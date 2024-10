A Complete Unknown: nuovo trailer del film biografico su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet

Dal 23 gennaio 2025 nei cinema con Searchlight Pictures Italia A Complete Unknown, il film biografico su Bob Dylan diretto da James Mangold (Logan – The Wolverine, Le Mans ’66 – La grande sfida, Indiana Jones e il quadrante del destino).

Mangold è al suo secondo biopic musicale dopo Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line del 2005 che raccontava di un giovane Johnny Cash (Joaquin Phoenix) e della sua turbolenta storia d’amore con June Carter Cash interpretata da Reese Witherspoon che vinse un Oscar alla Miglior attrice protagonista.

Dylan scuote il mondo della musica nel 1965, quando si esibisce per la prima volta con una chitarra elettrica”. “Abbracciò il rock n roll e scambiò la sua chitarra acustica con un amplificatore e una chitarra elettrica”, il che “creò un enorme clamore”. Ma “consolidò lo status della musica rock”.

A Complete Unknown – Trama e cast

“A Complete Unknown” vede Timothée Chalamet nei panni di Dylan con la storia ambientata nell’influente scena musicale newyorkese dei primi anni ’60, e segue l’ascesa fulminea del musicista del Minnesota diciannovenne come cantante folk nelle sale da concerto e in cima alle classifiche, le sue canzoni e il suo fascino diventano un fenomeno mondiale, culminando nella sua innovativa esibizione di rock and roll elettrico al Newport Folk Festival nel 1965.

Chalamet interpreta Dylan anche nelle parti cantate affiancato da un cast stellare che include Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz e Scoot McNairy.

A Complete Unknown – Nuovo trailer ufficiale in lingua originale

Mangold parlando del film e di Dylan ha dichiarato:

È un momento così incredibile nella cultura americana e la storia di un giovane Bob Dylan diciannovenne che arriva a New York con circa due dollari in tasca. E’ stato accolto nella famiglia della musica folk di New York e poi, naturalmente, in un certo senso li ha superati a un certo punto mentre la sua stella saliva in modo incredibile.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Jay Cocks (Gangs of New York) con Mangold che ne ha fatto delle revisioni. Il manager storico di Dylan, Jeff Rosen, è uno dei produttori del film.

A Complete Unknown – Trailer e spot tv in italiano

Curiosità

Le scene girate per rappresentare il Newport Folk Festival del 1965 nel Rhode Island, dove Bob Dylan si è esibito per la prima volta in pubblico con una chitarra elettrica, sono state girate nella località balneare di Cape May, nel New Jersey. E’ stato necessario un ritocco minimo della location, dato l’impegno del luogo di villeggiatura per la sua designazione come “Sito Storico Nazionale” per la concentrazione di architettura vittoriana e di altri motivi architettonici del XIX e XX secolo.

Christian Bale e poi Benedict Cumberbatch erano stati originariamente scelti per il ruolo di Pete Seeger prima che Edward Norton fosse scelto.

Timothée Chalamet aveva a luglio 2020, quando è stato annunciato il progetto, la stessa età, 24 anni, di Bob Dylan quando passò all’elettrico nel luglio 1965.

Terza collaborazione tra il regista James Mangold e l’attore Boyd Holbrook, dopo Logan – The Wolverine (2017) e Indiana Jones e il quadrante del destino (2023).

(2023). Il titolo originale di questo film era “Going Electric”.

Timothée Chalamet ed Elle Fanning hanno precedentemente recitato insieme in Un giorno di pioggia a New York (2019).

Timothée Chalamet ed Edward Norton sono apparsi in precedenza in The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun (2021).

La controversia del Dylan “elettrico”

Nel 1965, Bob Dylan era il principale compositore del revival della musica folk americana. La risposta ai suoi album The Freewheelin’ Bob Dylan e The Times They Are a-Changin’ portò i media ad etichettarlo come “portavoce di una generazione”.

Nel marzo 1965, Dylan pubblicò il suo quinto album, ‘Bringing It All Back Home’. Il lato uno lo vede accompagnato da una rock band, mentre il lato due lo vede accompagnato da una chitarra acustica. Il 20 luglio 1965 pubblicò il suo singolo “Like a Rolling Stone” caratterizzato da un sound folk rock più completamente integrato.

Il 25 luglio 1965, tenne il suo primo concerto con strumenti elettrici al Newport Folk Festival, insieme al pianista Barry Goldberg e alla Paul Butterfield Blues Band, al chitarrista Mike Bloomfield, al bassista Jerome Arnold e al batterista Sam Lay, e con Al Kooper che suonava l’organo in “Like a Rolling Stone”. Alcune sezioni del pubblico fischiarono l’esibizione. I membri del movimento folk, tra cui Irwin Silber ed Ewan MacColl, lo criticarono per essersi allontanato dalla scrittura di canzoni politiche e per essersi esibito con una rock band, tra cui Irwin Silber ed Ewan MacColl. Dylan continuò la sua tendenza verso la musica rock nei suoi due album successivi, ‘Highway 61 Revisited’ (1965) e ‘Blonde on Blonde’ (1966).

