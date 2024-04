Stasera in tv: “The Lost City” su Italia 1

The Lost City, su Italia 1 la commedia d’azione dei fratelli Aaron e Adam Nee, con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt, che ammicca al classico d’avventura anni ottanta All’inseguimento della pietra verde.

The Lost City – Cast e doppiatori

Sandra Bullock: Loretta Sage

Channing Tatum: Alan Caprison

Daniel Radcliffe: Abigail Fairfax

Da’Vine Joy Randolph: Beth Hatten

Brad Pitt: Jack Trainer

Patti Harrison: Allison

Oscar Nuñez: Oscar Austin

Raymond Lee: Agente Gomez

Bowen Yang: Ray Il Moderatore

Joan Pringle: Nana

Héctor Aníbal: Rafi

Thomas Forbes-Johnson: Julian

Sli Lewis: Shades

Adam Nee: agente Sawyer

Anthony Alvarez: uomo col sigaro

Olga Bucarelli: cantante

Stephen Lang: villain di fantasia

Doppiatori originali

Ryan Judd: annunciatore promozionale libro

Zachary Steel: istruttore corso meditazione

Doppiatori italiani

Anna Cesareni: Loretta Sage

Simone D’Andrea: Alan Caprison

Alessio Puccio: Abigail Fairfax

Eva Padoan: Beth Hatten

Sandro Acerbo: Jack Trainer

Giulia Franceschetti: Allison

Oreste Baldini: Oscar Austin

Davide Perino: Ray Il Moderatore

Diego Suarez: Rafi

Stefanella Marrama: Nana

Alessandro Ballico: Julian

Luca Baldini: agente Gomez

Doriana Chierici: cantante

Gianni Giuliano: villain di fantasia

Alberto Angrisano: annunciatore promozionale libro

Francesco Bulckaen: istruttore corso meditazione

The Lost City – Trama e trailer

La brillante, ma solitaria autrice Loretta Sage (Sandra Bullock) ha trascorso la sua carriera scrivendo di luoghi esotici nei suoi popolari romanzi d’amore e d’avventura con il bel modello da copertina Alan (Channing Tatum), che ha dedicato la sua vita a incarnare il personaggio di “Dash”. Mentre è in tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) che spera che lei possa condurlo al tesoro dell’antica città perduta della suo ultimo libro. Volendo dimostrare che può essere un eroe nella vita reale e non solo sulle pagine dei suoi libri, Alan parte per salvarla. Spinta in un’epica avventura nella giungla, l’improbabile coppia dovrà lavorare insieme per sopravvivere agli elementi e trovare l’antico tesoro prima che sia perso per sempre.

Curiosità sul film

I registi Aaron e Adam Nee sono al loro terzo lungometraggio dopo l’acclamato esordio nel 2006 con la commedia “The Last Romantic”, seguita nel 2015 dalla commedia crime “Band of Robbers”, una rivisitazione dei classici di Mark Twain “Le avventure di Tom Sawyer” e “Le avventure di Huckleberry Finn”.

I fratelli Nee dirigono “The Lost City” da una loro sceneggiatura scritta con Oren Uziel (Mortal Kombat) e Dana Fox (Crudelia) da una storia di Seth Gordon (Freakonomics) che è co-produttore del film con Sandra bullock.

Il team che ha supportato i fratelli Nee dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Jonathan Sela ( Fast & Furious: Hobbs & Shaw ), il montatore Craig Alpert (Deadpool 2) e lo scenografo Jim Bissell ( Skyscraper ).

), il montatore Craig Alpert (Deadpool 2) e lo scenografo Jim Bissell ( ). Ryan Reynolds era originariamente ricercato per il ruolo maschile principale, casting che se fosse andato in porto avrebbe segnato una reunion con Sandra Bullock dopo Ricatto d’amore (2009), ma non è stato possibile raggiungere un accordo con il ruolo che è infine andato a Channing Tatum.

Il film ha una premessa che ricorda il film All’inseguimento della pietra verde del 1984 con Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito. Il film parla di una scrittrice di romanzi rosa (Bullock) in tournée per il suo nuovo libro con il modello di copertina del libro (Tatum) quando viene tentato un rapimento che costringe lei e Tatum nella giungla, dimostrando che la vita e l’amore sono più bizzarri della finzione.

Le riprese principali sono iniziate nel maggio 2021 e si sono svolte nella Repubblica Dominicana, con location a Samaná, Santo Domingo, Casa de Campo e Pinewood Dominican Republic Studios. Le riprese si sono concluse il 16 agosto 2021.

Il nome dell’isola (immaginaria), Isla Hundida, è spagnolo per “Sunken Island” (Isola sommersa).

Il nome del tour del libro era “Romancing the Page” – un riferimento al film All’inseguimento della pietra verde (Romancing the Stone), di cui questo film è un ampio remake.

