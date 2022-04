The Boys in the Boat: trama, cast e tutte le anticipazioni sul nuovo film di George Clooney

George Clooney sta filmando The Boys in the Boat, un dramma storico a sfondo sportivo con Joel Edgerton basato su eventi reali. La trama si concentra sull’equipaggio di canottieri che durante la Grande Depressione sconfissero gli avversari tedeschi tedeschi che gareggiavano per Adolf Hitler ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936.

Trama e cast

Un team di canottaggio dell’Università di Washington del 1936 e la loro epica ricerca di una medaglia d’oro olimpica, una squadra che ha trasformato lo sport e ha attirato l’attenzione di milioni di americani. Figli di taglialegna, lavoratori dei cantieri navali e agricoltori, i ragazzi sconfissero i rivali d’élite prima dalle università orientali e britanniche e infine l’equipaggio tedesco che remava per Adolf Hitler ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936.

Il cast di “The Boys in the Boat” include Joel Edgerton, Chris Diamantopoulos, Hadley Robinson, Courtney Henggeler, Callum Turner, James Wolk, Alec Newman, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms, Sam Douglas, Tom Varey, Wil Coban, Bruce Herbelin-Earle, Paul Parker, Liam Edwards e Ryan Mann.

Curiosità

Il film è basato sul libro “The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics” di Daniel James Brown che ha debuttato nel 2006 con Under a Flaming Sky: The Great Hinckley Firestorm of 1894 che ripercorre le storie personali e le cause sociali, economiche e ambientali del Grande incendio di Hinckley del settembre 1894 in Minnesota; Il secondo libro di Brown, “The Indifferent Stars Above: The Harrowing Saga of a Donner Party Bride” (2009), ripercorre le orme di Sarah Graves, una giovane sposa che lasciò la sua casa in Illinois con un gruppo di pionieri nella primavera del 1846 diretta in California; “Facing the Mountain: A True Story of Japanese American Heroes in World War II” (2021) che rievoca il patriottismo e il coraggio del 442nd Regimental Combat Team (formato da soldati nippo-americani) che combatteva in Europa mentre le loro famiglie erano incarcerate dietro il filo spinato nel West americano a causa della politica americana di internamento, e su un giovane che ha rifiutato di rinunciare ai suoi diritti costituzionali, anche se ciò significava la reclusione.

“The Boys in the Boat” segna la nona regia per l’attore George Clooney, all’attivo per lui due oscar: uno come miglior attore non protagonista per Syriana e uno in veste di produttore per Argo (miglior film).

La sceneggiatura del film è di Jon Hartmere (Sempre amici), Mark L. Smith (Revenant – Redivivo) e Chris Weitz (Rogue One: A Star Wars Story).

The Weinstein Company aveva originariamente i diritti per un adattamento cinematografico di “The Boys in the Boat”. Tuttavia, quando la società è fallita a seguito delle accuse di cattiva condotta sessuale da parte del co-fondatore e produttore Harvey Weinstein, tutte le sue attività, compresi i diritti di questo film, sono state successivamente vendute a Lantern Entertainment, che ha poi stretto un accordo con la MGM per co- produrre il film. La posizione di Lantern nel film è stata successivamente trasferita ad una sua sussidiaria, la Spyglass Media Group appena rilanciata con l’ex presidente e CEO della MGM Gary Barber. Se questo film troverà un distributore, passerà attraverso la United Artists Releasing (la joint venture di distribuzione cinematografica della MGM con Annapurna Pictures) o sarà gestito da un importante studio partner come Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures o Sony.

La storia del team vincitore della medaglia d’oro ha anche ispirato un documentario della PBS American Experience del 2016 The Boys of ’36.

Il libro originale

“The Boys in the Boat” è una storia vera basata sulle lotte e sui sacrifici fatti dalla squadra di canottaggio dell’Università di Washington per competere al massimo livello possibile, le Olimpiadi di Berlino del 1936. L’autore Daniel James Brown ha avuto l’idea di scrivere questo libro quando la sua vicina Judy Willman è entrata nella sua casa di Redmond a Washington. La donna raccontò che suo padre in ospizio, Joe Rantz, era un fan delle sue opere e voleva incontrare l’autore. Quell’incontro con Judy ha acceso una conversazione con Joe Rantz sulla vita durante la Grande Depressione, che ha portato a una chiacchierata approfondita sul suo tempo come vogatore all’Università di Washington. In un’intervista Brown ha sottolineato che il motivo per cui ha dedicato così tanto tempo alla parte della preparazione di questa importante gara è perché ha pensato: “è molto più significativo se conosci i nove ragazzi coinvolti in qualche tipo di livello personale, e se si comprende cosa rappresentavano i ragazzi tedeschi che indossavano la svastica sul petto, che non erano solo un altro gruppo di ragazzi su una barca.”

La sinossi ufficiale del romanzo: Per i lettori di Unbroken, dalle profondità della Grande Depressione arriva una storia irresistibile su come battere le probabilità e trovare la speranza nei tempi più disperati: l’improbabile e intimo racconto di come nove ragazzi della classe operaia del West americano hanno mostrato al mondo alle Olimpiadi di Berlino del 1936 cosa significasse davvero la vera grinta. Era una ricerca improbabile fin dall’inizio. Con una squadra composta dai figli di taglialegna, lavoratori dei cantieri navali e agricoltori, la squadra di otto remi dell’Università di Washington non avrebbe mai dovuto sconfiggere le squadre d’élite della costa orientale e della Gran Bretagna, eppure lo fece, scioccando il mondo sconfiggendo la squadra tedesca di canottaggio per Adolf Hitler. Il cuore emotivo della storia risiede in Joe Rantz, un adolescente senza famiglia né prospettive, che rema non solo per riconquistare la sua autostima in frantumi, ma anche per trovare un posto reale per se stesso nel mondo. Attingendo ai diari dei ragazzi e ai vividi ricordi di un sogno condiviso irripetibile, Brown ha creato un ritratto indimenticabile di un’epoca, una celebrazione di un risultato straordinario e una cronaca della ricerca personale di un giovane straordinario.