Nei tour successivi del 1965 e del 1966, i suoi set elettrici (ora supportati dagli Hawks) furono spesso accolti con disprezzo dal pubblico. La folla divenne particolarmente acrimoniosa durante un tour britannico, incluso un incidente spesso citato a Manchester, dove un membro della folla urlò “Giuda!” a Dylan. Gli spettacoli di questo tour sono stati documentati in diversi documentari su Dylan, incluso No Direction Home del 2005. Nel tempo, Dylan continuò ad evolversi musicalmente, rivolgendosi alla musica country in ‘Nashville Skyline’ (1969) e passando attraverso numerosi stili per il resto della sua carriera. Retrospettivamente, il suo periodo elettrico è stato riconosciuto dalla critica e dai fan come produttore di alcuni dei suoi migliori brani, e la sua controversa esibizione a Newport è stata considerata un momento cruciale nello sviluppo del folk rock.

Bob Dylan al cinema e in TV

“Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese Racconta Bob Dylan” di Martin Scorsese (documentario, 2019)

In un mix alchemico di realtà e fantasia, Martin Scorsese ricorda il tour di Bob Dylan del 1975 Rolling Thunder Revue e una nazione che ha bisogno di reinventarsi.

“Io non sono qui” di Todd Haynes (lungometraggio cinematografico, 2007)

Riflessioni sulla vita di Bob Dylan, dove sei personaggi incarnano un aspetto diverso della vita e del lavoro del musicista.

“The Other Side of the Mirror: Bob Dylan at the Newport Folk Festival” di Murray Lerner (documentario per la TV, 2007)

Una cronaca schietta della metamorfosi di Bob Dylan da musicista folk a musicista rock attraverso le apparizioni al Newport Folk Festival tra il 1963 e il 1965.

“L’ultimo valzer” di Martin Scorsese (film documentario, 1978)

L’ultimo valzer (titolo originale The Last Waltz) è il film-documentario dell’ultimo concerto dal vivo della Band. Il film di Scorsese racconta la vita del gruppo canadese con le parole di Robbie Robertson e degli altri componenti della Band. Nel film sono presenti artisti come Bob Dylan, Neil Young, Joni Mitchell, Dr. John, Neil Diamond, Eric Clapton, Muddy Waters, Van Morrison, Emmylou Harris, Ron Wood, Paul Butterfield e Ringo Starr. Oltre che di un documento eccezionale su un concerto memorabile, si tratta anche di un’opera notevole a livello tecnico (luci, montaggio, stile di intervista), che a suo modo ha fatto scuola nel mondo del documentario rock.

“Dont Look Back” di D.A. Pennebaker (documentario, 1967)

Documentario che copre il tour di Bob Dylan in Inghilterra del 1965, che include apparizioni di Joan Baez e Donovan.

“65 Revisited” di D. A. Pennebaker (documentario, 2007)

Una raccolta di rare scene tagliate e performance dal classico del 1965 di D. A. Pennebaker “Don’t Look Back”.

“Pat Garrett e Billy Kid” di Sam Peckinpah (lungometraggio cinematografico, 1973)

Bob Dylan ha curato la colonna sonora del film che include la classica canzone “Knockin’ on Heaven’s Door”, pezzo scritto appositamente per questo film che sarebbe presto diventato una hit mondiale dopo la sua uscita. È tra le opere più popolari e riprese di Dylan dopo gli anni ’60, con cover di Guns N’ Roses, Eric Clapton, Randy Crawford e molti altri. Il testo si riferisce direttamente alla scena degli ultimi momenti dell’agente di polizia di frontiera Slim Pickens; si riferisce a sua moglie (Katy Jurado) come “Mama”. Sam Peckinpah non aveva mai sentito parlare di Bob Dylan prima, ma pare che sia rimasto colpito nel sentirlo suonare la canzone che dava il titolo all’album e lo abbia assunto immediatamente.

“Bob Dylan Revealed” di Joel Gilbert (documentario, 2011)

Mentre Bob Dylan compie 70 anni, un vero ritratto della solitaria “voce della generazione” viene svelato attraverso interviste esclusive, foto e filmati inediti dei 50 anni di carriera di Dylan.

“Hearts of Fire” di Richard Marquand (lungometraggio cinematografico, 1987)

Un musicista solitario (Bob Dylan), un tempo una grande rock star, prende sotto la sua ala una giovane protetta. Durante un tour lei incontra un rocker più giovane e più popolare e la situazione si complica. Ultimo film del regista Richard Marquand che aveva precedentemente diretto “Il ritorno dello Jedi” e “Doppio taglio”. Mick Jagger era la prima scelta per il ruolo principale maschile, ma rifiutò e venne sostituito da Bob Dylan. Scritta originariamente da Scott Richardson, la sceneggiatura è stata riscritta da Joe Eszterhas perché la Lorimar Productions riteneva che Richardson fosse uno “scrittore alle prime armi” e non abbastanza esperto per assumersi la responsabilità di un film da protagonista per un’icona rock della statura di Bob Dylan. Christopher Lambert rifiutò il ruolo di James Colt con Rupert Everett che fu la seconda scelta e accettò per la possibilità di lavorare con Bob Dylan.

A Complete Unknown – Il poster ufficiale del film

Fonte: Wikipedia / IMDb