Il personaggio di Brad Pitt che mangia mentre parla al telefono è lo stesso modo in cui il suo personaggio è stato introdotto in “Fight Club” (1999).

Questo è l’undicesimo film di Sandra Bullock a incassare più di 100 milioni di dollari a livello nazionale.

Daniel Radcliffe a un certo punto si riferisce in modo disinvolto a Channing Tatum come “Fabio”. Questo è un riferimento al modello Fabio della copertina di Mills & Boone, a cui Tatum ha una sorprendente somiglianza durante la fase iniziale del tour del libro.

Questa è la seconda volta che Daniel Radcliffe interpreta un eccentrico miliardario che spinge il protagonista ad aiutarlo nei suoi piani dopo Now You See Me 2 (2016).

La citazione latina detta da Bullock, “Dulcius ex asperis”, si traduce in “Più dolce dopo le difficoltà”. È anche il motto della famiglia scozzese Ferguson e viene utilizzato all’interno del loro stemma.

L’attrice protagonista Sandra Bullock ha 16 anni più dell’attore protagonista Channing Tatum.

Il film riunisce Oscar Nuñez e Sandra Bullock dopo Ricatto d’amore (2009).

Quando gli altri esclamano “Gesù Cristo” Loretta dice “Cheese and rice” (modo di dire blasfemo per riferirsi a Gesù Cristo)

La pistola di Abigail Fairfax è una Walther PPK, resa famosa dal collega personaggio britannico James Bond, che la usò come arma da fianco per 35 anni di film. Sebbene la pistola di Bond utilizzasse il proiettile calibro .32 più piccolo.

L’aereo cargo che Beth porta sull’isola è uno Shorts 360 di proprietà e gestito dalla Air Cargo Carriers. Il loro logo può essere visto sull’aereo sullo sfondo. Le riprese degli interni dell’aereo sono accurate per quel modello di aereo.

Il personaggio di Brad Pitt viene presentato mentre mangia snack in movimento, simile al suo personaggio in Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001).

Quando è stato ospite del The Ellen DeGeneres Show, Channing Tatum ha detto che voleva che la sua parrucca da Dash assomigliasse al personaggio di Brad Pitt, Tristan, in Vento di passioni.

Il cast del film comprende tre vincitori dell’Oscar: Sandra Bullock, Brad Pitt e Da’Vine Joy Randolph.

Secondo i codici aeroportuali IATA riportati sulle etichette dei bagagli, il protagonista viaggia o atterra all’aeroporto di Inhaca (IHC) in Mozambico e all’aeroporto internazionale Ahmed Sékou Touré (CKY) in Guinea.

Cigar Man (Anthony Alvarez) scompare senza alcuna spiegazione di cosa gli sia successo dopo l’incendio nel serbatoio.

Jack Trainer è anche il nome del personaggio interpretato da Harrison Ford in Una donna in carriera (1988). Sandra Bullock ha recitato in una serie televisiva della NBC di breve durata Donna in carriera (1990).

Primo film ad essere distribuito senza la firma nel logo della Paramount Pictures e il primo film sotto la proprietà della Paramount Global. La società madre della Paramount Pictures, ViacomCBS, è stata ribattezzata Paramount Global il 15 febbraio 2022.

La realizzazione e la distribuzione autorizzata di questo film hanno sostenuto oltre 6.000 posti di lavoro e hanno generato centinaia di migliaia di ore lavorative.

La colonna sonora di apertura riprodotta quando viene mostrato il logo della Paramount è stata utilizzata anche in L’amore è un trucco (1997).

La minuscola auto dei fuggitivi in realtà non è affatto un’auto, è un quadriciclo da 217 cc chiamato “Bajaj Qute” e proviene dall’India, dove è autorizzato alla vendita solo per sostituire i risciò a causa della sua lenta velocità massima di 69 km/h.

I nomi dei romanzi rosa scritti da Loretta Sage includevano “The Crown of Fire” e “The Lost City of D”.

Animal Humane ha monitorato l’azione degli animali.

Il nome dell’eroina immaginaria della scrittrice di romanzi rosa Loretta Sage era la dottoressa Angela Lovemore. Sandra Bullock ha precedentemente interpretato un personaggio chiamato “Angela” in The Net – Intrappolata nella rete (1995) dove ha interpretato Angela Bennett.

I due protagonisti del film, Sandra Bullock e Channing Tatum, hanno entrambi interpretato il doppio ruolo in questo film, rispettivamente come Angela/Loretta Sage e Dash/Alan.

Sebbene Brad Pitt e Sandra Bullock lavorino nel mondo del cinema da più di 30 anni, non avevano mai recitato insieme in un film. Dopo aver fatto un cameo in Bullet Train (2022), Bullock ha stretto amicizia con Pitt e ha visto un’opportunità per un casting divertente, che ha portato Pitt ad accettare un ruolo in questo film.

