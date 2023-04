I Tre Moschettieri – D’Artagnan: trailer italiano e colonna sonora del film con Vicent Cassel (al cinema dal 6 aprile)

Dopo la tappa alla Festa del Cinema di Roma (Alice nella città), dal 6 aprile nei cinema d’Italia I Tre Moschettieri – D’Artagnan, nuovo colossale adattamento cinematografico del capolavoro di Alexandre Dumas. “I Tre Moschettieri – D’Artagnan” è il primo di due lungometraggi che completeranno il racconto tratto dal celebre romanzo francese, entrambi diretti da Martin Bourboulon e con Vincent Cassel (Athos), François Civil (D’Artagnan), Romain Duris (Aramis) e Pio Marmaï (Porthos).

I Tre Moschettieri – Trama e cast

La trama ufficiale: D’Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D’Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richielieu. Ma, innamorandosi di Costance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l’inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.

Vincent Cassel interpreta il ruolo di Athos, François Civil è l’iconico D’Artagnan, Eva Green è Milady de Winter e Louis Garrel Re Luigi XIII. Con loro anche Romain Duris nei panni di Aramis e Pio Marmaï in quelli di Porthos, mentre Vicky Krieps è la regina consorte Anna d’Austria. I film introdurranno anche un nuovo personaggio: Hannibal basato sulla vera storia di Louis Anniaba, il primo moschettiere di colore della storia francese, interpretato da Ralph Amoussou.

I Tre Moschettieri – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista Martin Bourboulon (O mamma o papà, Eiffel) dirige “I Tre Moschettieri – D’Artagnan” da una sceneggiatura scritta da Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière (O mamma o papà, Volami via)

Girato “back to back” con il sequel I tre moschettieri – Milady (2023) per un totale di sette mesi di riprese iniziate nell’estate del 2021.

Girato quasi interamente in Francia. Dei 135 giorni di riprese di questo film e del suo sequel “I tre moschettieri – Milady” (2023), solo un giorno è stato previsto per le riprese in studio.

Il produttore Dimitri Rassam ha detto che lui e il regista Martin Bourboulon hanno guardato diversi film per trarne ispirazione durante la preparazione, tra cui Cyrano di Bergerac (1990), La regina Margot (1994), I duellanti (1977) e I predatori dell’arca perduta (1981).

Il padre di Vincent Cassel, Jean-Pierre Cassel, ha interpretato d’Artagnan in Cyrano et d’Artagnan. Il suo compagno di cast Jose Ferrer ha interpretato Athos in Il quinto moschettiere.

D’Artagnan si identifica come Charles d’Artagnan. Questo potrebbe essere in riferimento alla sua fonte d’ispirazione nella vita reale, Charles de Batz de Castlemore.

Oliver Jackson-Cohen è stato originariamente scelto per il ruolo del Duca di Buckingham, ma ha dovuto abbandonare a causa di conflitti di programmazione ed è stato successivamente sostituito da Jacob Fortune-Lloyd.

Intervista a cast e regista

Che gioia si prova nell’affrontare un’opera così emblematica come I tre moschettieri ? Cosa significa per te questo romanzo?

MARTIN BOURBOULON: C’è un doppio piacere – come spettatore e come regista – che si scatena contemporaneamente. Poi è arrivata la fatidica domanda: come si fa a fare un film di cappa e spada nel 2022? Si trattava quindi di ricreare un contatto con questi grandi film d’avventura, che narravano di viaggi individuali e di Storia con la S maiuscola. Tutti ricordiamo la trama de I tre moschettieri , il senso dell’onore e della fratellanza che vi è raccontato, la grandiosità delle battaglie. Quando ripenso a ciò che questo romanzo rappresentava per me quando ero bambino, mi viene in mente qualcosa di grande.

In che misura pensi che questa storia abbia ancora una risonanza ai giorni nostri?

