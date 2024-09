Wolfs, recensione: i divi Brad Pitt e George Clooney in una godibile commedia d’azione a tinte “crime” (disponibile su Apple TV)

Wolfs – Lupi solitari, la commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt dopo la tappa a Venezia 81, e un’uscita limitata nelle sale americane, è ora disponibile in esclusiva per gli abbonati di Apple TV. La coppia di amati divi hollywoodiani torna a collaborare per la sesta volta, e stavolta la pellicola li vede coinvolti anche in veste di produttori con le loro rispettive case di produzione.

Le superstar mondiali George Clooney e Brad Pitt si riuniscono per la commedia d’azione “Wolfs – Lupi solitari”. Clooney interpreta un risolutore professionista ingaggiato per coprire un crimine di alto profilo. Ma quando entra in scena un secondo risolutore (Pitt) e i due “lupi solitari” sono costretti a lavorare insieme, la loro serata andrà fuori controllo in modi che nessuno dei due avrebbe mai immaginato.

Wolfs – La recensione del film

Il regista Jon Watts, noto per la trilogia di Spider-Man con il Peter Parker di Tom Holland, torna al thriller dopo il Cop Car con protagonista Kevin Bacon. Stavolta Watts si trova a dirigere due divi americani tra i più amati di sempre: George Clooney reduce dalla commedia Ticket to Paradise, dove ha fatto coppia con Julia Roberts, e Brad Pitt che dopo il thriller d’azione Bullet Train ha recitato con Margot Robbie nell’epopea hollywoodiana Babylon del premio Oscar Damian Chazelle.

Watts si rivela piuttosto abile nel maneggiare commedia e crime, e dona al film humour e una piacevole atmosfera vecchio stile, che rievoca tutto un filone comedy con disavventure lunghe una notte che vanno dal classico Tutto in una notte al più recente Game Night – Indovina chi muore stasera? fino al Notte folle a Manhattan di Shawn Levy. In “Wolfs” è ben percettibile la complicità dei due protagonisti che su schermo dimostrano una gran sintonia anche nell’inscenare dinamiche consolidate tipiche del filone “buddy film”, ormai diventate un piacevole cliché.

Clooney e Pitt impersonano due “fixer”, una coppia di “risolutori” di problemi, trattasi di una figura tipica del genere “crime” che ha in alcuni attori un moderno punto di riferimento su grande e piccolo schermo. Ricordiamo i più noti: l’inquietante Victor l’eliminatore di Jean Reno in Nikita di Luc Besson, il misterioso Mr. Wolf di Harvey Keitel nel cult Pulp Fiction di Tarantino e il tormentato Ray Donovan di Liev Schreiber nell’omonima serie tv andata in onda per sette stagioni più un lungometraggio finale.

“Wolfs” è una godibile commedia d’azione senza la frenesia tipica delle pellicole di ultima generazione, i ritmi sono quelli di un “Collateral” di Michael Mann, ma è l’ironia sorniona dei due protagonisti a scandire tono e ritmo del racconto che si dipana senza intoppi fino al disvelamento finale che getta luce sulla vera missione i cui i due “fixer” erano coinvolti a loro insaputa e lascia spazio anche ad un potenziale sequel, che speriamo venga realizzato.

“Wolfs” potrebbe sembrare a chi ama l’azione a tutto tondo un tantino troppo “rilassato”, ma per lo spettatore più paziente il film di Watts potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa se apprezzate pellicole a tinte “crime” più incentrate sui personaggi, con azione ben dosata, dialoghi curati e due protagonisti dal carisma immane che da soli valgono il prezzo del biglietto (o dell’abbonamento in questo caso).

Curiosità

George Clooney e Brad Pitt nel film interpretano la figura del cosiddetto “fixer” traducibile in italiano con “faccendiere” o “risolutore di problemi”.

Sony, Lionsgate, Apple e Netflix hanno iniziato una guerra di offerte per aggiudicarsi il pacchetto cinematografico prima che Apple siglasse l’accordo.

