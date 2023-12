I Tre Moschettieri – Milady: nuovo teaser trailer ufficiale del film con Vincent Cassell e Eva Green

Disponibile un nuovo teaser trailer di I Tre Moschettieri – Milady, in arrivo nei cinema francesi il 13 dicembre e in quelli italiani nel 2024 distribuito da Notorious Pictures. Si tratta del sequel della nuova versione francese della storia de “I Tre Moschettieri” di Alexandre Dumas, adattato per il grande schermo dal regista Martin Bourboulon.

Il film è il sequel de “I Tre Moschettieri – D’Artagnan” uscito in Italia lo scorso aprile, i due film sono stati filmati in sequenza per un totale di sette mesi di riprese a partire dall’estate 2021.

I Tre Moschettieri Milady – Trama e cast

La trama ufficiale: D’Artagnan è costretto a unire le forze con Milady per salvare Constance, che è stata rapita davanti ai suoi occhi. Ma quando viene dichiarata la guerra e Athos, Porthos e Aramis si sono già uniti al fronte, un segreto del passato manda in frantumi le vecchie alleanze.

Nel cast figurano ancora una volta François Civil nei panni di D’Artagnan, Vincent Cassel nei panni di Athos, Romain Duris nei panni di Aramis, Pio Marmaï nei panni di Porthos, con Eva Green nei panni di Milady, Lyna Khoudri nei panni di Constance, Louis Garrel, Vicky Krieps, James Flynn ed Eric Ruf.

I Tre Moschettieri Milady – Il nuovo teaser trailer ufficiale

La sceneggiatura de “I Tre Moschettieri – Milady è di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière; basato sull’omonimo romanzo classico di Alexandre Dumas.

Il film segna la quarta collaborazione tra gli attori François Civil e Lyna Khoudri nell’arco di un anno, e uno dei tre film usciti nel 2023 in cui interpretavano una coppia, gli altri erano: I tre moschettieri – D’Artagnan (2023) e ZAD – Un posto per cui lottare (2023). Civil e Khoudri avevano lavorato insieme anche al doppiaggio francese del film d’animazione Lightyear – La vera storia di Buzz (2022).

François Civil (D’Artagnan) e Ralph Amoussou (Hannibal) avevano già recitato in Omar (2009) (in cui interpretavano una coppia) e in Nos résistances (2011) (come membri della Resistenza francese nella seconda guerra mondiale ).

Il film è prodotto da Dimitri Rassam per Chapter 2 (Mediawan) + Pathé; con la coproduzione di M6 Films, Constantin Film e DeAPlaneta.

Interviste al cast

Milady (Eva Green) appare come un guerriero, metà maschile e metà femminile, capace di sedurre e infliggere un colpo fatale allo stesso tempo…

EVA GREEN: È un aspetto molto “femme fatale” del personaggio che trovo interessante e che i costumi suggeriscono. Milady, in apparenza, gioca sulla sua femminilità con i suoi vestiti, le sue parrucche, che nascondono i suoi capelli corti, e pantaloni elasticizzati che le permetteranno di combattere se la situazione dovesse mettersi male. Questo gli conferisce un lato virile ed efficiente. Questo film offre una visione sorprendente di Milady, che contrasta con quella che abbiamo visto in altri adattamenti del romanzo di Dumas.

E’ divertente per un’attrice esplorare questa zona di confine tra il maschile e il femminile?

EVA GREEN: Assolutamente questa è l’essenza del camaleonte e, quindi, della recitazione. A Milady, penso che il centro sia molto maschile. La sua femminilità le serve per manipolare i suoi interlocutori, per sedurli, intrappolarli, persino ucciderli, a volte. È un’arma. C’è qualcosa di duro dentro di lei. Milady indossa un’armatura, ma se la analizziamo scopriamo ovviamente delle crepe, perché è umana. La trovo molto più umana in questo film che nel romanzo di Dumas.

Il fatto che D’Artagnan (François Civil) sia stato nominato Moschettiere e Luogotenente dell’ordine dal Re alla fine della prima parte gli dà più importanza nella seconda? Come cambia questo il suo rapporto con i suoi compagni e il suo atteggiamento in generale?

FRANCOIS CIVIL: La nomina è un gesto simbolico che sancisce la sua appartenenza al campo dei moschettieri, ma ho l’impressione che in cuor suo si sentisse parte dei suoi compagni molto prima di questa formalizzazione. La prima parte si conclude quindi con la ricerca iniziale di d’Artagnan. Lungo la strada, mi sembra che si senta più cresciuto grazie alle sue nuove amicizie che dal fatto di diventare davvero un moschettiere. Inoltre, d’Artagnan fu nominato cavaliere dal re, ma svolse una missione nell’ombra per conto della regina. Ha quindi l’impressione di servire la Francia, il che conferma il suo posto tra questi uomini d’élite, la sua piena motivazione e il suo impegno.

In “Milady” D’Artagnan diventa adulto. Hai considerato questa storia come un’iniziazione?

FRANCOIS CIVIL: Certo. È vero che leggendo le due sceneggiature ho visto una prima parte incentrata sull’avventura e il viaggio iniziatico di un giovane che si confronta con il suo ideale, poi una seconda parte, molto più cupa, durante la quale diventerà davvero un uomo, con tutta la complessità e l’esperienza che ciò comporta. La frase di Athos: “Piangi finché puoi” gli risuona in modo particolare. Il dramma fa parte dell’età adulta e d’Artagnan dovrà affrontarlo.

Questa parte mostra un Athos (Vincent Cassel) più cupo e sopraffatto. La roccia che rappresenta mostrerà ancora più crepe?

VINCENT CASSEL: Athos è il moschettiere che porta dentro di sé il maggior dramma. Fin dall’inizio ci ha fatto sentire questa crepa. È un personaggio che mi è sempre piaciuto molto per la sua profondità, ma anche perché conservo cristallizzato in me il ricordo di Oliver Reed che lo interpreta nella versione di Richard Lester del 1973. Athos è cupo, malinconico; è perseguitato dal rimorso e dal rimpianto e sogna una redenzione di cui non si sente capace. Questo è ciò che ha composto la partitura che ho suonato in queste due parti. Nella seconda, scopriamo il motivo del suo profondo tormento, questo incubo che gli procura l’impressione di vedere i fantasmi. Ora, vedere un gigante mettersi in ginocchio è sempre qualcosa di interessante. Inoltre, a causa del fratello, Athos è politicamente coinvolto. La guerra di religione si svolge all’interno della sua stessa famiglia, il che accentua il suo disagio generale.

Come si evolvono i suoi legami con i suoi compagni moschettieri in questo contesto?

VINCENT CASSEL: Athos è più consapevole degli altri. Parla poco, è taciturno e tormentato dai suoi demoni. Vive quindi una storia un po’ parallela a quella dei suoi compagni. Vede, ad esempio, d’Artagnan come il giovane che non sarà mai più, il che spiega anche perché lo prende sotto la sua ala fin dall’inizio. Fino al momento in cui l’allievo supera il maestro: quando d’Artagnan diventa un uomo compiuto, non vuole più il fardello che Athos gli fa portare.

Il nuovo poster ufficiale