MB: I film di cappa e spada, così come li immaginiamo, si rifanno ai grandi film degli anni ’60 e ’70 che ci hanno fatto sognare. Ma non è un genere che si è rinnovato così frequentemente. Per questo c’era una certa responsabilità nel riprodurlo oggi. Alcuni temi de I tre moschettieri , come il cameratismo e il tradimento, sono assolutamente senza tempo. Ma considero questo film anche come un grande film d’avventura.

Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière sono gli sceneggiatori del film. Tu sei intervenuto anche nel processo di scrittura?

MB: La scrittura è avvenuta in diverse fasi. Innanzitutto, c’è stato un impulso molto forte da parte dei produttori Dimitri Rassam e del gruppo Pathé, guidato da Jérôme Seydoux e Ardavan Safaee, a recuperare un certo patrimonio letterario, come hanno fatto a suo tempo Claude Berri e altri grandi produttori. In un momento in cui il consumo di immagini sta cambiando rapidamente con la presenza delle piattaforme, tutti noi condividevamo questo forte desiderio di un grande film per il cinema. Da quel momento, Matthieu e Alexandre hanno lavorato all’adattamento dell’opera, condensandola. Molto rapidamente, hanno avuto l’idea di dividere la narrazione in due parti, D’Artagnan e Milady , e di collegare le due storie in una linea temporale. Sono intervenuto riprendendo la loro prima versione… siamo molto complementari e ci conosciamo bene, il dialogo è sempre fluido tra noi. È stato a questo punto che abbiamo potuto confrontare i nostri punti di vista in modo che la loro scrittura fosse in linea con il film che volevo dirigere.

D’Artagnan è appassionato. Athos, malinconico. Porthos, un viveur. E l’ambiguo Aramis diventa un personaggio rock!

MB: Romain Duris è un attore camaleontico che può interpretare qualsiasi cosa. È pazzesco! Lo trovo perfetto, sexy e seducente nel ruolo di Aramis. Ha una civetteria che gli appartiene. Abbiamo costruito insieme il suo stile e il suo look. Pio era ideale come Porthos: è un viveur, eccessivo, uno che ha ancora fame quando si alza da tavola! La personalità allegra e generosa di Pio rende facile proiettarlo in questo personaggio. Con Vincent Cassel, l’immagine di un lupo grigio per rappresentare Athos è emersa rapidamente durante le nostre discussioni. C’è una frase molto bella nel film scritta da Matthieu e Alexandre che mi piace molto: “Athos cerca di affogare i suoi demoni nell’alcol, ma con il tempo hanno imparato a nuotare”. Vincent ha saputo creare questo personaggio solitario e malinconico. Ho trovato interessante anche il confronto tra una nuova generazione di attori, rappresentata da François Civil e Pio Marmaï, e quella di Romain Duris e Vincent Cassel, che sono nel mondo del cinema da più tempo. Per quanto riguarda François, non avremmo potuto fare questo film con un D’Artagnan diverso da lui. Ha una rara precisione nel recitare, oltre a una fortissima forza fisica. È un D’Artagnan meraviglioso, affascinante, spensierato e insolente allo stesso tempo.

Dai vita a bellissimi personaggi femminili. Sono loro che fanno girare l’azione.

MB: Mi piacciono molto questi tre personaggi femminili e le attrici che li interpretano. Le donne in questa storia sono molto importanti. Il destino della Francia è legato a quello della Regina. Milady de Winter è una spia straordinaria, indipendente e sfuggente. Mi ha fatto molto piacere che Eva Green abbia potuto interpretarla, perché c’è qualcosa di misterioso in lei e la sua interpretazione è molto potente. Ha assunto un aspetto un po’ da supereroe nella sua recitazione, ed è interessante vederla interpretare questa donna speciale. Per il ruolo di Constance, sono stato felice di dirigere Lyna Khoudri, che avevo già notato in diversi film. Dovevamo affezionarci alla sua storia con D’Artagnan, che costituisce anche il legame con la seconda parte. Per quanto riguarda Vicky Krieps, è una grande attrice, che ho amato scoprire ne Il filo nascosto . Sono rimasto molto colpito dalla sua interpretazione; riesce a far capire che è innamorata del Duca di Buckingham e che si trova in un terribile dilemma sentimentale con un semplice gesto della mano quando tocca una lettera.

