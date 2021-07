I segreti della notte: trailer italiano del thriller con Tye Sheridan

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer de I segreti della notte (The Night Clerk), un nuovo crime-thriller con omicidio che vede protagonista il Tye Sheridan di Ready Player One in arrivo on demand il 21 luglio. Nel film Sheridan interpreta un impiegato di un hotel affetto da autismo che durante il turno di notte viene coinvolto in un omicidio.

La trama ufficiale: Bart Bromley (Tye Sheridan) sfrutta il suo lavoro da sorvegliante notturno in un hotel per studiare i comportamenti delle persone. Durante il suo turno viene ritrovato il cadavere di una donna ma, nonostante le registrazioni dimostrino la sua innocenza, Bart diventa il principale sospettato mentre la prossima affascinante ospite dell’hotel sta per essere la nuova vittima…

Il cast è completato da Ana de Armas (Cenan col delitto – Knives Out, No Time to Die) come Andrea, Helen Hunt (Qualcosa è cambiato, Cast Away) come Ethel Bromley, John Leguizamo (John Wick) come Johnny Espada e Johnathon Schaech come Nick Perretti.

Il film è diretto dall’attore, drammaturgo, sceneggiatore e regista Michael Cristofer i cui crediti includono ruoli in Die Hard – Duri a morire, L’amore e altri luoghi impossibili e nella serie tv Mr. Robot (nei panni di Phillip Price). Cristofer ha inoltre sceneggiato Le streghe di Eastwick, Innamorarsi, Il falò delle vanità e come regista ha diretto il film tv biografico Gia – Una donna oltre ogni limite e il remake Original Sin, entrambi interpretati da Angelina Jolie.

Vedremo Sheridan prossimamente in quattro diversi progetti: il thriller d’azione The Card Counter di Paul Schrader che segue un giocatore d’azzardo ed ex militare (Oscar Isaac) che si propone di riformare un giovane (Sheridan) in cerca di vendetta su un nemico comune del loro passato, e il dramma biografico The Tender Bar di George Clooney basato sull’omonimo romanzo J.R. Moehringer, entrambi i film sono attualmente in post-produzione. Inoltre Sheridan è collegato al dramma Black Flies dove recita al fianco di Sean Penn nei panni di una giovane paramedico si fa strada durante il suo primo anno di lavoro a New York e il film di guerra The Things They Carried che segue un plotone di soldati americani che combatte durante la guerra del Vietnam, il film è un adattamento del libro di Tim O’Brien e include nel cast Tom Hardy e Bill Skarsgård.

Fonte: YouTube