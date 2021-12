Il canto del cigno: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film con Mahershala Ali

Il premio Oscar Mahershala Ali (Moonlight) protagonista de Il canto del cigno, un dramma fantascientifico Apple Original diretto da Benjamin Cleary e disponibile a partire dal 17 dicembre in streaming su Apple TV+.

Trama e cast

La trama ufficiale: Ambientato in un futuro prossimo, Il canto del cigno è un potente percorso emozionale visto dagli occhi di Cameron (Mahershala Ali), un marito e padre affettuoso a cui viene diagnosticata una malattia terminale. Il suo medico (Glenn Close) ha una soluzione alternativa per proteggerne la famiglia dal lutto. Mentre decide se alterare o meno il destino di chi gli sta accanto, Cam impara a conoscere la vita e l’amore più di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Il canto del cigno indaga quanto in là riusciamo a spingerci e cosa siamo disposti a sacrificare per garantire una vita più felice alle persone alle quali vogliamo bene.

Il cast di questo film Apple Original comprende il due volte premio Oscar Mahershala Ali, l’attrice già in corsa per l’Oscar Naomie Harris, la otto volte candidata all’Oscar Glenn Close, la vincitrice di un Golden Globe Awkwafina e il candidato al Golden Globe Adam Beach. Il cast è completato da Nyasha Hatendi, Lee Shorten, Dax Rey, iden Adejuwon, Ace LeVere, Shema Cayden, JayR Tinaco, Jessica Hayles, Mikayla Lagman, Celia Aloma, Luke Camilleri, Christine Laliberté, Ellington e Shane Dean.

Il canto del cigno – trailer e video

Trailer italiano ufficiale pubblicato il 10 dicembre 2021

Curiosità

“Il canto del cigno” è scritto e diretto dall’esordiente Benjamin Cleary, vincitore di un Oscar per il miglior cortometraggio live-action con Stutterer (2015), dramma romance che segue un uomo dalla fiorente relazione online, i cui pensieri interiori lussureggianti sono resi muti da una balbuzie paralizzante che lo fa sentire isolato dal mondo.

Parte del cast principale è parte dell’Universo Cinematografico Marvel (UCM). Mahershala Ali è il diurno ammazzavampiri Eric Cross Brooks in Blade, Awkwafina è Katy in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (2021) e Glenn Close è Nova Prime in Guardiani della Galassia (2014). Naomie Harris ha anche interpretato Shriek in Venom – La furia di Carnage (2021) che fa invece parte del Sony Spider-Man Universe (SSU) insieme al primo film di Venom e all’atteso Morbius con Jared Leto.

Secondo film con Mahershala Ali e Naomie Harris dopo il film vincitore dell’Oscar Moonlight (2016). Sia Ali che Harris sono stati candidato per le loro interpretazioni, con Ali che ha vinto nella categoria Miglior attore non protagonista.

“Il canto del cigno” è prodotto da Adam Shulman, Jacob Perlin, Jonathan King, Rebecca Bourke, Mahershala Ali e Mimi Valdés.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dl compositore Jay Wadley (Sto pensando di finirla qui, I Carry You with Me, Indignazione Driveways, Tales from the City, Olympic Dreams).

TRACK LISTINGS:

1. Welcome to Arra House (1:28)

2. Main Theme (2:39)

3. Cam Sees Jack (2:28)

4. This Will Be Good For Us (2:28)

5. I Can’t Do This (1:39)

6. Memory Transfer (0:59)

7. Transfer Complete (0:55)

8. Memory Crosscheck (0:42)

9. Crosscheck Continues (0:42)

10. We’ll Take Care of Her (1:26)

11. Activation (0:58)

12. Freckle (1:24)

13. Cam and Jack Meet (2:38)

14. Jack Remembers Poppy (2:13)

15. Jack Calls Poppy (0:44)

16. I Need to See Him (1:10)

17. Seizure (1:52)

18. Jack Goes Home (1:45)

19. Ellington (0:26)

20. I Couldn’t Lose You (2:18)

21. Ashes (2:50)

22. Messages / I Drifted (2:23)

23. Take Care of Them (1:38)

24. Jack’s Gift (2:39)

25. Sometimes It Snows in April (feat. Ray Angry) – Kamilah (2:40)

La colonna sonora de “Il canto del cigno” è disponibile su Amazon.