Che posto occupano I tre moschettieri e Dumas nel tuo pantheon emotivo?

FRANCOIS CIVIL (D’ARTAGNAN): Questa è stata più o meno la prima domanda che Dimitri Rassam, il nostro produttore, mi ha posto nel suo ufficio all’inizio del 2020. Ammetto di aver un po’ bluffato quando ho detto che questo romanzo di Dumas era il mio libro della buonanotte da bambino… Sono andato a questo incontro con i baffi ben curati e i capelli legati, insomma, ho giocato bene le mie carte per ottenere questo ruolo. Forse nel modo audace di un D’Artagnan che affronta Tréville per diventare moschettiere…La forza narrativa di questo romanzo, i suoi temi, i suoi personaggi iconici, i loro percorsi che influenzano direttamente la grande storia della Francia, fanno di questo libro, a mio avviso, il più grande romanzo d’avventura della letteratura francese.

Qual è stata la tua reazione alla lettura della sceneggiatura di Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte?

FC: Tra l’incontro di cui sopra e la prima lettura della sceneggiatura sono trascorsi diversi mesi di scrittura. Mesi durante i quali ho riletto il romanzo, poi ho visto diversi adattamenti in film o serie. Senza volerli denigrare, bisogna dire che nessuno di questi adattamenti ha reso giustizia alla sensazione che ho provato leggendo l’opera. Tutti avevano una certa distanza o leggerezza con l’azione e i personaggi, non ho trovato l’oscurità, il pericolo dell’epoca e il respiro epico che permea il romanzo. È stata una gioia leggere la sceneggiatura di Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte. Per me è stato un tour de force che ha saputo coniugare la fedeltà all’opera con intelligenti libertà che hanno modernizzato la storia. Era molto fluido, intenso ma mai pesante, divertente ma mai scontato, pieno di suspense, epico e pieno di battute che già non vedevo l’ora di recitare! Ho letto il copione come si legge un ottimo romanzo, come si legge Dumas!

Come hai lavorato con Martin Bourboulon? Come ti ha guidato?

FC: Martin mi ha colpito molto. La sua coerenza, i suoi standard elevati in ogni momento e la sua direzione vivace hanno portato avanti il progetto. È riuscito a non lasciarsi mai bloccare dai mezzi a sua disposizione e a mettere sempre i personaggi e la storia al centro del processo creativo. Il rapporto di fiducia che abbiamo avuto tra noi è stato prezioso per me. È un piacere lavorare sotto la sua direzione!

Come hai collaborato con gli altri attori? Come avete fatto ad andare d’accordo?

FC: Con i tre moschettieri ci siamo conosciuti quasi come nel romanzo: incrociando le spade. Ci siamo incontrati per la prima volta a un corso di scherma…Devo ammettere che non ho vinto nemmeno un incontro! In seguito, la nostra immediata buona intesa è stata sufficiente a consolidare il cameratismo della storia. Ho incontrato Eva più tardi, a una lettura della sceneggiatura. Mi ha colpito la sua capacità creativa. A differenza degli altri tre, Eva è molto diversa dal suo personaggio nella vita. Guardarla lavorare è stato molto producente. Provare insieme le coreografie di combattimento è stato intenso e impegnativo, e ho potuto constatare la sua dedizione e generosità. La complicità con Lyna è stata immediata. Che gioia creare questo rapporto, questo amore nascente, cercare le sfumature con un’attrice così brava!

Hai qualche ricordo legato a I tre moschettieri di Alexandre Dumas?

VINCENT CASSEL (ATHOS): Sì, perché quando ero più giovane ho accompagnato mio padre sul set de I tre moschettieri di Richard Lester, in cui interpretava Luigi XIII. Ricordo un set allucinante, e Michael York, Oliver Reed e altre grandi figure del cinema dell’epoca. La grandiosità del progetto mi aveva segnato, soprattutto perché ero un ragazzino.

