e segreti che sono stati sepolti da intere generazioni.

Il cast del film

Il cast de I Peccatori vede come protagonista Michael B. Jordan, che ha accettato di lanciarsi in una grande sfida, quella di impersonare un duplice ruolo. L’attore interpreta infatti i due gemelli Elijah ed Elias Smoke, ed è alla quinta collaborazione con il regista Coogler. Accanto all’attore americano ci sono anche Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Li Jun Li, Delroy Lindo, Yao, Helena Hu, Lola Kirke, Peter Dreimanis e Saul Williams. I Peccatori è stato girato interamente a New Orleans, in Louisiana.