I Tre Moschettieri – Milady: la colonna sonora del film con Vincent Cassell e Eva Green

E’ disponibile la colonna sonora ufficiale de I Tre Moschettieri – Milady, in arrivo nei cinema italiani nel 2024 distribuito da Notorious Pictures. Si tratta del sequel della nuova versione francese della storia de “I Tre Moschettieri” di Alexandre Dumas, adattato per il grande schermo dal regista Martin Bourboulon.

I Tre Moschettieri Milady – Trama e cast

La trama ufficiale: D’Artagnan è costretto a unire le forze con Milady per salvare Constance, che è stata rapita davanti ai suoi occhi. Ma quando viene dichiarata la guerra e Athos, Porthos e Aramis si sono già uniti al fronte, un segreto del passato manda in frantumi le vecchie alleanze.

Nel cast figurano ancora una volta François Civil nei panni di D’Artagnan, Vincent Cassel nei panni di Athos, Romain Duris nei panni di Aramis, Pio Marmaï nei panni di Porthos, con Eva Green nei panni di Milady, Lyna Khoudri nei panni di Constance, Louis Garrel, Vicky Krieps, James Flynn ed Eric Ruf.

I Tre Moschettieri Milady – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Guillaume Roussel (Black Beauty, 3 Days to Kill, L’uomo dal cuore di ferro, Novembre: I cinque giorni dopo il Bataclan, Due agenti molto speciali, serie tv Maria Antonietta). Roussel ha musicato il precedente I Tre Moschettieri – D’Artagnan.

La trilogia di Alexandre Dumas

“I tre moschettieri” è un romanzo d’avventura storico scritto dal francese Alexandre Dumas con la collaborazione di Auguste Maquet nel 1844 e pubblicato originariamente a puntate sul giornale Le Siècle. È uno dei romanzi più famosi e tradotti della letteratura francese e ha dato inizio ad una trilogia, che comprende Vent’anni dopo (1845) e Il visconte di Bragelonne (1850).

Ambientato tra il 1625 e il 1628, racconta le avventure di un giovane di nome d’Artagnan (un personaggio basato su Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan) dopo aver lasciato la casa per recarsi a Parigi, sperando di unirsi ai moschettieri della Guardia. Sebbene d’Artagnan non sia in grado di unirsi immediatamente a questo corpo d’élite, fa amicizia con tre dei più formidabili moschettieri dell’epoca – Athos, Porthos e Aramis, “i tre moschettieri” o “i tre inseparabili” – e viene coinvolto in affari di stato e di corte. I tre moschettieri è principalmente un romanzo storico e d’avventura. Tuttavia, Dumas ritrae spesso varie ingiustizie, abusi e assurdità dell’Ancien Régime, conferendo al romanzo un ulteriore significato politico al momento della sua pubblicazione, un periodo in cui il dibattito in Francia tra repubblicani e monarchici era ancora acceso. La storia fu serializzata per la prima volta da marzo a luglio 1844, durante la monarchia di luglio, quattro anni prima che la Rivoluzione francese del 1848 istituisse la Seconda Repubblica.

Filmografia

Vent’anni dopo è un romanzo di Alexandre Dumas, serializzato per la prima volta da gennaio ad agosto 1845. Un libro del Ciclo dei moschettieri (The d’Artagnan Romances), è un sequel di I tre moschettieri (1844) e precede il romanzo Il visconte di Bragelonne (che include la sottotrama L’uomo con la maschera di ferro). Il romanzo segue gli eventi in Francia durante la Fronda, durante il regno d’infanzia di Luigi XIV e in Inghilterra verso la fine della guerra civile inglese, fino alla vittoria di Oliver Cromwell e all’esecuzione di re Carlo I. Attraverso le parole di i personaggi principali, in particolare Athos, Dumas si schiera dalla parte della monarchia in generale, o almeno il testo loda spesso l’idea di regalità benevola. I suoi moschettieri sono valorosi e giusti nei loro sforzi per proteggere il giovane Luigi XIV e il condannato Carlo I dai loro aggressori.

Filmografia

Il visconte di Bragelonne è il terzo e ultimo dei romanzi d’Artagnan, dopo I tre moschettieri e Vent’anni dopo. Apparve per la prima volta in forma seriale tra il 1847 e il 1850. Nelle traduzioni in inglese, i 268 capitoli di questo grande volume sono generalmente suddivisi in tre, ma a volte quattro o addirittura sei libri singoli. Ambientato negli anni ’60 del Seicento e incentrato sul primo regno di Luigi XIV, il romanzo è stato definito una storia delle “origini” del re, “una storia sulla formazione di un giovane che ha continuato a governare per oltre 70 anni ed è diventato uno dei monarchi più amati di Francia”. Naturalmente, in un romanzo sui moschettieri di Dumas, i personaggi giocano un ruolo importante nella crescita di Louis.

Filmografia

