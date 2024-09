Venezia 81, Wolfs: nuovo trailer italiano e video red carpet del film con George Clooney e Brad Pitt

Dopo la presentazione a Venezia 81, dal 26 settembre arriva su Apple TV+ Wolfs, la commedia d’azione di Jon Watts con protagonisti i divi George Clooney e Brad Pitt.

In questa commedia d’azione, un fixer, un faccendiere di professione, viene assunto per far sparire le tracce di un crimine estremamente delicato. Ma quando si presenta un secondo fixer e i due “lupi solitari” sono costretti a lavorare insieme, scoprono che la loro serata sta per sfuggirgli di mano in modi completamente inaspettati.