Cosa rappresenta per te il personaggio di Athos? Come lo hai percepito?

VC: Mi piace molto, perché è quello che meglio collega i diversi episodi della saga dei Moschettieri di Dumas. È un uomo tormentato, che porta sulle spalle il peso del suo passato, che è perseguitato dal rimorso, dalla vergogna e dal senso di colpa: è un vettore di molte emozioni…Athos dice che vorrebbe poter sorridere come D’Artagnan, ma non riesce più a essere felice. Crede di avere il controllo di ciò che gli accade. Si dà il caso che io sia più vecchio di Athos. La mia età doveva essere integrata nel ruolo in modo vantaggioso. Così ho giocato con questo aspetto. Mi piace associare un personaggio a un animale: per me Athos è un vecchio lupo. Quindi ho settato i miei conflitti in questo senso, tenendo presente che la sua esperienza ha la precedenza sulla sua performance. I nostri personaggi dovevano anche essere caratterizzati in modo esatto per poterli distinguere, il che ha dato a ciascuno di noi degli aspetti precisi da interpretare. Porthos è libero. Aramis ha dei principi, ma questo non gli impedisce di essere volubile. D’Artagnan è sottile e diretto come una spada. E Athos è esperto: è un riferimento per i suoi compagni.

Come ti sei preparato per queste riprese, tu che sei abituato a ruoli molto fisici…

VC: Il vantaggio di fare questo lavoro da quarant’anni è che si finisce per avere un background: ho già maneggiato armi e sono andato spesso a cavallo. Dovevo solo rimettermi in gioco, perché i movimenti dovevano essere perfetti. I primi giorni sono difficili, ma poi la fiducia torna. A seconda che si stia girando un western o un film di cappa e spada, il modo di cavalcare è diverso. Athos è un vero nobile. La sua cavalcata ricorda il suo rango; la sua mano è bassa, vicino alla sella.

Come ti ha diretto Martin Bourboulon?

VC: Quando gli facevo troppe domande, mi diceva: “Dillo e basta”. Questo gli si addiceva molto. Martin aveva una grande fiducia nella sua sceneggiatura e non ha cercato di fare nulla di stravagante. Ci ha lasciato libertà, ma si è sempre assicurato di ottenere tutto ciò di cui aveva bisogno nel montaggio.

Come hai lavorato con gli altri attori?

VC: Per questo film era fondamentale che la chimica tra gli attori funzionasse. Ero molto curioso di incontrare Pio Marmaï e François Civil, e felice di rivedere Romain Duris. Tra noi quattro si è sviluppato un sincero cameratismo. Eravamo come i moschettieri del film! Siamo rimasti uniti. Credo che ci fosse un’ammirazione reciproca tra tutti noi. Ho scoperto Pio e la sua folle energia. Mi ricorda Patrick Dewaere, ma senza la depressione. Romain, l’ho sempre trovato incredibilmente affascinante. È perfetto nel ruolo di Aramis. E chi meglio di François Civil può interpretare D’Artagnan oggi? Ha un aspetto da cane rabbioso e ostile, misto a candore, che è ideale per questo ruolo. Eva Green, con cui avevo appena trascorso tre mesi e mezzo per un altro film, mi ha fatto molto piacere rivederla, perché la ammiro molto e andiamo molto d’accordo. È stato un piacere incrociare di nuovo le spade con lei. Sapevo che sarebbe stata straordinaria nel ruolo di Milady. Da quando Louis Garrel ha interpretato Godard, ha acquisito un’immaginazione incredibile e qui fa di Luigi XIII un re cresciuto troppo in fretta, goffo, un po’ patetico e commovente. Penso che sia meraviglioso.

Conoscevi il mondo di Dumas?

EVA GREEN (MILADY): Ho letto I tre moschettieri a scuola, ma sono rimasta colpita soprattutto dall’incandescente interpretazione di Lana Turner nel ruolo di Milady nell’adattamento di George Sidney. Il suo senso dell’avventura e del romanticismo mi ha entusiasmato.