(2022), Bullock ha stretto amicizia con Pitt e ha visto un’opportunità per un casting divertente, che ha portato Pitt ad accettare un ruolo in questo film. Channing Tatum ha detto che la scena di nudo in cui Sandra Bullock si toglie le sanguisughe dal corpo nudo è stata girata il secondo giorno di riprese. Si conoscevano a malapena e lui scherzava con lei dicendole che stavano per conoscersi molto bene. Hanno dovuto girarlo 50 volte perché Tatum continuava a scoppiare a ridere dicendo la frase: “Mi stanno succhiando il sedere come un succo di Jamba”.

Uno dei due lungometraggi cinematografici del 2022 con Brad Pitt, Channing Tatum e Sandra Bullock, l’altro è Bullet Train (2022). Tatum ha un piccolo ruolo come passeggero senza nome in “Bullet Train”.

Loretta e Alan dopo la pulizia nella piccola città indossano abiti molto simili a quelli della sequenza di apertura che indossano Dash e il dottor Lovemore.

Gli abiti di Abigail Fairfax diventano più scuri nel corso del film, a simboleggiare la sua discesa nella follia.

Il co-regista Adam Nee appare nel film in un cameo nei panni dell’agente di polizia Sawyer. Nee è apparso anche in Band of Robbers (2015), altro dfilm co-direto con il fratello Aaron. In quel film vestiva i panni di Tom Sawyer, anche lui un agente di polizia.

Il film costato 74 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 192 milioni.

The Lost City – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice turca di formazione classica Pinar Toprak . Residente a Los Angeles, la compositrice di colonne sonore per film, tv e videogiochi ha scritto molte colonne sonore, tuttavia, è probabilmente meglio conosciuta per la colonna sonora del film Captain Marvel e per aver fornito la musica per il popolarissimo videogioco Fortnite. Altri crediti di Toprak includono musiche per la serie tv Stargirl e Krypton, il disaster-movie cinese Skyfire e l’imminente avventura fantasy per famiglie Slumberland di Francis Lawrence con Jason Momoa, Chris O’Dowd e Kyle Chandler.

. Residente a Los Angeles, la compositrice di colonne sonore per film, tv e videogiochi ha scritto molte colonne sonore, tuttavia, è probabilmente meglio conosciuta per la colonna sonora del film e per aver fornito la musica per il popolarissimo videogioco Fortnite. Altri crediti di Toprak includono musiche per la serie tv Stargirl e Krypton, il disaster-movie cinese Skyfire e l’imminente avventura fantasy per famiglie Slumberland di Francis Lawrence con Jason Momoa, Chris O’Dowd e Kyle Chandler. La colonna sonora include i brani: “True” degli Spandau Ballet / “Keep Moving” di Jungle / “The Final Countdown” degli Europe / “Funky Cold Medina” di Tone-Loc / “Far From Any Road” di The Handsome Family / “Can You Get To That” di Funkadelic / “Red Right Hand” di Nick Cave and The Bad Seeds / “Shadows Of The Night” di Pat Benatar / “La Isla” di Héctor Aníbal / “Coumba” di Orchestra Baobab / “Cojele Bien El Compas” di Enrique Jorrin Oleaga / “Folklore – Remastered” di Kevin James Peek / “Bolerito de la Isla”, “Danza de Dos” e “Lágrimas Sin Fin” di Cheche Alara / “South Pacific Island II” di Victor Cavini / “Big Energy” di Latto / “Fog” di Elijah Baley.

1. The Lost City of D 2:32

2. Pinot Grigio on Ice 1:39

3. Book Tour 1:35

4. The Only Clue 2:07

5. You’re Safe Now 1:55

6. The Island 1:02

7. Ruins Revealed 1:21

8. People Eat Cake 1:47

9. Gotta Go Up 2:25

10. Highly Trained & Very Dangerous 1:47

11. Contoured Scenery 2:24

12. Hands out, Butt to Butt 1:16

13. Alan Gets a Moped 1:44

14. Hammock Extraction 1:16

15. Set Your World on Fire 2:49

16. It’s Not a Metaphor 1:25

17. Watch Your Step 4:01

18. The Tomb 3:36

19. Fairfax Escapes 2:00

20. Dulcius Ex Asperis 2:16

21. Got Your Back 2:53

22. A New Adventure Beginning 3:22

23. The Final Countdown 1:13

24. Danza De Dos 2:28

25. Bolerito De La Isla 1:33

26. Lagrimas Sin Fin (feat. Cecilia Noel) 2:23

27. Stage Mishap (Bonus Track) 0:44

28. Book Trailer (Bonus Track) 1:41

La colonna sonora di “The Lost City” è disponibile su Amazon.