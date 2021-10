Stasera in tv: “Skyscraper” su Italia 1

Cast e personaggi

Dwayne Johnson: Will Sawyer

Neve Campbell: Sarah Sawyer

Chin Han: Zhao Long Ji

Roland Møller: Kores Botha

Pablo Schreiber: Ben

McKenna Roberts: Georgia Sawyer

Noah Cottrell: Henry Sawyer

Noah Taylor: Mr. Pierce

Hannah Quinlivan: Xia

Byron Mann: ispettore Wu

Kevin Rankin: Ray

Adrian Holmes: Alani Okeke

Tzi Ma: Sheng

Matt O’Leary: Skinny Hacker

Paul McGillion: comandante

Doppiatori italiani

Saverio Indrio: Will Sawyer

Barbara De Bortoli: Sarah Sawyer

Mauro Gravina: Zhao Long Ji

Massimo De Ambrosis: Ben

Alice Labidi: Georgia Sawyer

Diego Follega: Henry Sawyer

La trama

Will Ford (Dwayne Johnson), un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell’FBI e veterano americano di guerra, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Durante un lavoro in Cina trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio in fiamme.

Il nostro commento

Il regista Rawson Marshall Thurber e Dwayne Johnson tornano a collaborare dopo la commedia d’azione Una spia e mezzo, e stavolta con Skyscraper ci troviamo di fronte ad un ibrido tra il classico disaster-movie L’inferno di cristallo con Paul Newman e Steve McQueen e il cult d’azione Die Hard – Trappola di cristallo con Bruce Willis. Purtroppo l’esperto in commedie Thurber si dimostra non in grado di gestire un dramma d’azione a tutto tondo, mettendo in scena un film tutto puntato sul lato visivo che sfrutta malamente l’icona action The Rock mostrandolo in improbabili sequenze “acrobatiche” che sfiorano la comicità involontaria. Anche il casting risulta poco azzeccato, in particolare il team dei “cattivi” tutti privi di personalità, bidimensionali e tagliati con l’accetta, su tutti spicca in negativo il leader dei terroristi Botha dell’attore danese Roland Møller che fa rimpiangere ad ogni battuta il luciferino Hans Gruber del compianto Alan Rickman.

Quando si crea un film che si ispira tanto grossolanamente a due classici del cinema americano i paragoni sono inevitabili, e Thurber finisce per mostrare tutti i suoi limiti e il suo non essere avvezzo al genere; anche in fase di sceneggiatura il regista allestisce una trama traballante a tratti davvero troppo confusa. Cosa salviamo di “Skyscraper”? Il curatissimo impatto visivo e il volenteroso Dwayne Johnson, che in un delirio di “supercazzole” informatiche, pile di cadaveri e acrobazie con protesi degne del “Cirque du Soleil”, stringe i denti e indomito arriva indenne ai titoli di coda, registrando stoicamente un nuovo passo falso dopo il remake Baywatch.

Curiosità

Quando Will Sawyer e Zhao si incontrano per la prima volta, Sawyer lo saluta con un po’ di mandarino e Zhao risponde nella stessa lingua, ma non ci sono sottotitoli sullo schermo. Sta chiedendo per scherzo: “Il tuo mandarino è abbastanza buono, com’è il tuo inglese?”.

Durante lo sviluppo è la stesura della sceneggiatura stato reclutato in veste di consulente l’architetto Adrian Smith. Smith ha guidato i lavori del grattacielo “Burj Khalifa” di Dubai, attualmente l’edificio più alto del mondo, e la Jeddah Tower in Arabia Saudita, l’edificio che si propone di superare il record detenuto dal super-grattacielo di Dubai.

Il Pearl si trova ad un’altezza di 1.068 metri di altezza. È 236 metri più alto dell’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa a Dubai, che si trova a 830 metri.

Brad Peyton e Roland Emmerich sono stati considerati per dirigere il film.

Lo scenografo Jim Bissell ha dichiarato in un’intervista al New York Post che il grattacielo prende il nome, e lo ha progettato, da un mito cinese di un ragazzo che ha trovato e ingoiato una perla e alla fine si trasforma in un grande drago. L’edificio somiglia a questo drago, con la sua coda color rame che si muove a spirale verso il basso, stringendo la mitica perla tra le fauci in cima alla torre.

Per riuscire a fare il salto dalla gru all’edificio il personaggio di Dwayne Johnson avrebbe dovuto correre e lasciare la piattaforma ad una velocità di 12,7 metri al secondo. Per fare un confronto, la velocità più alta registrata dal velocità giamaicano Usain Bolt è di 11.7 metri al secondo.

Brad Peyton e Roland Emmerich sono stati considerati per dirigere il film.

Skyscraper è la prima “non commedia” della carriera del regista Rawson Marshall Thurber nonché seconda collaborazione tra Thurber e Dwayne Johnson dopo la commedia d’azione Una spia e mezzo.

Il film costato 129 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 304.

La colonna sonora

Le musiche originali di Skyscraper sono di Steve Jablonsky meglio conosciuto per aver musicato la saga cinematografica dei Transformers. Jablonsky ha musicato anche il sequel Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra e i remake horror Non aprite quella porta, Venerdì 13 e Nightmare.

meglio conosciuto per aver musicato la saga cinematografica dei Transformers. Jablonsky ha musicato anche il sequel Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra e i remake horror Non aprite quella porta, Venerdì 13 e Nightmare. La colonna sonora include il brano “Walls” di Jamie N Commons.

TRACK LISTINGS:

1. Hostage, Pt. 1

2. Will & Sarah

3. Welcome to Heaven

4. Botha

5. The Crane

6. Chopper Ambush

7. Duct Tape

8. Bridge Collapse

9. Proper Motivation

10. Out on a Ledge

11. Georgia & Henry

12. Reflections

13. Hostage, Pt. 2

14. Reboot

15. Lucky Man

16. Skyscraper

17. The Pearl

18. Walls – Jamie N Commons