Cosa ti ha colpito quando hai letto la sceneggiatura di Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte?

EG: Ho notato che sono riusciti a dare più corposità al personaggio di Milady e, in questo modo, si è allontanata dall’immagine tradizionale che abbiamo di lei. Hanno chiarito il motivo per cui è diventata Milady. Hanno anche dato spessore ai moschettieri, che in vari adattamenti sono spesso rappresentati come infantili. Ho trovato la loro scrittura moderna e umoristica, fedele allo spirito di Dumas.

Come percepisci la figura di Milady?

EG: Nell’immaginario collettivo, Milady è malvagia, misteriosa, impavida, diabolica, pronta a tutto per raggiungere i suoi scopi. Nel secondo film capiremo perché è diventata questa donna senza scrupoli. Scopriremo il suo tallone d’Achille e, quindi, una nuova Milady, che trovo più umana. È questo viaggio interiore che vediamo in questo adattamento e che mi ha fatto dire di sì a questo progetto. Milady è anche una guerriera. È forte e maneggia le armi come gli uomini. È un’eroina moderna, libera, indipendente, che prende in mano il proprio destino. Mi piace il fatto che sia un’anticonformista e che non si preoccupi delle convenzioni sociali.

Le tre figure femminili, Milady, Constance e la regina, svolgono un ruolo centrale nella storia.

EG: Questo mi piace molto. Queste donne sono meno sottomesse rispetto al romanzo; tutte e tre hanno una maggiore struttura in questo adattamento.

Come ti sei preparata per questo ruolo?

EG: Mi sono allenata per due mesi per le scene con la spada e il pugnale. Sono andata a cavallo prima con Mario Luraschi, poi con la cavallerizza Margot Passefort, che lavora con lui e che mi ha aiutato a non avere paura dei cavalli. Ho praticato anche l’aikido. Tutto questo mi ha aiutato a trovare la forza interiore del personaggio. Mi sono divertita molto a lavorare con le controfigure del film. Sono stati tutti molto pazienti, perché ero goffa. Anche i magnifici costumi di Thierry Delettre sono stati molto preziosi per me. È stata una vera e propria collaborazione tra me e lui e ne ero molto entusiasta. Thierry voleva dare l’impressione che Milady avesse viaggiato, attraverso la scelta di certi tessuti e attraverso dettagli, gioielli orientali. Ha avuto l’idea di farle indossare dei pantaloni sotto gli abiti per darle un aspetto pratico, moderno, da “in caso di battaglia”. È anche camaleontica, il che è molto divertente da interpretare. Mi sono divertita molto a recitare le scene in cui Milady finge di essere Isabelle de Valcour. Ha un’aria preraffaellita con il suo aspetto etereo e sofferente.

Perché è divertente interpretare un personaggio malvagio?

EG: Perché spesso c’è qualcosa di irriverente. I cattivi si spingono oltre i limiti. È trasgressivo e divertente da interpretare, perché è così lontano da chi sei nella vita di tutti i giorni. Ti permette di lasciarti andare, è liberatorio!

Come hai lavorato con Martin Bourboulon?

EG: Ho avuto alcune sessioni con Martin in cui abbiamo analizzato le sequenze. Ho fatto anche delle letture con François Civil, dato che ho avuto il maggior numero di scene con lui. Milady ha una relazione travagliata con D’Artagnan, che cerca di sedurre. Con lui sembra giocare un po’ meno che con gli altri. Sul set, Martin aveva in mente il suo film e si fidava di noi. È stato facile lasciarsi andare sotto la sua direzione.

Come hai collaborato con gli altri attori?

EG: Avevo fatto queste letture con François, che sono state molto utili, perché ci hanno permesso di cogliere l’energia dell’altro e ci hanno dato fiducia. François è un attore intenso e appassionato; è molto attento, istintivo e perfezionista, il che è contagioso. È anche molto umile e ha una grande presenza. È un grande attore. Ho avuto il vantaggio di conoscere già Vincent Cassel, il che mi ha aiutato, perché appena arrivata sul set, avevo una sequenza importante da recitare con lui. Avevo girato Arsenio Lupin con Romain Duris, ma ci siamo incontrati poco sul set. Éric Ruf, che interpreta Richelieu, ha molto carisma e mi ha fatto sentire subito tranquilla. Milady non interagisce con tutti i personaggi. Spesso è sola e non ha amici!

