The Boys in the Boat: la colonna sonora del film “Erano ragazzi in barca” di George Clooney (disponibile su Amazon Prime Video)

Disponibile su Amazon Prime Video Erano ragazzi in barca aka The Boys In The Boat, il dramma sportivo a sfondo storico del regista George Clooney, con Joel Edgerton e Callum Turner. Il film è basato sul libro bestseller che racconta la vera storia della squadra di canottaggio dell’Università di Washington del 1936 che gareggiò per l’oro alle Olimpiadi estive di Berlino.

Un team di canottaggio dell’Università di Washington del 1936 e la loro epica ricerca di una medaglia d’oro olimpica, una squadra che ha trasformato lo sport e ha attirato l’attenzione di milioni di americani. Figli di taglialegna, lavoratori dei cantieri navali e agricoltori, i ragazzi sconfissero i rivali d’élite prima dalle università orientali e britanniche e infine l’equipaggio tedesco che remava per Adolf Hitler ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936.

Il cast include Joel Edgerton (Coach Al Ulbrickson), Callum Turner (Joe Rantz), Peter Guinness (George Pocock), Sam Strike (Roger Morris), Thomas Elms (Chuck Day), Jack Mulhern (Don Hume), Luke Slattery (Bobby Moch), Bruce Herbelin-Earle (Shorty Hunt), Wil Coban (Jim McMillin), Tom Varey, Joel Phillimore, James Wolk, Hadley Robinson, Courtney Henggeler, Chris Diamantopoulos, Glenn Wrage, Edward Baker-Duly, Adrian Lukis, Dominic Tighe, Alec Newman, Andrew Bridgmont, Jack Staddon, Jacob James Beswick, Jyuddah Jaymes, Frankie Fox.

The Boys in the Boat / Erano ragazzi in barca – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del premio Oscar Alexandre Desplat (Grand Budapest Hotel, La forma dell’acqua, Argo, Harry Potter e i doni della morte, The Queel, Il discorso del re).

Da giovane cinefilo Desplat ha subito espresso il desiderio di diventare un compositore per il cinema. Il suo approccio nella composizione di colonne sonore non si basa unicamente sulla forte musicalità, ma anche sulla comprensione del cinema, che gli permette di comunicare realmente con i registi. Desplat ha spesso dichiarato di voler creare una vibrazione tra la musica e l’immagine, per trovare un equilibrio tra funzione della musica e racconto, ritenendo che la colonna sonora sia un ulteriore attore all’interno del fotogramma, interagendo accuratamente col dialogo, i suoni e i movimenti di macchina. Cresciuto in un ambiente musicale e culturale assai variegato, figlio di una madre greca e un padre francese che si sono conosciuti all’Università di Berkeley in California, ha studiato piano, tromba, flauto e è cresciuto ascoltando i compositori francesi Ravel e Debussy, il jazz, la world music e le colonne sonore. Durante la registrazione del suo primo film ha conosciuto Dominique Solrey Lemonnier, violinista che è diventata suo primo violino, direttore artistico e moglie. Dominique Solrey Lemonnier ha fondato il Traffic Quintet per il quale Desplat scrive musica originale e adatta colonne sonore. Sotto la guida musicale della moglie, la scrittura per archi è diventata un elemento cruciale delle sue composizioni. Alexandre Desplat collabora da molto tempo con la London Symphony Orchestra e ha inciso dischi con artisti quali Renée Fleming, Alain Planès, Jean-Yves Thibaudet, Vincent Ségal e Lang Lang. Nominato per sei volte al premio Oscar, ha ricevuto, tra i numerosi premi, un Golden Globe, tre César, due European Film Award, un Bafta. Alexandre Desplat ha collaborato con registi quali Stephen Frears, Roman Polanski, Terrence Malick, Tom Hooper, Jacques Audiard, Kathryn Bigelow, David Fincher, George Clooney, Ang Lee, Ben Affleck, David Yates, Wes Anderson, Matteo Garrone.

La colonna sonora di “Boys in the Boat” include i brani: Until Life Turns Your Way Again di Ian James Donaldson / Darktown Strut di Arch Bacon / Bow Down to Washington di The UW Huskies Marching Band / Ain’t We Got Fun di Raymond B. Egan, Gus Kahn & Richard Whiting / Dixie di James McConnell / Little Brown Jug di Nighthawk Swingers / At Last I’ve Found You di Lori Lynner / Greetings from Coney Island di Andrew David Prosser & Mark David Allaway / The World Will Unite di Kraft / Dance of the Lame Duck di Glen Gray & Casa Loma Orchestra / Olympiche Hymne di James Stobart & Locke Brass Consort

1. The Boys in the Boat (4:21)

2. Coaches (5:14)

3. Jo’s Solitude (3:24)

4. Oars (3:11)

5. The Team (1:42)

6. Getting Stronger (2:06)

7. Training (0:56)

8. First Win (4:31)

9. Joe Out of Sync (3:17)

10. Boat Ride (3:03)

11. Love Letter (2:17)

12. Pacific Regatta (3:11)

13. We Were Never Eight (5:46)

14. Check from Cal (1:37)

15. Broke (2:14)

16. Berlin (1:48)

17. Qualifications (5:10)

18. Olympic Final (2:38)

19. Talk With Dad (4:19)

20. USA Rowing Team (Film Version) (4:04)

21. USA Rowing Team (Alternate Version) (4:03)

22. Poughkeepsie (9:30)

