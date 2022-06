Ticket to Paradise: trailer italiano e anticipazioni del film con George Clooney e Julia Roberts

Film The Boys in the Boat: trama, cast e tutte le anticipazioni sul nuovo film di George Clooney

I premi Oscar George Clooney e Julia Roberts tornano a fare coppia sul grande schermo dopo oltre venti anni nei panni di due ex in Ticket to Paradise. Trattasi di una nuova commedia romantica, nei cinema italiani a partire dal 6 ottobre, che racconta come le seconde possibilità possano sorprenderci. Il film prodotto da Working Title, Smokehouse Pictures e Red Om Films è diretto dal regista di Marigold Hotel e Mamma mia ci risiamo.

Trama e cast

La trama ufficiale: George Clooney e Julia Roberts tornano sul grande schermo nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata (Kaitlyn Dever), di commettere il loro stesso errore.

Il cast è completato da Billie Lourd, Lucas Bravo, Senayt Mebrahtu, Talha Şentürk, Maxime Bouttier, Murran Kain, Sean Lynch, Vanesa Everett, Cintya Dharmayanti, Rowan Chapman, Rachel Sinclair, Logan Skinner, Christopher Hubac, Amanda O’Dempsey e Renee Petersen.

Ticket to Paradise – trailer e video

Curiosità

Ol Parker (Marigold Hotel) dirige “Ticket to Paradise” da una sua sceneggiatura scritta con l’esordiente Daniel Pipski i cui crediti includono la produzione delle serie tv The Brothers Grimm e Dal tramonto all’alba – La serie.

Julia Roberts e George Clooney tornano insieme sul grande schermo per la prima volta a 21 anni da Ocean’s Eleven.

“Ticket to Paradise” è stati girato nel Queensland, Australia, grazie agli incentivi del governo federale australiano e alla Production Attraction Strategy di Screen Queensland.

“Ticket to Paradise” è prodotto da Tim Bevan (L’ora più buia, The Danish Girl) e Eric Fellner (La teoria del tutto, Les Misérables) per Working Title, da Sarah Harvey (Marigold Hotel, co-produttrice di In Bruges – La coscienza dell’assassino), da Deborah Balderstone (Palm Beach, Gone), da George Clooney e del premio Oscar Grant Heslov (Argo, The Midnight Sky) per Smokehouse Pictures e da Julia Roberts e Lisa Roberts Gillan e Marisa Yeres Gill (entrambe co-produttrici della serie Homecoming) per Red Om Films.

Chi è Ol Parker?

Ol Parker è uno sceneggiatore e regista che vive a Londra. Parker ha scritto il Marigold Hotel, candidato ai BAFTA e al Golden Globe, che ha incassato più di 136 milioni di dollari in tutto il mondo, oltre a scrivere il sequel Ritorno al Marigold Hotel, che ha incassato più di 85 milioni di dollari. Entrambi i film sono stati interpretati da Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith e Dev Patel. Parker ha anche scritto e diretto il sequel Mamma Mia! Ci risiamo e il dramma Now Is Good interpretato da Dakota Fanning e Jeremy Irvine. I crediti di sola sceneggiatura di Parker includono l’adattamento per Netflix del libro “Sorta Like a Rockstar” di Matthew Quick. uscito nel 2020 con il titolo di All Together Now. Parker ha cominciato la sua carriera scrivendo per la televisione e ha esordito sul grande schermo nel 2005 con la commedia romantica Imagine Me & You con Piper Perabo, Lena Headey e Matthew Goode.