La trilogia di Alexandre Dumas

“I tre moschettieri” è un romanzo d’avventura storico scritto dal francese Alexandre Dumas con la collaborazione di Auguste Maquet nel 1844 e pubblicato originariamente a puntate sul giornale Le Siècle. È uno dei romanzi più famosi e tradotti della letteratura francese e ha dato inizio ad una trilogia, che comprende Vent’anni dopo (1845) e Il visconte di Bragelonne (1850).

Ambientato tra il 1625 e il 1628, racconta le avventure di un giovane di nome d’Artagnan (un personaggio basato su Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan) dopo aver lasciato la casa per recarsi a Parigi, sperando di unirsi ai moschettieri della Guardia. Sebbene d’Artagnan non sia in grado di unirsi immediatamente a questo corpo d’élite, fa amicizia con tre dei più formidabili moschettieri dell’epoca – Athos, Porthos e Aramis, “i tre moschettieri” o “i tre inseparabili” – e viene coinvolto in affari di stato e di corte. I tre moschettieri è principalmente un romanzo storico e d’avventura. Tuttavia, Dumas ritrae spesso varie ingiustizie, abusi e assurdità dell’Ancien Régime, conferendo al romanzo un ulteriore significato politico al momento della sua pubblicazione, un periodo in cui il dibattito in Francia tra repubblicani e monarchici era ancora acceso. La storia fu serializzata per la prima volta da marzo a luglio 1844, durante la monarchia di luglio, quattro anni prima che la Rivoluzione francese del 1848 istituisse la Seconda Repubblica.

Filmografia

Vent'anni dopo è un romanzo di Alexandre Dumas, serializzato per la prima volta da gennaio ad agosto 1845. Un libro del Ciclo dei moschettieri (The d'Artagnan Romances), è un sequel di I tre moschettieri (1844) e precede il romanzo Il visconte di Bragelonne (che include la sottotrama L'uomo con la maschera di ferro). Il romanzo segue gli eventi in Francia durante la Fronda, durante il regno d'infanzia di Luigi XIV e in Inghilterra verso la fine della guerra civile inglese, fino alla vittoria di Oliver Cromwell e all'esecuzione di re Carlo I. Attraverso le parole di i personaggi principali, in particolare Athos, Dumas si schiera dalla parte della monarchia in generale, o almeno il testo loda spesso l'idea di regalità benevola. I suoi moschettieri sono valorosi e giusti nei loro sforzi per proteggere il giovane Luigi XIV e il condannato Carlo I dai loro aggressori.

Il visconte di Bragelonne è il terzo e ultimo dei romanzi d'Artagnan, dopo I tre moschettieri e Vent'anni dopo. Apparve per la prima volta in forma seriale tra il 1847 e il 1850. Nelle traduzioni in inglese, i 268 capitoli di questo grande volume sono generalmente suddivisi in tre, ma a volte quattro o addirittura sei libri singoli. Ambientato negli anni '60 del Seicento e incentrato sul primo regno di Luigi XIV, il romanzo è stato definito una storia delle "origini" del re, "una storia sulla formazione di un giovane che ha continuato a governare per oltre 70 anni ed è diventato uno dei monarchi più amati di Francia". Naturalmente, in un romanzo sui moschettieri di Dumas, i personaggi giocano un ruolo importante nella crescita di Louis.

I Tre Moschettieri – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Guillaume Roussel (Black Beauty, 3 Days to Kill, L’uomo dal cuore di ferro, Novembre: I cinque giorni dopo il Bataclan, Due agenti molto speciali, serie tv Maria Antonietta).

I Tre Moschettieri – Foto e poster

