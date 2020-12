Il Cattivo Poeta: trailer del film di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto

01 Distribution ha reso disponibile un trailer de Il Cattivo Poeta, un dramma biografico diretto dall’esordiente Gianluca Jodice con Sergio Castellitto protagonista nei panni di Gabriele d’Annunzio.

La trama ufficiale:

1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere… Già, perché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata carriera.

Il cast è completato da Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Elena Bucci, Lidiya Liberman, Janina Rudenska e Lino Musella.

Nato a Napoli nel 1973, Gianluca Jodice gira da giovanissimo molti documentari e cortometraggi tra cui L’infinito, Carne di topo e La signorina Holibet che vince il Sacher Festival diretto da Nanni Moretti. Nel novembre del 2002 il pluripremiato Ritratto di bambino vince la menzione speciale al Torino Film Festival e ottiene due candidature per il Nastro d’Argento. Nel 2007 la sceneggiatura per lungometraggio La costruzione della notte arriva come finalista al premio Solinas. Nel 2009 dirige uno dei 24 episodi da tre minuti che compongono il film collettivo Napoli24, prodotto da Rai Cinema. Nel 2013 gira, insieme a Giuseppe Gagliardi, 1992 la serie di dieci episodi prodotta da Wildside per SKY. Nel 2014 realizza Cercando la grande bellezza, documentario sul film “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino. “Il Cattivo Poeta” è il suo primo lungometraggio per il cinema.