Nell’agosto 2024, il New York Times ha riferito che Apple avrebbe pagato Clooney e Pitt più di 35 milioni di dollari per recitare e Watts più di 15 milioni di dollari per dirigere il film. Clooney ha negato questa affermazione: “Sono milioni e milioni e milioni di dollari in meno di quanto riportato. E lo dico solo perché penso che sia un male per la nostra industria se questo è ciò che la gente pensa sia il punto di riferimenti per gli stipendi”.

Brad Pitt e George Clooney, sono entrambi produttori del film tramite le loro società di produzione: Plan B Entertainment e Smokehouse Pictures.

Jon Watts, regista della trilogia di Spider-Man con Tom Holland, ha lasciato il reboot The Fantastic Four: First Steps (2025) per lavorare a questo film.

Questo è il sesto film in cui gli amici nella vita reale Brad Pitt e George Clooney recitano insieme sullo schermo, dopo la trilogia di “Ocean’s”, Confessioni di una mente pericolosa (2002) e Burn After Reading – A prova di spia (2008).

Il singolare “The Wolf”, alias Winston Wolf, è il nome del “risolutore di problemi” di Pulp Fiction (1994).

Un mese prima della sua uscita, Apple ha confermato che era in lavorazione un sequel, con il ritorno di Watts, Clooney e Pitt. Dell’annuncio, Watts ha detto: “Apple mi ha parlato di un sequel da quando ho consegnato il mio montaggio a dicembre [2023]. È sempre stata una discussione in corso. Non ho assolutamente scritto il film con un sequel in mente. Ma è stato molto divertente da realizzare, quindi non so, penso che dovrebbero lasciare che sia il pubblico a decidere se vuole vedere di più”.

Wolfs – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono del vincitore dell’Emmy Theodore Shapiro (Severance, Tropic Thunder, Il diavolo veste di Prada, Spy, I sogni segreti di Walter Mitty, Jackpot – Se vinci ti uccido!).

(Severance, Tropic Thunder, Il diavolo veste di Prada, Spy, I sogni segreti di Walter Mitty, Jackpot – Se vinci ti uccido!). La maggior parte delle canzoni utilizzate nel film sono state registrate prima dell’anno 2000.

Quando Clooney e Pitt guidano verso Chinatown, la radio trasmette “Smooth Operator” di Sade . Brad Pitt parla di Sade nel thriller Se7en.

. Brad Pitt parla di Sade nel thriller Se7en. Altri brani inclusi nella colonna sonora: No Ordinary Love di Sade / He’s Not a Prostitute (Extended Dance Mix) di B+G Music Factory / All Ye Faithful (Traditional) di Eric V. Hachikian / Dok Palme Njisu Grane (Traditional) / O Christmas Tree di Nursery Rhymes 1 2 3 / Mr. Vain di Culture Beat / Club Ice Baby di Alex Krispin / Lost in Love di Air Supply / One More Night di Phil Collins / Just the Two of Us di Grover Washington Jr. feat. Bill Withers / Construction Site di Hi-Q Series,

1. Lone Wolf (4:27)

2. Two Wolfs Meet (1:50)

3. Face Off (2:15)

4. Back to Work (3:06)

5. Party Trick (2:46)

6. Driving to Chinatown (4:05)

7. Out Cold (1:03)

8. Chasing the Kid, Part 1 (2:15)

9. Chasing the Kid, Part 2 (2:56)

10. Get Dressed (1:24)

11. The Safari Room (2:17)

12. Monasticism (1:56)

13. Getting the Pager (2:27)

14. Buddies (1:52)

15. Drive to the Warehouse (2:57)

16. Entering the Warehouse (1:27)

17. Crucible (1:55)

18. Let’s Go Home (1:56)

19. Cleaned (2:49)

La colonna sonora di “Wolfs” è disponibile su Amazon.